Mañueco: "Nunca ha estado en mi cabeza cesar a Gallardo ni convocar elecciones"

Alfonso Fernández Mañueco ha vuelto a insistir en que toda la polémica surgida en torno al protocolo para las mujeres embarazadas “no hemos sabido bien explicarlo” ya que en su opinión todo se basaba en simplemente “mejorar las prestaciones sanitarias de las mujeres”. De esta manera, el presidente de la Junta toma el discurso que realizó su portavoz Fernández Carriedo el pasado jueves y que venía a contradecir a lo dicho por Juan García-Gallardo. Pese a todo el revuelo, el presidente autonómico niega que por su cabeza se haya pasado la idea de cesarle. Tampoco la de convocar, de nuevo, elecciones anticipadas.

El presidente ha afirmado que en ningún momento se le ha pasado por la cabeza cesar a su vicepresidente Juan García-Gallardo ni tampoco convocar elecciones anticipadas de nuevo. “No es un debate que esté en mi cabeza en estos momentos, tampoco ni se me ha pasado”, ha asegurado en los micrófonos de Herrera en Cope. Para afirmar posteriormente que él puede “cesar a todos los miembros del Gobierno” pero en su mente no está la de adelantar los comicios ni la de prescindir de Gallado, que está en el centro de todas las miradas después de anunciar unas medidas polémicas que han sido rechazadas por sus socios de gobierno del PP. "No se habla en ningún momento de medidas antiaborto, se habla de medidas para fomentar la natalidad y ayudar a las familias". Cuestionado por lo que afirmó en su día Gallardo, donde sí hablo de latido fetal y ecografías 4D, ha lanzado balones fuera: "Nos pareció oportuno que hablara, como lo ha hecho en otras ocasiones, pero es evidente que todos tenemos que hacer autocritica para trasladar mejor la gestión de Gobierno de la política de la Comunidad".

Mañueco ha reiterado que “no ha habido ningún protocolo ni se va a tocar” ya que “no era, ni es, ni será intención de la Junta modificar el protocolo de las mujeres que desean interrumpir su embarazo”. Tampoco, “obligar a las mujeres y profesionales a nada. Solo era mejoras las prestaciones sanitarias”, aunque ha matizado que tuvo que ser "explicado mejor" por parte de la Junta. Para el presidente la “sobreactuación” de Pedro Sánchez y de sus ministros se ha “utilizado para usar a las mujeres como arma electoral”.

Críticas a Sánchez

Posteriormente ha empleado su turno de palabra para cargar contra Pedro Sánchez, que es “capaz de cualquier cosa para retorcer la realidad. Es capaz de mentir y sobreactuar en beneficio propio”. Y ha recordado que este fin de semana se ha vuelto evidenciar comparado la manifestación de este sábado en Madrid contra el Gobierno con las de los independentistas de Cataluña.

Para el presidente de la Junta el camino a seguir no es el de gobernar con Vox como en Castilla y León, “sino la de buscar la mayoría en solitario. “Mi experiencia dice que lo mejor es un gobierno en solitario, el PP trabajamos para que haya una mayoría suficiente para que gobierne en solitario. Juanma Moreno en el camino que todos debemos seguir, se ha comprobado en Andalucía”.

Lista más votada

Además, Mañueco ha apostado por el discurso de este fin de semana de Núñez Feijóo, que gobierne la lista más votada. “Estoy de acuerdo en que lo haga, creo que el PSOE no es el más adecuado para hablar en este tema, que ha tenido conversaciones con políticos trásfugas para acabar con el Gobierno de Castilla y León”.

