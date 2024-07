Pollán niega la "utilización partidista" de la Fundación de Castilla y León y acusa de "sectarismo" a PSOE, UGT y CCOO por abandonarla

El presidente de las Cortes y de la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán, ha negado este martes haber llevado a cabo una "utilización partidista" de la entidad, como han denunciado PSOE, UGT y CCOO, que han esgrimido ese argumento para abandonarla, y ha acusado de "sectarismo ideológico" a las tres organizaciones. Pollán ha afirmado que la entidad "está cumpliendo estrictamente sus fines" y ha asegurado que seguirá con su "funcionamiento normal" tras la salida de las tres organizaciones, que se ha hecho efectiva este martes.

"Nuestro asombro y nuestra disconformidad con todos los argumentos en los que han basado su salida y que se han resumido en mi figura", ha afirmado Pollán, acompañado por el director de la Fundación, Juan Zapatero. El presidente de las Cortes ha asegurado que las tres organizaciones le han echado en cara "lo de siempre, el blanqueamieto de lo que ellos llaman la ultraderecha y todas esas frases cariñosas que nos repiten reiteradamente" y ha asegurado no compartir sus argumentos de que ha habido "intereses partidistas" o "afán personalista" por su parte.

"La Fundación está cumpliendo estrictamente sus fines, ninguna actividad de las que se realiza está fuera de esos objetivos y no compartimos lo que han manifestado ni su salida", ha insistido, negando también que haya intentado eliminar la fiesta de Villalar, como le han recriminado PSOE, UGT y CCOO tras su salida. "Nada más lejos de la realidad y la Fundación dedica casi el 20% de su presupuesto a colaborar con esa fiesta. Me parece muy osado y faltar a la verdad decir que este presidente quiere eliminar la fiesta cuando ni puedo hacerlo ni tengo ningún interés en hacerlo", ha señalado.

El presidente ha reiterado su "agradecimiento personal" y el del director de la Fundación al resto de patronos "que siempre han apoyado y han estado conformes con las actividades que ha realizado la Fundación de todo tipo y en todas las provincias". "Son verdaderamente sorprendentes las cosas que se escucharon en ese Patronato y las excusas que han dado para abandonar el mismo", ha afirmado, recordando que el patrono de Podemos "también ha manifestado su intención de abandonar el Patronato cuando todavía, a día de hoy, no ha ratificado su condición de patrono".

Pollán ha asegurado que, durante estos dos años, ha pedido a todos los patronos que aportaran "sus ideas y sus proyectos" y que "propusieran actividades para hacer" cosa, que, según ha señalado, "no han hecho". Además, ha recordado que la Fundación de Castilla y León no ha sido la que ha llevado el Día de la Comunidad al resto de provincias sino que esa idea ha surgido de la Presidencia de la Junta y de la nueva Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León.

También ha insistido en la colaboración de la Fundación con la fiesta de Villalar y en la iniciativa de una jornada de puertas abiertas en las Cortes, complementaria a la fiesta, que ha supuesto "un éxito de asistencia". "Lo hemos seguido apoyando los dos años pasados porque no somos nadie para no hacerlo pero también se deben respetar otras opciones para celebrar esa festividad", ha afirmado, asegurando que "en ningún sitio pone que la Fundación de Castilla y León tenga que correr con el 100% de los gastos de esa fiesta" y abriendo la posibilidad "a todo el mundo que quiera colaborar con los gastos de esa fiesta".

Pollán aboga por "repensar los objetivos" de las dos fundaciones

Pollán se ha pronunciado acerca de la nueva Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León y ha recordado que conoció su creación en la rueda de prensa en la que se hizo pública. "Entendí que sus objetivos no se pisaban con la nuestra e iban más encaminados a la celebración del 800 aniversario", ha afirmado, asegurando que "de aquí en adelante podría ser interesante y necesario repensar los objetivos de las dos". Con todo, ha asegurado que la Fundación de Castilla y León "lleva años funcionando, con mucho éxito de actividades de lo más variadas." y se ha mostrado abierto a "seguir promocionando cuantas más actividades mejor, en las nueve provincias y al mayor número de colectivos y asociaciones posibles para facilitar y favorecer su trabajo".

Pollán ha insistido en que la acusación de que quiere acabar con Villalar es "una excusa más dentro del sectarismo ideológico de los que se quieren ir de la Fundación" y ha considerado "curioso" que desde el PSOE le acusen de querer liquidar la fiesta de la Comunidad y "sean ellos precisamente los que están apostando por otra festividad en la Región Leonesa". "Me llama la atención. Que lo único que hagan es venir a insultar al presidente me llama la atención y nosotros seguiremos colaborando en la medida de lo posible con la fiesta de Villalar. Nuestro apoyo está ahí con una aportación muy importante", ha zanjado.

Zapatero: "No afecta al funcionamiento ni implica modificación de los Estatutos"

El director de la Fundación de Castilla y León, Juan Zapatero, ha asegurado que la salida de PSOE, UGT y CCOO "no afecta al funcionamiento ni implica modificación de los Estatutos" de la entidad y ha recordado que todos los grupos con representación pueden tener un patrono pero que "le tienen que aceptar" y que, igualmente, "pueden renunciar a él". "Durante mucho tiempo la UPL, por ejemplo, no aceptaba el cargo de patrono y, en este caso, la coalición Unidas Podemos, que obtuvo un procurador en las últimas elecciones autonómicas, hubiera debido aceptar de nuevo el cargo de patrono y tampoco lo ha hecho", ha comentado.

Zapatero ha asegurado que el funcionamiento normal de la Fundación "no se ve afectado por ello" aunque ha reconocido que "se pierde" la aportación de los patronos de las tres organizaciones y ha recordado que la Fundación de Castilla y León "es única porque en ella están representadas con igualdad todas las fuerzas políticas, todos los partidos, y eso es una riqueza que ninguna otra Fundación tiene".

"Y lo mismo ocurre con los sindicatos mayoritarios, en la redacción original no estaban incluidos, fue una modificación posterior, y el día que quieran volver a aceptarlo podrán hacerlo, pero la Fundación funcionó mucho tiempo sin ellos y funcionará ahora que se han marchado. La Fundación seguirá cumpliendo los fines para los que se creó", ha asegurado.

El director ha asegurado que la aportación que hace la Fundación a la fiesta de Villalar es "generosa" porque hace "lo que nadie más querría hacer, lo que no se ve, lo que no brilla". "Aportamos la seguridad, la logística y la prevención. Sin la aportación de la Fundación, las 20.000 personas que han acudido los dos últimos años no podrían acceder por vías señalizadas y seguras, aparcar sus vehículos en lugares habilitados y señalizados para ellos, no habría forma de desplazar los vehículos que quedan mal aparcados o ir a un cuarto de baño mantenido en condiciones higiénicas", ha afirmado.

También ha asegurado que las carpas "no tendrían energía eléctrica ni agua potable, no habría escenario ni tendría energia eléctrica, no se recogerían residuos y basura y no habría dispositivo preventivo alguno ni recursos sanitarios disponibles". "No habría fiesta en condiciones de seguridad y comodidad para los 20.000 ciudadanos que se acercan a disfrutar de la fiesta. La contribución de la Fundación no solo es importante, es muy generosa", ha zanjado.