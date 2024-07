Tudanca acusa al juez Peinado de "meter a la extrema derecha" en la Moncloa "a base de bulos": "Es un ataque a la democracia"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha acusado este miércoles al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, de "meter a la extrema derecha" en la Moncloa "a base de bulos y ataques personales". "Es un ataque a la democracia", ha afirmado, solo un día después de que la abogada de Vox, Marta Castro, acudiese a la residencia del presidente del Gobierno a una declaración como testigo por parte de Sánchez que finalmente no se produjo.

"Ayer Vox consiguió de la mano de un juez lo que no había conseguido en las urnas, entrar en la Moncloa", ha denunciado Tudanca, que ha mostrado a Sánchez todo el apoyo del PSOE de Castilla y León ante el "acoso y derribo" que está sufriendo "desde hace años pero especialmente desde el 23 de julio". "Es un ataque a la democracia, es un ataque al PSOE por parte de aquellos poderes fácticos de España que no respetan los resultados electorales y no soportan que siga habiendo un Gobierno progresista", ha afirmado, después de que el presidente presentase una querella por prevaricación contra el juez Peinado.

El dirigente socialista ha considerado "espeluznante" ver a "la extrema derecha" entrar en la Moncloa. "Cuando por fin hemos logrado que salgan de nuestro Gobierno, no por decisión de Mañueco sino por voluntad propia, un juez la mete en la Moncloa a base de bulos y ataques personales al presidente", ha insistido.

Y ha cargado contra Mañueco por afirmar este martes que Sánchez se equivocó al no declarar y que tiene que "dar explicaciones". "El mismo que tiene a Suárez-Quiñones en el Gobierno, que ofreció una obra a dedo a un condenado por la Gürtel", ha señalado, cargando contra la "hipocresía y el cinismo" del PP.

A juicio de Tudanca, toda esta estrategia trata de ocultar que España "sigue siendo la locomotora económica del conjunto de la Unión Europa, con un crecimiento histórico después de dos crisis consecutivas, con récords de afiliación a la Seguridad Social y de creación de empleo". "Este país afortunadamente ahora va bien económicamente y la riqueza que se está creando se está repartiendo de forma más justa porque están creciendo los salarios y el empleo de forma incomparable con otros países", ha zanjado.