Destinos, fechas y precios de los primeros viajes navideños del Club de los 60

Hace apenas unas semanas conocíamos los primeros detalles de la primera edición de los viajes de Navidad del Club de los 60, una convocatoria especial a través de la cual numerosos castellanos y leoneses podrán visitar las luces y mercadillos navideños de algunos de los destinos más frecuentados durante esta época del año donde reina la magia y la ilusión.

Si bien, no ha sido hasta este miércoles cuando la Junta de Castilla y León ha dado a conocer la información pendiente de estas escapadas. Así, ya no solo se han podido conocer todos y cada uno de los destinos de esta primera edición, sino también el número de plazas disponibles y el precio de cada uno de los viajes.

En cuanto a los viajes internacionales, cabe destacar que hay seis destinos diferentes. El primero de ellos es Bruselas, cuyo viaje está previsto del 16 al 20 de diciembre, con un total de 24 plazas y por un importe de 1.140 euros. El segundo es Colmar, del 16 al 20 de diciembre, 24 plazas y un precio de 1.120 euros.

A ellos se suman Estrasburgo, del 28 de noviembre al 3 de diciembre, con 24 plazas y un coste de 1.370 euros; Múnich, del 25 al 29 de noviembre, también con 24 plazas y un precio de 1.326 euros; Praga, del 25 al 29 de noviembre, 18 plazas y un importe de 975 euros; y Viena, del 16 al 20 de diciembre, 24 plazas y un coste de 1.030 euros.

Atendiendo a los viajes nacionales, este año hay cuatro opciones: Málaga, del 9 al 13 de diciembre, 50 plazas y un importe de 465 euros; Sevilla, del 1 al 5 de diciembre, 50 plazas y un coste de 525 euros; Valencia, del 8 al 12 de diciembre, 50 plazas y un precio de 460 euros y Vigo, del 16 al 202 de diciembre, 50 plazas y un total de 438 euros.

Y es que, el socio del Club de los 60 que realice alguno de los viajes de este programa, podrá ir acompañado de otro socio o de una persona mayor de edad, empadronada en cualquier municipio de Castilla y León.

La adjudicación de los destinos se realizará únicamente por sorteo sin tener en cuenta el historial de viajes con el Club. Asimismo, en ningún caso afectará para la campaña de primavera y otoño de 2025 los destinos adjudicados en esta campaña extraordinaria.

Las solicitudes deberán presentarse en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, o enviarse a la misma a través de los C.E.A.S. y centro de día de Tercera Edad de la Gerencia en la provincia.

Asimismo, los socios del Club de los 60 cuyo acompañante ya haya solicitado un viaje en años anteriores, podrán solicitar viajes a través de la página web de la Junta de Castilla y León, http://www.jcyl.es/Club60, donde también estarán a disposición de todos los usuarios tanto la solicitud como los folletos.

Por el contrario, aquellos socios que no dispongan de Internet podrán solicitar los viajes a través del teléfono de información 902 10 60 60 y 983 42 82 06 y a través de la app oficial Club de los 60. Cuando la solicitud de viajes incluya un acompañante que no sea socio del club de los 60, no se podrán utilizar ninguna de estas alternativas, sino que las solicitudes se deberán presentar en los lugares indicados para ello.

El plazo de presentación de solicitudes es desde el día 24 de julio al 5 de agosto, ambos inclusive, y se podrán solicitar los destinos por orden de prioridad, hasta un máximo de seis.