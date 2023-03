Abascal: "La represalia ante la ruptura del PP con Vox en Madrid es seguir apoyando al mejor Gobierno que hay en España, el de Castilla y León"

El pacto de Gobierno en Castilla y León entre el Partido Popular y Vox no corre peligro. La abstención del PP en la moción de censura registrada por el partido de Santiago Abascal y la ruptura anunciada por Isabel Díaz Ayuso no hará mella en el Gobierno de la Comunidad. Al revés, Abascal ha dejado claro en Valladolid que la “represalia” que su formación va a tomar es la de “seguir apoyando al mejor gobierno que hay en España, el de Castilla y León”. De esta manera, no rompe relaciones con el PP por los últimos acontecimientos, pero tampoco olvida lo que ha ocurrido esta semana.

Y es que Abascal ha querido defender la gestión realizada en la Comunidad y en un momento donde el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha sido atacado por su famosa peineta el pasado miércoles en las Cortes, le ha echado una mano. “Castilla y León es un ejemplo para toda España. Mañueco es un ejemplo para todo el PP que supongo que lo dejará solo porque piensan que es el patito feo por pactar con Vox”, ha afirmado. Incluso ha justificado el famoso gesto. “Dicen que hizo una peineta porque una socialista le increpó, pues poco me parece para los insultos que recibimos de la izquierda”.



Por lo tanto si alguien pensaba que el único gobierno autonómico formado por PP y Vox de España podría estar en peligro, puede estar tanquilo, Abascal ha vuelto a insistir en que "no va a romper la esperanza de quien quiere una alternativa real a la izquierda”. Eso sí, ha reconocido que el pacto con el PP no está exento de problemas y dificultades en el día a día.

En un recinto vallisoletano lleno por completo, aunque es cierto que solo entraban 612 personas, y muchas se quedaron en la calle, Abascal también hizo una crítica a la gestión de Núñez-Feijóo, al que denominó como “el autoproclamado líder de la oposición” y para Díaz Ayuso. Abascal explicó la razón por la que ha roto en el gobierno madrileño. “Ayuso rompe la baraja con Vox en Madrid y lo hace copiando a Pablo Casado, diciendo que le hemos regalado un triunfo al PSOE. Pues el vaso que colma la paciencia es que Vox, después de apoyar 28 leyes, y aguantar que Ayuso no quiera derogar otras como la ley trans, se ha enfadado porque quiere traer inversión extranjera. Pues bien, nosotros queremos esas mismas bonificaciones para los españoles, para los que viven en Madrid”, ha argumentado. Para Abascal, “el PP ha vuelto a decir traga y nosotros no tragamos con nada”, ha espetado.

¿Quién manda en el PP?

El líder de Vox también se ha preguntado quién manda en el PP. "Feijóo o Ayuso. O Margallo, que hoy ha dicho que la agenda 2030 es el evangelio", una frase que provocó los abucheos del público. "O mandan los burócratas de Bruselas", ha añadido. Por eso, cree que los votantes populares están "confundidos" y "necesitan alguien que los defienda".

La visita de Abascal finalizó con el tradicional himno de España. Tampoco faltaron chalecos, muchas banderas de España y gritos de "presidente, presidente" y vítores para la Guardia Civil. El de Vox ha lamentado que muchas personas se quedaran fuera sin entrar. "La próxima vez buscaremos un lugar más grande, ahora lo hemos buscado pero eran demasiados caros".

Gallardo: "Los frutos de la siembra ya están aquí"

Antes que Abascal, fue el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, el encargado de mandar un mensaje de tranquilidad a los votantes y sacar pecho por el “gobierno de los mejores” la Comunidad y que cuenta con el presupuesto más social y más alto de su historia. "Un año después de que Vox comenzara a sembrar en la Comunidad, los frutos ya están aquí”.

En un acto al que también asistió el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, así como los consejeros de Agricultura, Industria y Cultura, Gerardo Dueñas, Mariano Veganzones y Gonzalo Santonja, respectivamente, Gallardo destacó que Vox ha demostrado que los principios y gestión son compatibles y se retroalimentan.

