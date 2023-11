El "chusco" y desafortunado comentario de Óscar Puente sobre el embarazo de su mujer

Óscar Puente es conocido en Valladolid y Castilla y León por no callarse y decir todo lo que piensa. Es en las redes sociales donde más ‘suelto’ tiene el dedo. Aunque en esta ocasión, ha sido ante los micrófonos de los medios de comunicación y sin pantalla de por medio. El flamante nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha sorprendido esta mañana con unas manifestaciones donde ha querido matizar las declaraciones que realizó donde reconocía que el PSOE no hubiera aprobado la amnistía de los políticos catalanes si no hubiera necesitado los votos del prófugo Carles Puigdemont (Junts).

Ahora bien, Puente para matizar se ha metido en lo que se conoce como un auténtico jardín. Primero ha querido defenderse diciendo que sus declaraciones sobre la amnistía han creado una polémica “artificial”. El vallisoletano ahora dice que era necesaria para llegar a un acuerdo, “puede que no se hubiera hecho en este momento, pero sin duda se hubiera hecho a lo largo del mandato". Algo que nunca dijo cuando era alcalde de Valladolid. Pero el jardín llegó unos segundos después.

Voy a hacer una comparación “chusca”, ha advertido ya el político socialista, entre la amnistía y las "decisiones cotidianas en la vida". “Se podrían preguntar: oye usted se habría casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo".

Unas declaraciones que como es lógico han causado mucha polémica en las redes sociales y entre los periodistas. Aunque Puente se hizo ya famoso por su intervención en la fallida toma de investidura de Núñez Feijóo, parece que poco a poco, también se va haciendo conocido a nivel nacional por sus declaraciones, en esta ocasión, desafortunadas, y sí, “chuscas”.

Sigue los temas que te interesan