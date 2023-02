PP y Vox vetan una iniciativa del PSOE para impedir que se declaren BIC 190 vestigios franquistas en Castilla y León

La memoria histórica ha vuelto a las Cortes de Castilla y León a cuenta de una iniciativa del PSOE para impedir que se declaren BIC 190 vestigios franquistas propuestos por Vox el mes pasado y garantizar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. PP y Vox han tumbado la iniciativa, en el caso de la formación de García-Gallardo acusando al PSOE de querer imponer una "única verdad" y en el de los populares aludiendo al cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico autonómica.

La política nacional ha vuelto a estar también presente en la Cámara y PP y Vox han impulsado dos iniciativas cuyo mensaje va dirigido, primordialmente, al Gobierno de España. Ambas formaciones se han valido de su mayoría de 44 procuradores para sacar adelante una PNL instando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que, en virtud de la nueva Ley de Familias, no elimine el apoyo y la protección a las familias numerosas. Por otro lado, han promovido una iniciativa en materia sanitaria instando al Gobierno a eliminar la nota de corte en la próxima convocatoria MIR y a convocar a todas las fuerzas políticas, organizaciones profesionales y sindicales a un gran Pacto por la Sanidad.

PP y Vox han tumbado, además, iniciativa socialista para impulsar la gratuidad de los libros de texto y han rechazado una proposición no de ley presentada por el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, para que los centros de educación especial puedan adherirse a la oferta gratuita de plazas en el tercer curso de educación infantil. También han echado por tierra otra iniciativa de los socialistas instando a la gratuidad de los libros de texto y dos mociones del PSOE y de UPL-Soria Ya.

PP y Vox vetan el intento del PSOE de impedir que se declaren BIC vestigios franquistas

PP y Vox han tumbado una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE que pretendía instar a la Junta a no declarar BIC los 190 vestigios franquistas propuestos por la formación de García-Gallardo. En concreto, el PSOE ha presentado su PNL instando a la Junta a no declarar como Bienes de Interés Cultural (BIC) las placas, inscripciones y otros símbolos franquistas, además de garantizar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Una iniciativa que llegaba poco más de un mes después de que Vox registrase una iniciativa para que se declaren BIC un total de 190 vestigios vinculados a ese periodo.

El procurador socialista José Ignacio Martín Benito ha acusado a Vox de querer "exaltar la memoria y el pasado totalitario de España" mientras que el representante de Ciudadanos, Francisco Igea, ha asegurado que la formación de Gallardo "busca el enfrentamiento día tras día". "Este tema estaba cerrado por consenso hasta que ustedes llegaron aquí a convertir estas Cortes en un estercolero", ha afirmado.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha mostrado su apoyo a la medida y ha asegurado que "todo demócrata debería apoyarla". "Esto es una ofensa para todas las víctimas del franquismo y sus familiares", ha señalado, asegurando que sería como "si alguien quisiera proteger símbolos nazis en Alemania". UPL, por su parte, ha asegurado no entender que el PP "sea equidistante en este debate". "Hay debates que ya estaban cerrados y en este había unanimidad", ha señalado el procurador Luis Mariano Santos.

El representante de Vox David Hierro ha defendido que "los testimonios del pasado forman parte del pasado". "Buscan la eliminación de cualquier elemento del pasado que contradiga su versión de la historia", ha espetado, acusando al PSOE de querer imponer "una única verdad". María José Ortega, del PP, ha defendido la "riqueza del patrimonio cultural de Castilla y León" y ha acusado al PSOE de buscar que "el Gobierno de la Junta incumpla las leyes" evitando que se declaren BIC esos bienes. "Este Gobierno solo quiere que la Ley de Patrimonio Cultural se cumpla", ha afirmado.

Las Cortes instan al Gobierno a no eliminar la protección a las familias numerosas

PP y Vox se han valido de su mayoría de 44 procuradores para sacar adelante una Proposición No de Ley (PNL) instando al Gobierno a que, en virtud de la nueva Ley de Familias, no elimine el apoyo y la protección a las familias numerosas. Además, en la iniciativa se solicita al Ejecutivo que respete "la competencia exclusiva en promoción y atención a las familias" además de "no vulnerar la autonomía financiera de Castilla y León" reconociendo la "exigencia de nuevas políticas púbblicas de protección y promoción a las familias".

El procurador popular encargado de defender la PNL, Miguel Ángel García Nieto, ha señalado que la eliminación de la denominación de familia numerosa en la norma acaba con "la protección" a este tipo de familias. El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, por su parte, ha lamentado que se traten cuestiones nacionales en unas Cortes autonómicas y ha confirmado su abstención ante la medida, un lamento que también ha mostrado Vanessa García, de Soria Ya. El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, ha señalado que el Gobierno "ataca a las familias numerosas" y ha abogado por incorporar "la perspectiva de familia" en la aprobación de toda norma.

La socialista Nuria Rubio ha calificado de "delirio" y "paripé" la iniciativa de los populares y ha asegurado que "se sustenta en mentiras". "Las familias numerosas no solo tienen los mismos beneficios sino que se amplian", ha defendido, asegurando que lo que "molesta" a PP y Vox es que la Ley de Familias incluya también "la protección a las familias monoparentales".

PP y Vox instan al Ejecutivo a impulsar un Pacto por la Sanidad

Las dos formaciones que sustentan al Ejecutivo autonómico, PP y Vox, han sacado adelante con 50 votos favorables una PNL instando a la Junta a ofrecer el 100% de las plazas de la formación sanitaria especializada en especialidades deficitarias en la convocatoria MIR y a desarrollar un Plan de Fidelización de MIR. Además, instan al Gobierno a acabar con la bolsa de graduados que no pueden optar a una plaza especializada, a eliminar la nota de corte en la próxima convocatoria MIR y a convocar a todas las fuerzas políticas, organizaciones profesionales y sindicales a un gran Pacto por la Sanidad.

Por Ávila, Ciudadanos han mostrado su apoyo a la iniciativa y el procurador de Vox Iñaki Sicilia ha asegurado que "es patente la preocupación de la sociedad española la necesidad de incrementar las plantillas de médicos". Sicilia ha incidido en la defensa de Vox a un Sistema Nacional de Salud como forma de evitar esta situación y ha asegurado que el PSOE "todo lo que toca lo embarra". El socialista Juan Luis Cepa ha presumido del incremento de plazas MIR impulsado por el Gobierno central y ha rechazado la PNL.

El PSOE no logra impulsar la gratuidad de los libros de texto

El PSOE no ha logrado sacar adelante una PNL instando a la Junta a establecer la gratuidad de los libros de texto y de todo el material curricular obligatorio para el alumnado de Educación Primaria, Secundaria, y FP Básica, de cara al curso 2023/2024. PP y Vox han rechazado la medida asegurando que el Programa RELEO ya brinda una "atención personalizada a las familias". La PNL, por el contrario, ha contado con el apoyo en bloque de la oposición.

El procurador socialista Fernando Pablos ha asegurado que se trata de una "iniciativa justa" y ha pedido el apoyo para el resto de los grupos. El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha confirmado su voto favorable y ha asegurado que la gratuidad de los libros de texto es "una herramienta de igualdad" mientras que el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, la ha calificado como "una demanda histórica".

Vox, por su parte, ha cargado contra el PSOE por la Ley Celaá asegurando que ha "incrementado el gasto" que deben afrontar las familias por los libros de texto. "Este Gobierno seguirá garantizando que ningún niño se quede sin estudiar y sin libros por falta de dinero", ha señalado la procuradora encargada de defender la posición del partido. El PP ha insistido en que la Junta "sigue trabajando" para impulsar el desarrollo del Programa RELEO PLUS y ha presumido de las diferentes líneas de ayuda impulsadas por la Junta para facilitar la obtención de libros por parte de los alumnos.

Igea no logra sacar adelante su PNL sobre educación especial

PP y Vox han rechazado, además, con sus 44 procuradores una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, para que los centros de educación especial puedan adherirse a la oferta gratuita de plazas en el tercer curso de educación infantil.

Tumbadas dos mociones de UPL-Soria Ya y PSOE

PP y Vox han hecho uso de su mayoría de 44 procuradores para rechazar, además, dos mociones de UPL-Soria Ya y del PSOE. La de los partidos provinciales versaba sobre materia sanitaria, dirigida a, entre otros asuntos, dar un mayor impulso a la construcción de centros de salud en León, Zamora y Salamanca, aumentar las camas UCI disponibles en el Complejo Asistencial de León y mejorar la cobertura de profesionales en Atención Primaria, entre otros aspectos.

Con todo, el punto 15 de esta moción, relativo a dotar en 2023 de una máquina de rayos nueva al Hospital Virgen del Castañar de Béjar, ha sido aprobado por unanimidad, siendo rechazados los demás, en votación separada.

En segundo lugar, ha sido tumbada una moción del PSOE en materia de empleo, que abogaba por "restablecer inmediatamente el Diálogo Social en Castilla y León", restablecer la aportación a las organizaciones sindicales y empresariales, restablecer los programas de formación y orientación laboral, mantener el Serla y reforzar las políticas activas de empleo, entre otros aspectos.

