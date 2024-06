Jornada de puertas abiertas con motivo de la celebración de la Semana del Grupo Social ONCE en Salamanca

Durante la mañana de hoy en la sede de la ONCE de Salamanca se ha celebrado una jornada de puertas abiertas para toda la sociedad salmantina. Con esta acción se ha dado a conocer la labor que realiza la ONCE encaminada a conseguir la plena autonomía en todos los ámbitos de la vida de las personas ciegas. La jornada ha comenzado con una charla institucional y visita a la exposición de material tiflotécnico cuyo fin es favorecer, a través de las TIC, la autonomía personal y plena inclusión social, laboral y educativa de las personas con discapacidad visual.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha realizado un recorrido por la sede de la ONCE en Salamanca, acompañado por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, Araceli de las Heras, el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, y la directora de la ONCE en Salamanca.

Los responsables de la ONCE han explicado al alcalde la labor que realiza la organización, tanto hacia la ciudad de Salamanca como hacia su provincia. Carlos García Carbayo ha podido visitar una exposición de material tiflotécnico, utilizado por las personas ciegas para manejar las nuevas tecnologías en diferentes campos de la vida diaria. Además, se les ha explicado la labor de la ONCE en materia educativa, así como en la rehabilitación de aquellas personas que pierden la vista para que puedan llevar una vida totalmente autónoma.

Jornada de puertas abiertas en ONCE Salamanca

La ONCE en Salamanca

Salamanca cuenta con cerca de ochocientos personas ciegas afiliadas a la ONCE, que reciben la cobertura global de la Organización en todos los ámbitos de la vida, desde la atención temprana al apoyo a los mayores, desde la educación hasta la inserción social, laboral, educativa, cultural, en el deporte... Además, la ONCE tiene 110 agentes vendedores en la provincia, siendo cerca de setenta, los que reparten ilusión en la capital.