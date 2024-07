Sen denuncia que el PP "se mantiene en posturas de extrema derecha" con su rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen ha lamentado este martes en Atapuerca (Burgos) la decisión del Partido Popular de rechazar la reforma de la Ley de Extranjería, que se votará esta tarde en el Congreso de los Diputados. "Es una muy mala noticia que el PP se mantenga en unas posturas de extrema derecha, sin tener en cuenta la situación de emergencia en la que se encuentran unos determinados territorios de nuestro país", ha indicado a preguntas de los medios acerca de su opinión sobre la postura del PP.

En declaraciones a los medios durante su visita a los yacimientos de la sierra de Atapuerca, Nicanor Sen ha recordado la importancia de la “colaboración entre unos territorios y otros” en este tema. “La solidaridad forma parte de nuestra sociedad y también debe de existir una solidaridad entre territorios”, ha señalado, para lamentar que el PP quede “al margen” de una realidad social que considera que todos deben atender.

Asimismo, ha confirmado que por el momento no han llegado a Castilla y León ninguno de los 21 inmigrantes menores no acompañados procedentes de Canarias, y, por el momento, ha afirmado no tener “más información” sobre el tema. “Esos 21 menores es el compromiso al que se ha llegado por parte de la Junta y esperemos que todos los territorios se solidaricen con otros, para que no solamente la carga quede en un territorio cuando los demás deben colaborar”, ha zanjado.