Juan García-Gallardo ya es celebrity: la imitación de Joaquín Reyes

El rey Juan Carlos I, Quentin Tarantino, Mark Zuckerberg, Carlos III, Alaska, Bunbury, Hulk Hogan, Paris Hilton, Díaz Ayuso, Rosalía, Madonna, Ana Pastor, Pablo Iglesias, Macaulay Culkin, Bono de U2, Manu Chao…no eres nadie si no has sido imitado en la sección de celebrities por el humorista Joaquín Reyes. Pues bien, Juan García-Gallardo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ya puede sentirse honrado porque forma parte de este selecto club de personajes que han sido recreados por el manchego, creador de la famosa sección en Muchachada Nui.

Ahora, Reyes hace una sección similar en el programa de El Intermedio de lasexta y en esta ocasión se ha acordado del líder autonómico de Vox para recrearlo. En su puesta en escena no ha faltado su Burgos natal y las Cortes de Castilla y León. En un sketch con aciertos y errores, el humorista ha parodiado el día a día del vicepresidente de la Junta, donde se define como "icono de la derecha valiente”. En varias escenas se le ve caricaturizado como el Cid Campeador sobre Babieca. Es cierto que Reyes ha tenido imitaciones mejores.

Por ejemplo, ya con traje y corbata, parodia su jornada laboral jugando en un parque de bolas o mandando mensajes a Mañueco. Se dedica a "desmontar la agenda socialcomunista", como también hay críticas, estas con muy poca gracia, a su protocolo contra el aborto: "A mí me gusta mucho el feto, luego ya cuando crece me da un poco de angustia y si son pobres... qué asco", afirma. No es la primera vez que este programa presentado por El Gran Wyoming, propietario de más de 20 pisos, hace crítica de la gestión del vicepresidente, aunque el propio Gallardo se supo defender bien regalándole unos chorizos al presentador.

Por último, García-Gallardo también prueba suerte con su propio 'rosco' de Pasapalabra en el que reparte contra todos los colectivos. Y hace alusión por su paso por Masterchef donde dijo “la tortilla si quieres me la deconstruyes, pero la masculinidad no me la toques”. Sea como sea, García Gallardo ya puede decir que es un celebrity más.

