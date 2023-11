Puente admite que buscó "el visto bueno" de Aragonès al pacto con los sindicatos de Renfe que evitó los paros

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado este viernes que antes de sentarse con los sindicatos, lo primero que hizo fue llamar a Pere Aragonès. "Le expliqué la situación y recibí su visto bueno", ha señalado. Además, ha detallado que el acuerdo entre el Ministerio y los sindicatos para desconvocar la huelga en Renfe y Adif se ha alcanzado "generando confianza".

Puente, en una entrevista a RAC1, ha explicado que no se va a cometer "ningún tipo de deslealtad y no se ha pactado nada que no se corresponda con la ley de este país". Este acuerdo es "un reconocimiento expreso de que a lo largo de la negociación que, culmina con el traspaso de Rodalies, vamos a mantener a los sindicatos en la mesa de negociación", ha destacado.

También ha resaltado que desde el Gobierno van a "respetar los derechos de los trabajadores" y van a tener "un diálogo constante con ellos".

[Los sindicatos desconvocan la huelga de cinco días en Renfe y Adif tras llegar a un acuerdo con el Gobierno]

"A partir de ahí, me siento con los sindicatos y pactamos la propia ley. Los trabajadores que forman parte de la compañía tienen sus derechos garantizados", ha enfatizado el ministro.

Sobre la amnistía, ha declarado en una entrevista en Telecinco que "a lo largo del mandato, la amnistía se hubiera acabado imponiendo". De hecho, ha explicado que "es una medida que va a contribuir a cerrar el capítulo que empezó en el año 2017".

"El ciudadano español también entiende en el fondo que es mejor cerrar este capítulo que volver a reabrirlo teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado y la situación que hay ahora mismo en Cataluña", ha explicado.

