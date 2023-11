Puente defiende la ley de amnistía y no ve agravios: “No va a quebrar España, al contrario, va a recomponerla”

El diputado del PSOE por Valladolid, Óscar Puente, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, en especial de Castilla y León y de Valladolid, ante la inminente toma de investidura que Pedro Sánchez realizará este miércoles y jueves. Y donde ya ha adelantado que él no será protagonista, después de haber sido el encargado de dar la réplica al candidato popular Núñez Feijóo hace un mes.

Puente, en la misma línea que todos los dirigentes del PSOE desde que se conoció este pacto, ha defendido los pactos a los que ha llegado el PSOE con otras formaciones políticas, incluidas separatistas, ya que “estas fueron las cartas que nos dieron los ciudadanos en las elecciones y nos ha tocado pactar". De esta forma, ha defendido que la amnistía es “estrictamente legal” y “constitucional” y añadió que la distensión ha funcionado y funciona, de forma que la situación en Cataluña es “mucho mejor”.

El vallisoletano ha confirmado que la amnistía no aparecía en su programa electoral, pero las circunstancias han hecho que todo cambie. “Efectivamente no se valoró, no se era partidario en ese momento, pero después de los resultados hay que entenderse con muchos, las posiciones tienen que variarlas, porque si no, no se puede acordar. Sucede en todas las administraciones, ha pasado en la Junta o en el Ayuntamiento. Cuando tienes que pactar tiene que haber renuncias o cambios”, justificando así el pacto con partidos separatistas y un argumentario que nunca fue en su programa y fue rechazado en múltiples ocasiones por los dirigentes socialistas, incluido el propio Puente.

Ahora bien, Puente ha apuntado sobre esta ley de amnistía. “Si es legal o no tendrá que decirlo el Tribunal Constitucional”. El diputado ha afirmado que pronto se dará a conocer todos los términos de esta ley, y “la gente entenderá que es legal y constitucional, por eso no entiendo los dramas que se está haciendo. No va a quebrar España, al contrario, esta ley va a recomponerla”.

Puente no ha comparado esta ley de amnistía con la del 77, pero sí ha puesto cosas en común. “Las dos hicieron hacen tabla rasa, aunque no son comparables. Aquí estamos hablando de un horizonte menso amplio y con delitos menos graves, de la que se va a pasar página. En 1977 se hizo por un interés superior y sentó las bases de transición política, y esta, no sé si acertada o no, pretende recomponer una situación que se desbocó en 2017 en Cataluña. Ahora vamos hacia la normalidad dentro de un ámbito democrático”.

Asimismo, sobre la financiación autonómica que también concederá privilegios a Cataluña, Puente ha perdido que “demos tiempo al tempo”, pues se trata de un “acuerdo muy genérico que se tiene que concretar” y que en su opinión va a “beneficiar a todas las Comunidades”. “En este momento hablar de favoritismo, es precipitado, esperar a que se acuerden”.

Sobre las protestas

El exalcalde de Valladolid ha asegurdo que las protestas de este domingo por la igualdad de los españoles y contra la amnistía son una señal de “normalidad democrática”, frente a la “dictadura” que denuncia a su juicio el PP. “Nada que decir”, señaló sobre el ejercicio de un derecho constitucional de forma pacífica, pero alertó de la “escalaba verbal preocupante” de los dirigentes ‘populares’. Ahora bien, ha puntualizado le preocupa que Vox promueva concentraciones frente a las sede del PSOE, con un “perfil violento” en algunos lugares, ya que aseguró en su trayectoria siempre ha rechazado las protestas frente a los espacios de las formaciones políticas por ser una forma de hostigamiento, también cuando las sufría el PP. Además, apuntó que no entiende que se produzcan en Valladolid frente a un edificio que a las 20.00 horas está “vacío”.

Asimismo, el dirigente socialista ha ironizado con que “gente de orden”, como el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, gritara “Esas lecheras, a la frontera” en una concentración frente a la sede socialista de Valladolid, o el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, saltara ayer mientras cantaba ”Puto rojo el que no vote". “Es bastante pobre” dijo que incurran en estos comportamientos.

Mensaje para Feijoo

También ha mandado un mensaje para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por pedir este domingo elecciones a los tres meses de celebrarse, porque supone en su opinión no aceptar las reglas de juego y los resultados, que en este caso señaló no le son favorables. De nuevo se puso como ejemplo, frente a lo que hace el presidente de los ‘populares’, ya que recordó en la noche electoral de mayo asumió que no iba a gobernar en su ciudad, pese a ser el más votado.

