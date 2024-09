El PSOE exige la retirada del acuerdo de las Cortes que reduce sus interpelaciones: "Quieren callarnos y amordazarnos"

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha registrado este lunes un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara exigiendo la reitrada de su acuerdo del pasado 26 de agosto que redujo las interpelaciones del Grupo para este periodo de sesiones de nueve a seis. "Sin informe, sin base legal y sin argumento alguno cercenaron los derechos del Grupo Socialista. Es absolutamente inaceptable", ha afirmado la secretaria general del Grupo y portavoz de Economía y Hacienda, Rosa Rubio.

Además, los socialistas han anunciado el registro de otro escrito reiterando su petición del informe de los Servicios Jurídicos de la Cámara sobre las incompatibilidades de los procuradores con dedicación exclusiva, tras conocerse que el exportavoz del PP y ahora eurodiputado, Raúl de la Hoz, cobró 40.000 euros como abogado, después de que lo desvelase con la presentación de su declaración de bienes en el Parlamento Europeo.

Rubio ha recordado que el artículo 152.2 del Reglamento "dice claramente que el cupo de interpelaciones va en función del número de procuradores", estableciendo que debe haber "una por cada tres". "El Grupo Socialista tiene 28 y le corresponden 10 y PP y Vox quieren recortar nuestro derecho a ejercer la oposición a Mañueco. Quieren callarnos y amordazarnos y no se lo vamos a permitir", ha asegurado, calificando la decisión de "arbitraria, carente de motivación y de informe jurídico".

La secretaria general del Grupo ha asegurado que el acuerdo de PP y Vox es "intolerable" y que, por ese motivo, han registrado el documento con las alegaciones rechazando ese acuerdo. "Solicitamos la reconsideración y anulación del acuerdo y exigimos una resolución motivada y expresa que sostenga la decisión que se tome", ha detallado, afirmando que los procuradores de PP y Vox "están haciendo un uso torticero de su mayoría con la única intención de amordazar al Grupo Socialista". "No se lo vamos a permitir", ha señalado.

Además, ha advertido de que si este escrito "no llega a buen puerto" recurrirán "a la instancia que corresponda", planteando la posibilidad de un recurso contencioso-administrativo. "Que no tengan duda de que vamos a llegar hasta el final para defender nuestros derechos", ha afirmado, recordando que el objetivo del Grupo Socialista es "defender los derechos de los castellanos y leoneses" y que, para ello, ejercerán "el control y vigilancia" al Gobierno de Mañueco.

El PSOE tilda de "inadmisible" que siga sin emitirse informe sobre las incompatibilidades

El Grupo Socialista ha reiterado también la petición del informe de los Servicios Jurídicos de la Cámara sobre las incompatibilidades de los procuradores que tengan dedicación exclusiva y ha recordado que la Mesa "está obligada a ser transparente". Rubio ha recordado que el Grupo ha pedido ese informe hasta en cinco ocasiones por escrito: el 22 de abril de 2021, el 3 de diciembre de 2021, el 30 de septiembre de 2022, el 9 de enero de 2023 y la última vez el 5 de febrero de 2024, y que, además, verbalmente en la Mesa lo ha solicitado otras dos veces: el 25 de enero y 8 de marzo de 2024. "Es absolutamente inadmisible que siga sin emitirse un informe que hemos solicitado desde hace más de tres años", ha señalado la portavoz.

Rubio ha recordado que, a finales de julio, se conoció que el exportavoz del PP en las Cortes y actual eurodiputado popular, Raúl de la Hoz, estuvo percibiendo, además de su sueldo correspondiente a la dedicación exclusiva, 40.000 euros al año como abogado. "¿Es legal esta situación?, ¿se ajusta a Derecho?, ¿es correcto?", se ha preguntado, señalando que "esas son las respuestas que tiene que dar el informe que emitan los Servicios Jurídicos de la Cámara".

La secretaria general del Grupo Socialista ha señalado que en la última mesa del 8 de marzo les dijeron "que estaban elaborando el informe" y ha considerado "sorprendente" que De la Hoz haya sido claro y transparente en Bruselas y haya cumplido con el Código Ético pero que en Castilla y León "no existiese ese conocimiento tan claro y tan transparente y al que estamos obligados todos los procuradores".

"Es curioso que esta situación esté completamente clara y regulada en otros parlamentos autonómicos y aquí no", ha añadido, asegurando que en Cantabria se reguló en 1987, en la Comunidad de Madrid en 1998 y en La Rioja en 2021, mientras que en Castilla y León "ni está establecida ni clara la compatibilidad". "El parlamento dirigido por Vox no es transparente y no emite los informes jurídicos que le solicita hasta siete veces el Grupo Socialista", ha insistido.

Rubio ha asegurado que "es importante conocerlo porque podrían colisionar ambas actividades y podría haber un conflicto de interese". "Este parlamento tiene que hacer leyes que pueden entrar en un conflicto de intereses con empresas privadas con las que trabaje algún procurador. Por eso es muy necesario que ese informe se emita le guste o no a Mañueco o a Pollán, así que por octava vez el Grupo Socialista va a registrar el documento exigiendo que se emita el informe jurídico", ha afirmado.

Rubio: "Si algo califica a Mañueco no es el diálogo"

La secretaria general ha señalado que el Grupo todavía no ha tomado la decisión de quien sustituirá al ya exprocurador Juan Luis Cepa, investigado por agredir sexualmente a un menor de 13 años al que conoció a través de la aplicación de citas Grindr, como portavoz de Agricultura, aunque ha apuntado que en la Comisión del ramo su sustituto será el procurador Jesús Guerrero.

En relación a los presupuestos autonómicos para 2025, Rubio ha recordado que Mañueco tiene "una minoría parlamentaria" pero ha afirmado que "si hay algo que califica a Mañueco no es el diálogo, el debate ni la escucha". "En tres de seis presupuestos el Grupo Socialista ha presentado más de 1.000 enmiendas y nos han admitido una, nuestro modelo de presupuesto y de gestión de esta Comunidad lo reflejamos a través de nuestras enmiendas. Si hace un presupuesto similar volveremos a presentar las mismas enmiendas", ha zanjado.