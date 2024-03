Feijóo: "Aquel que meta la mano en la caja en nuestro partido lo expulsaremos y nos avergonzaremos de él"

"Aquel que meta la mano en la caja en nuestro partido saldrá de nuestro partido, lo expulsaremos y nos avergonzaremos de él". Así se ha pronunciado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su participación este jueves en las jornadas 'Diputaciones, cabildos y consells: por un futuro en igualdad', celebrada en la ciudad de Ávila. Unas aseveraciones con las que el líder popular ha querido marcar diferencias entre la forma de actuar de su partido y la del PSOE en relación al 'caso Koldo', que implica a cargos del Gobierno en el cobro de comisiones ilegales durante la pandemia de la COVID-19.

El presidente del PP se ha definido en su intervención como "un ciudadano español que ha nacido en una aldea de Galicia" y ha asegurado sentirse "muy orgulloso de ser de un pueblo de la España rural, de la España que trabaja, de la España decente y de la España honesta". "En una España en la que prima la interlocución entre Moncloa y Waterloo, en la que parece que solo existen los que se quieren ir de España, ayer se oficializó en el Congreso el privilegio de unos pocos frente a la igualdad de los demás", ha denunciado.

Feijóo ha lamentado que el Gobierno "se felicite a sí mismo por aprobar la desigualdad" y ha elogiado a los concejales de pueblo asegurando que son "la política de altura y los que realmente conocen a los vecinos". El líder popular ha asegurado que el Gobierno "ya está en el subsuelo político y moral, y sigue cayendo" pero ha defendido que España "es mucho más que el Gobierno". "Por mucho que tengamos un Gobierno a rastras, España seguirá en pie como ha estado durante tantos siglos", ha señalado, acusando al PSOE de haber sobrepasado ya "todos los límites políticos, éticos y legales".

El presidente del PP ha asegurado que el Ejecutivo es "un completo desgobierno que ha renunciado a aportar a los españoles nada más que aquellos que le exigen los socios, que además no quieren ser españoles". "Es un presidente que solo lucha por estar un día más en La Moncloa pero que ya no ejerce como presidente", ha afirmado, asegurando que la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña ha acreditado que el primer año de legislatura "solo ha servido a Sánchez para aprobar una ley que le deja estar en La Moncloa un tiempo más hasta que le dejen caer".

Feijóo ha denunciado que no haya habido tiempo para aprobar los presupuestos pero si para "amnistíar a un conjunto de ciudadanos condenados y a otros buscados por el Tribunal Supremo". "Y además se levantan en el Congreso para aplaudir la ley más indigna de los 45 años de democracia. Es algo que el PSOE no se merece por su historia y por sus dirigentes", ha afirmado. Además, ha recordado que el presupuesto lo han "reventado" sus socios independentistas después de meses de cargar contra el PP por no apoyar las cuentas.

"No tienen remedio, no tienen dignidad, le han mentido a todos los españoles. Este Gobierno no sirve a su pueblo, sirve a sus socios, no sirve a España, sirve a Pedro Sánchez, ya no sirve para los españoles", ha afirmado, asegurando que Sánchez carga a sus espaldas "demasiadas maletas que le impiden ser presidente". "Que abra esas maletas, enseñe lo que hay y haga sus propias maletas y abandone las responsabilidades que no ejerce", ha señalado.

A juicio del líder popular, estas semanas "resumen un Gobierno en descomposición". "Aprueban el texto de la amnistía que rechazaban hace solo un mes, se siguen conociendo hechos de la trama y su arrogancia les impide pedir disculpas y dar explicaciones y todo lo despachan con insultos", ha afirmado, asegurando que hay un PSOE "a la desesperada" que se quiere "llevar a todos por delante, incluída España".

"Este no es un Gobierno útil, es un Gobierno en agonía. Este Gobierno ya no da mas de sí y la legislatura durará lo que Puigdemont quiera", ha afirmado, asegurando que El independentismo fue "quien decidió iniciar la legislatura, es el que decide día a día como va la legislatura y será quien la cierre cuando no obtenga las prebendas que busca". Por el contrario, ha señalado que el PP va a cumplir su mandato "hasta el final". "Somos la primera fuerza política de España e intentaremos hacer desde comunidades diputaciones y ayuntamientos la política de Estado que no se hace desde el Gobierno central", ha afirmado.

Feijóo ha afirmado que la política es "la gestión de los intereses públicos" y que "no se hace en un despacho en contra de la soberanía nacional, se sujeta a la ley y al Derecho". "Un país sin Estado de Derecho no tiene democracia y si los ciudadanos no somos iguales ante la ley no vivimos en un país democrático", ha señalado. El líder popular ha apostado por "mostrar otro rumbo político" ante el desgobierno y defender la "decencia" en la gestión pública.

"Aquel que meta la mano en la caja en nuestro partido saldrá de nuestro partido, lo expulsaremos y nos avergonzaremos de él", ha afirmado con rotundidad. A juicio de Feijóo, el Gobierno "ya no tiene arreglo, nació averiado y la avería cada día es mayor" pero ha asegurado que España "tiene arreglo". "Su degeneración no será la de España, su decadencia no será la de España y su caída no será la de España", ha zanjado.

Bendodo: "Sánchez ha menospreciado y utilizado al PSOE para conseguir sus objetivos"

El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado a Sánchez de haber "menospreciado y utilizado al PSOE para conseguir sus objetivos" y ha arremetido contra el presdiente por "insultar y menospreciar a los concejales de pueblo" que son "la clave de la gestión". "Tenemos un presidente que menosprecia al municipalismo, un presidente que pone por encima su interés personal por encima del de su país", ha afirmado.

Bendodo ha defendido que las diputaciones tienen que ser "la herramienta fundamental para luchar contra la despoblación" y para "perfeccionar el sistema de asistencia integral a los municipios". "Este es un Gobierno que está atacando como nunca en democracia la igualdad de los ciudadanos las diputaciones y sois un contrapeso para reforzar esa igualdad de los ciudadanos", ha asegurado, dirigiéndose a los dirigentes locales populares presentes en la jornada.

El dirigente popular ha defendido que España la sacan adelante los presidentes autonómicos, de diputaciones y los alcaldes y el Gobierno "no está ni se le espera". "Sánchez ha menospreciado y utilizado al PSOE para conseguir sus objetivos y sus tres banderas son el chantaje, la corrupción y la subida brutal de impuestos", ha señalado, alertando de que la falta de presupuestos va a tener "graves consecuencias" para los ayuntamientos por la pérdida, de entrada, de 1.200 millones de euros por la no actualización de las entregas a cuenta.

"Pedimos a este Gobierno que se preocupe del día a día de nuestro país, que alguien debe estar al mando del avión, no podemos estar sin piloto", ha señalado, exigiendo también "una clarificación de competencias, una financiación local suficiente y un Pacto de Estado contra la Despoblación". "Vamos a ayudar a derribar ese muro que quiere construir el sanchismo, tenemos un Gobierno de España más independentista que municipalista y eso es un grave problema", ha zanjado.

Mañueco: "El PSOE está carcomido por la corrupción"

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León ha asegurado que el PSOE "está carcomido por la corrupción" y que la amnistía es "la corrupción política y moral más grande que ha vivido España en su historia". "Quiero hacer un llamamiento a todo el poder local de España a que levantemos la voz y digamos no a la impunidad, no a la desigualdad y no a los abrazos de Sánchez con sus socios separatistas y desleales", ha afirmado.

Mañueco ha recordado el tercer aniversario de la moción de censura del dirigente socialista en la Comunidad, Luis Tudanca, que presentó "por orden de Sánchez y con instrucciones de Ábalos". "Vaya dúo", ha ironizado. "Hace unos días le pregunté si él también había recibido por esas fechas la llamada de Ábalos, no me contestó y el que calla otorga, y quedó meridianamente claro que el PSOE está carcomido por la corrupción", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha recordado que, en lo más duro de la pandemia, los dirigentes populares estaban preocupados por "salvar vidas" y algunos en el PSOE "estaban preocupados por ganar poder con las mociones de censura y forrarse con Koldo y sus líos de las mascarillas". Mañueco ha asegurado que el municipalismo está "en el ADN de la historia de Castilla y León y de España" y ha apostado por la colaboración con las entidades locales, "con más inversiones", apoyando la actividad económica y el empleo "y a los agricultores y ganaderos en sus justas reivindicaciones".

"Queremos que se pongan las mismas condiciones a los productos de fuera que a los de España, queremos producir en igualdad", ha señalado, asegurando que "no hay nada más honesto que ser concejal de pueblo". "El PP es el partido del territorio gracias a vosotros porque sois el alma del PP y sois la punta de lanza para impulsar el cambio en España", les ha dicho. Por último, ha llamado a concentrar el voto en el PP en las elecciones europeas para lograr "una victoria contundente". "Todo lo que no sea votar al PP es dar un balón de oxígeno a Sánchez y a sus aliados", ha zanjado.