Pablo Fernández celebra el 'regreso' de Podemos y busca el resurgir en Castilla y León: “Estamos vivos”

Pablo Fernández, número 3 en la lista de Podemos y procurador por Castilla y León, se ha quedado a las puertas del Parlamento, ya que su partido sólo logró dos eurodiputados. Las encuestas jugaban con un tercer posible premio, pero esto no llegó. Es cierto que atrás quedan tiempos pasados donde se iba a “asaltar al cielo”, frase de Pablo Iglesias, pero también es cierto que otros pensaban que estas elecciones europeas iban a certificar su parte de defunción. Estos dos eurodiputados provocan ver reforzada su posición, sobre todo frente al ahora enemigo Sumar.

Un retroceso que le ha provocado pasar de ser la tercera a la séptima fuerza política. Por detrás, incluso, de Se Acabó la Fiesta. Pero Pablo Fernández hace otra valoración de estos comicios, “muchos nos daban por muertos, pero hemos demostrado que estamos vivos”. Y es que, la candidatura liderada por Irene Montero se ha quedado a un escaño y poco más de 240.000 votos de Sumar, por lo que también se han tomado una dulce venganza. En Castilla y León ha sido la sexta fuerza más votada, con casi 25.000 sufragios, superada por Sumar en solo seis mil votos.

Estos resultados pésimos han provocado la dimisión de su líder Yolanda Díaz, eso sí, no dimite como Ministra de Trabajo. Sin embargo, el leonés no quiere hacer ninguna referencia a la que hace unos meses era el faro de la izquierda. “Respetamos su decisión, pero no voy a entrar en consideraciones”, asegura a la pregunta de EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

Lo curioso es que si Fernández hubiera logrado plaza en Bruselas, esto hubiera provocado que su sustituta en las Cortes, la que fue número 2 en las listas de 2022, fuera María Sánchez, la exconcejala de Valladolid Toma La Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid y afín a Yolanda Díaz, como se ha podido comprobar durante la pasada campaña. Es decir, que Podemos hubiera perdido su representación en la Cámara para dársela a Sumar. Una situación que ya fue denunciada hace unos meses por el partido morado en este medio. Quizás se ha respirado por esta situación.

El acierto de ir por separado

Podemos arrancó la campaña en datos muy bajos. Tras perder la práctica totalidad de concejales y diputados autonómicos en las elecciones de mayo de 2023, pero ha sabido volver a sus orígenes con mensajes claros. Y lo que sí deja claro es que los resultados han demostrado que fue un “acierto” ir por separado en los comicios del partido Sumar. “Fue una decisión atrevida, salirnos para tener voz propia y nuestras propias propuestas. El resultado nos ha dado la razón”.

Fernández cree que ha sido “una campaña excelente” y que pese a que “siempre hubieran querido más”, confirma que lo que hemos “conseguido nos lo hemos ganado a pulso”. Así, pone en valor el “gran” trabajo de la militancia recorriendo muchos puntos de Castilla y León en una furgoneta para llevar la voz de Podemos. Una voz, que en su opinión, ha sido la de “la única fuerza que ha luchado por la paz en Palestina. Una izquierda que busque el consenso y una izquierda que lucha desde la socialdemocracia”, asegura.

Este resultado europeo sirve para ver el futuro de otra forma tanto en España como en Castilla y León. “Ahora toca seguir trabajando y creciendo, continuar transformando y cambiando lo que debe ser cambiado” y lo primero es “frenar el genocidio de Palestina”. A nivel autonómico, y tras tener solo un procurador en Cortes, Fernández cree que es el momento de “seguir trabajando y fortaleciéndonos las ideas bien claras y continuar avanzando en derechos, algo que parece que en Castilla y León es todo lo contrario.