Una boda de cuento en un pueblo de Valladolid

Traspinedo es un municipio vallisoletano que se ubica en la vertiente oriental de la provincia de Valladolid. Forma parte de la Comarca de Tierra de Pinares, y está cercano a las provincias de Palencia y Burgos. Se encuentra a una altitud de 740 metros sobre el nivel del mar.

La localidad vallisoletana se extiende sobre un territorio que ocupa cerca de 27 kilómetros cuadrados, aproximadamente, y cuenta, según los datos del Instituto Nacional de Estadística INE con una población de 1.242 habitantes y este fin de semana vivió un momento muy especial.

El alcalde de Traspinedo, Javier Fernández, ofició una peculiar boda el pasado sábado, 8 de junio en el Ayuntamiento en la que, tanto el novio como la novia, como los invitados, iban vestidos de diferentes personajes de cuento y también de protagonistas de diferentes películas.

“Fue una boda de cuento entre una pareja que lleva mucho tiempo viviendo en el pueblo. Me comentaron si quería vestirme yo también y así lo hice. Me puse el traje que siempre me pongo en el entierro de la sardina y para delante”, asegura el primer edil de Traspinedo.

La boda se celebró desde las 13.00 horas en el ayuntamiento. La novia “iba vestida de Maléfica” y “también muchos miembros de la familia e invitados de los Picapiedra o de diferentes personajes de televisión”, asegura nuestro entrevistado.

Un día diferente y una boda muy diferentes. El que ostenta el bastón de mando recuerda otra en la que los moteros fueron protagonistas, pero “nada como la del pasado sábado”, en la que el colorido y la innovación fueron la clave.

“Me veo raro a la hora de oficiar bodas. Quizás sea el papel en el que más me cuesta meterme, pero todo lo que sea que gente del pueblo se case y tenga hijos aquí, bienvenido es”, finaliza Javier Fernández.

Una boda única, y de cuento.