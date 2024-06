Los espeleólogos de Castilla y León salen al exterior tras ser rescatados en la cueva de Cantabria: "Estábamos preparados, teníamos de todo"

Afortunadamente, todo ha quedado en un gran susto. Paloma Bombín y Alfonso Urrutia, los dos espeleólogos que desaparecidos el pasado sábado en una cueva de Cantabria, ya han salido al exterior.

Tras ser encontrados con vida y completamente ilesos por los equipos de rescate del Servicio de Emergencias de Cantabria, con la colaboración de personal de la Agencia de Protección Civil de Castilla y León, en la misma cueva, pero en un punto ubicado fuera de la ruta habitual, la pareja castellana y leonesa han salido de dicha cueva a última hora de la tarde, más de una hora después desde que fueron localizados.

Acompañados por miembros del equipo de rescate, han abandonado la cueva, siendo Alfonso Urrutia el que ha accedido a dedicar unos minutos a los medios de comunicación para aclarar lo ocurrido.

Así, más allá de agradecer a todo el operativo el esfuerzo realizado para encontrarles, ha revelado que, afortunadamente, "estábamos preparados y teníamos comida, agua, de todo".

El espeleólogo Alfonso Urrutia tras ser rescatado de la cueva de Soba EL ESPAÑOL

El espeleólogo también ha reconocido que en ningún momento se han sentido angustiados ni nerviosos, sino que han esperado "tranquilamente" a que los profesionales entrasen a buscarles.

Tras ello, ha aclarado que el motivo por el que se quedaron en el interior de la cueva no fue por un problema de luz, tal y como apuntaban las primeras informaciones, sino a que se perdieron "en una zona que no estaba muy bien balizada" y ya no fueron capaces de encontrar la vuelta.

Alfonso también ha aclarado que "han salido por su propio pie", así como que, tal y como habían adelantado previamente los equipos de rescate del Servicio de Emergencias de Cantabria, se encontraban ilesos y "en buen estado", y que por tanto ninguno precisaba de asistencia sanitaria.