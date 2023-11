Los jugosos sueldos y privilegios de los ministros Óscar Puente y Ana Redondo: vivienda gratis, coche oficial y pensión indemnizatoria

El pasado lunes 20 de noviembre fue un día muy importante para Valladolid. La provincia no está acostumbrada a presumir de tener un ministro del Gobierno, pero la sorpresa fue mayúscula cuando se conoció que no sería uno, sino dos. Los pronósticos no fallaron y Óscar Puente, exalcalde de la ciudad, recogió lo sembrado con Pedro Sánchez y recibió la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible. De momento ya ha apagado su primera patata caliente con la huelga de Renfe. Sin embargo, el premio gordo salió con Ana Redondo, exconcejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid, con la que nadie contaba. Además, llega para dirigir una de los departamentos más polémicos, el de Igualdad. Ya se ha comprobado que Podemos va a estar mirando su gestión bajo lupa.

Así, los dos vallisoletanos se enfrentan a su reto político más grande y lo hacen con muchas ganas. Puente tendrá varios deberes y retos en su día a día, que ya te hemos contado en EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. Al igual que Redondo, sobre todo con la decepcionante ley del sí es sí. Ahora bien, todas estas responsabilidades tienen una recompensa económica, que va a acorde con su cargo. La pregunta es, ¿cuánto van a recibir Puente y Redondo por sus nuevos cargos? Si te lo has preguntado, tenemos la respuesta.

Los sueldos de aquellas personas que ostentan un cargo público se recogen en el Boletín Oficial del Estado y hay que recordar que para este 203 ya han vivido una subida, la correspondiente a la que se hizo tras el acuerdo entre el Ejecutivo con Comisiones Obreras y UGT en la Mesa de la función de los sindicatos de la Función Pública.

Pedro Sánchez ya ha perfilado su nuevo Gobierno de coalición junto a Sumar, y gracias a los votos de los partidos separatistas, y de nuevo la mejor pagada vuelve a ser la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tiene un sueldo de 113.000 euros brutos anuales. Tras ella, Pedro Sánchez, que gana 103.000 euros. Ahora vamos con 'los nuestros'.

Ana Redondo, nueva ministra de Igualdad en sustitución de Irene Montero, cobrará el sueldo base, es decir 79.415,16 euros brutos anuales, es decir, unos 6.617,93 euros al mes. Una cifra similar a la que ganaba en el Ayuntamiento de Valladolid cuando fue concejala, ya que después de la subida en el segundo mandato era de cerca de 82.000 euros. Después de las elecciones del 23-J, Redondo era concejala y cobraba por pleno. Además, daba clases en la Universidad de Valladolid como doctora de Derecho que es. Eso sí, ahora como ministra goza de unos privilegios que antes no tenía.

Por su parte, Óscar Puente como nuevo ministro de Transportes ganará 107.672,90 euros anuales, o lo que es lo mismo 8.972 euros al mes (9.000 redondeando). En este caso, la situación del exalcalde vallisoletano es especial ya que también es diputado por el Congreso.Así, al sueldo de Ministro de 79.415 euros hay que sumarle el plus de circunscripción, que es de 28.257 euros. Las personas que ocupan altos cargos que ostentan la condición de parlamentarias nacionales reciben únicamente su retribución de la Administración General del Estado, es decir que paga el Gobierno, eso sí, sin perjuicio de las indemnizaciones por gastos que perciben de las Cámaras, en este caso del Congreso al ser diputado, aunque es cierto que se puede renunciar a ellas, todavía no se sabe qué hará el que fuera alcalde de Valladolid y que esta semana ya se ha metido en un charco con sus declaraciones.

Esto supone una cifra superior a la que ganaba cuando fue regidor de la ciudad del Pisuerga donde rondaba los 88.000 euros en su último mandato, ya que siempre fue de los mejores pagados de España. Posteriormente, tras no ser reelegido en las urnas del 28-M, y perder contra Carnero, fue designado en las elecciones del 23-J diputado del Congreso, donde su sueldo era (ahora ya tiene que renunciar) de 71.897 euros al año.

Las diferencias entre los sueldos de cada uno dependen del cargo que ostenten, de si son diputados en el Congreso y de las dietas asignadas. Y es que los sueldos de Puente y Redondo no quedan ahí. Por supuesto disponen de coche oficial y combustible pagado, taxis, en caso de necesitarlo, una vivienda cedida por el Estado por lo que Puente y Redondo ya no tendrán que volver a Valladolid para pernoctar, dietas de unos 1.000 euros, escoltas y vigilancia, y, por último, pensiones. Y es que el ser ministro te permite tener una pensión muy jugosa durante unos meses. La apuesta de ir a Madrid es arriesgada, pero es un colchón de futuro.

Sin pensión vitalicia

Aunque la leyenda urbana dice que los ministros tienen un sueldo vitalicio cuando lo dejan, no es así. Una vez que dejan sus cargos es un pago mensual durante el mismo tiempo que hayan estado en el puesto, pero con un límite de dos años, según la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, pero es incompatible, desde 2012, con cualquier otra retribución derivada de actividades públicas o privadas. Es decir, que si dejan de ser ministros pero encuentran otro sillón, seguirán cobrándolo. Así, cobrarán un 80% de su salario durante el tiempo que hayan estado en el cargo.

Y sí, los ministros también tienen residencia en Madrid. El Gobierno pone a disposición de los titulares viviendas desde su nombramiento hasta su cese. Dependiendo, se encuentran en alguna sede de la administración o incluso en el mismo edificio del ministerio.

Como explican la mayoría de ministerios, estas viviendas se ponen a disposición del titular de la cartera correspondiente desde su nombramiento hasta su cese y se encuentran en alguna sede de la administración pública o en el mismo edificio del ministerio.

