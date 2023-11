Los 12 diputados del PSOE de Castilla y León que tienen en sus manos el futuro de España

En sus manos está el futuro de España. España decide el que será su presidente de Gobierno para los próximos años y lo hace en una ola de crispación y de dudas por los pactos a los que ha llegado Pedro Sánchez con las diferentes formaciones políticas, incluidos partidos separatistas.

Este miércoles 15 y jueves 16 de noviembre se producirá el debate de investidura del líder socialista y presidente en funciones del Gobierno. Comenzará a las 12.00 horas en el Congreso de los Diputados y arrancará con la intervención del propio Sánchez y seguirán el resto de grupos parlamentarios de mayor a menor presencia. Es decir, Partido Popular, con Feijóo, Vox, Sumar, ERC Junts, EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto. Posteriormente el candidato socialista volverá a tener la palabra. Con esta intervención se cerrará el debate de investidura por este día.

El jueves llegará el momento de la verdad. La votación. Sánchez necesita 176 síes, aunque se espera que el socialista consiga los apoyos de un total de 179 diputados, después de las negociaciones que ha mantenido durante los últimos días, y sobre todo los siete de Junts a los que ha llegado después de acceder a todas sus pretensiones. Ahí será el momento de los diputados elegidos en las pasadas elecciones del 23 de julio. 31 en total por Castilla y León, de los que 18 son del PP, votarán en contra, uno es de Vox, que hará lo mismo, y 12 son socialistas, que darán su ‘sí’ a la investidura, apoyados en que habrá Gobierno progresista respaldado por 12,5 millones de votantes y todo el arco parlamentario salvo PP y Vox.

Doce diputados que siguiendo las líneas del PSOE votarán a favor. No hay duda. Ya lo ha adelantado su secretario general, Luis Tudanca, celebrando el pacto y la amnistía, y se confirmó en la votación realizada entre sus militantes. Por Ávila es Manuel Arribas (13/12/1986), uno de los políticos que estuvo en las famosas cenas de Tito Berni (el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbel), que desataron una crisis interna en las islas Canarias. Es alcalde de Sanchidrián y diplomado Altos Estudios de la Defensa Nacional CESEDEN.

Por Burgos, son Esther Peña Camarero (12/07/1980), que repite legislatura, y Álvaro Morales. La primera es secretaria general del PSOE de Burgos y fue Diputada Provincial de la Diputación de Burgos durante 8 años desde 2007 hasta 2015. Actualmente es Miembro Suplente de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Por su parte, Morales (20/05/1980), secretario general de la Agrupación de Briviesca, y que fue alcalde de este municipio.

León cuenta con un hombre fuerte del ‘sanchismo’ como Javier Alfonso Cendón (21/10/1983), secretario general de la provincia de León, que repite diputado donde ya ocupa un escaño desde 2019. Actualmente es Portavoz adjunto de la Junta de Portavoces. Su nombre también estuvo vinculado al caso Berni, pero él siempre lo negó y adelantó acciones legales. Andrea Fernández (20/10/1992) también repitió candidatura al Congreso. Una persona muy ligada a la ejecutiva nacional del PSOE, y cuyo nombre ya ha sonado como posible ministra para la parcela de Igualdad. Tiene un Grado en Derecho.

El PSOE solo tiene un diputado por Palencia y lo vuelve a ocupar María Luz Martínez Seijo (10/11/1968), licenciada en Filología Inglesa y Doctora en Planificación e Innovación Educativa. Tambié fue procuradora de las Cortes de Castilla y León en la VII Legislatura y Portavoz de Educación. Actualmente es Miembro Titular de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde el pasado 17 de agosto.

David Serrada Pariente es el único diputado de la rosa por Salamanca (03/12/1977). Licenciado en Sociología, repite ya en varias legislaturas. Secretario de Política Institucional del PSOE de Salamanca, es también presidente de la Delegación española en el Grupo de Control Parlamentario Conjunto de Europol. Esta semana ha denunciado que su cara ha aparecido en varias pegatinas por la ciudad llamándole “traidor”.

El diputado por Segovia, también solo uno, es José Luis Aceves (21/05/1970). Actualmente secretario general Provincial del PSOE de Segovia repite de nuevo en esta legislatura.

Desde Soria, obtuvo el pasado 17 de agosto su condición plena de diputado Luis Rey (05/03/1967). Abogado laboralista, también ha sido presidente de la Diputación Provincial de Soria y Diputado Provincial, senador y actualmente es secretario general del PSOE en Soria.

Los dos diputados socialistas eran caras nuevas, aunque la de Óscar Puente (15/11/1968) pronto se convirtió en la más conocida cuando fue el encargado de darle la réplica a Núñez Feijóo durante su fallida toma de investidura. El exalcalde de Valladolid, desde ese día, se convirtió en una pieza importante de Ferraz y espera recoger lo sembrado en la futura composición del Gobierno. Además, ha defendido la amnistía "porque viene a recomponer España". El otro escaño es de Luisa Sanz (20/09/1970). Ingeniera informática es secretaria de Formación en la Ejecutiva Provincial de Valladolid.

Por último, en Zamora, el encargado de dar el sí quiero a Sánchez es Antidio Fagúndez Campo (13/02/1976), un ingeniero Técnico Obras Públicas que también repitió tras las pasadas elecciones del 23-J.

Por la misma senda

No habrá sorpresas porque las listas que se elaboraron en julio, ya se hacían con garantías. El presidente del Gobierno hizo una exhibición de mano dura y sitúo a todos sus más allegados. Y en Castilla y León se hizo palpable. Aquí se realizó un veto a algunos de los nombres propuestos por las diferentes asambleas provinciales. Algo que sentó muy a Luis Tudanca. Único momento en el que el burgalés ha levantado la voz contra Ferraz. En ese momento sí. "Estoy enormemente decepcionado, enormemente indignado", dijo ante los cambios en las listas al Congreso de Ávila y al Senado por Valladolid, pero no volvió a decir nada. Desde la dirección federal situaron a Javier Izquierdo como uno al Senado por Valladolid, en lugar de Sara Galván, (esto también hizo enfadar al diputado Óscar Puente, pero tampoco dijo nada) y a Manuel Arribas como cabeza de lista al Congreso por Ávila, en sustitución de Yolanda Vázquez. Incluso hubo un intento de conato de rebelión, que se esfumó como un azucarillo.

Pero no, que nadie se piense que puede haber sorpresas en el Congreso. Ni los diputados del PSOECYL van a cambiar su voto, ni tampoco los de Castilla La Mancha, siendo el presidente de la Comunidad, Emilio García-Page, en ocasiones el verso suelto. Pero no. Los ocho diputados de Page en el Congreso no votarán en contra para impedir la investidura de Sánchez. Aunque se trata de la federación socialista más crítica con Ferraz ya han descartado por completo una deslealtad. Todos irán a una y todos los diputados socialistas apoyarán a su líder.

Han sido muchas las voces críticas que han presionado para hacer recapacitar sobre este pacto con independentistas a Sánchez, un pacto donde solo cede el PSOE y sus socios salen por la puerta grande. Sin embargo, ningún diputado en el Congreso ha anunciado un voto negativo. Sí lo han hecho históricos, que han decidido incluso abandonar el partido.

Sea como sea, serán dos días para el futuro de España, un futuro que se presenta con incertidumbre después de unos pactos con muchos flecos en el aire y con demasiadas exigencias.

