87 hoteles se encuentran en venta en Castilla y León: “La inflación y la subida de los tipos son la puntilla”

Si está interesado en comprar un hotel, en Castilla y León se pueden encontrar unos cuantos y a distintos precios. Así lo refleja el portal inmobiliario Idealista en función de los anuncios que tiene en su plataforma. En la Comunidad hay en estos momentos 87 establecimientos hoteleros a la venta, un listado en el que se encuentran hoteles, hostales y edificios con licencia para poder albergar un hotel, y que, por el contexto actual, va aumentando cada año.

Salamanca es la provincia que lidera la tabla con 20 hoteles en venta, lo que supone un incremento del 25% sobre el pasado año. En Valladolid y León puedes encontrar 13, un 18% más en ambos casos, en Burgos hay once, pero un gran incremento del 57%, mientras que en Ávila hay 9 en venta, pero que son los mismos que el pasado año. En Zamora hay 6 y en Palencia se baja un 25% para llegar a la misma cantidad. Cierran la lista Segovia con 5 (y un descenso del 54%) y Soria con 4. En total, la web de Idealista tiene contabilizados 1.079 anuncios de hoteles en venta en el país, o lo que es lo mismo, un 13,6% más que hace un año.

La consecuencia de que haya tantos hoteles en venta procede desde el estallido de la pandemia del coronavirus en marzo de 2020. Ahora, una vez pasada, “llega la tormenta perfecta”, según la presidenta de la Asociación de Hoteles de Castilla y León, Piedad Sánchez. Siguen aumentando los edificios que se venden con motivo de las consecuencias de la guerra en Ucrania y sus efectos sobre una tasa de inflación disparada en Europa, y la consiguiente actuación del Banco Central Europeo. "La situación está complicada", reconoce.

La presidenta ha testado la situación y reconoce que le han trasmitido que el crecimiento de inmuebles de este tipo a la venta ha aumentado "exponencialmente". "No me aseguran si es de un 10% o un 20%, pero que desde el Covid el número está in crescendo es más que evidente", afirma a este periódico.

“En la pandemia muchos hoteles han tenido que cerrar incluso alargándolo durante dos años, cuando parecía que sacas la cabeza, llega la subida de la luz, calefacción y de las materias primas, y ha sido la puntilla”, resume. Sánchez reconoce que hasta este invierno no se ha trabajado “con normalidad” en los hoteles autonómicos. “Hemos vivido de picos de sierra, pero esto no da para vivir”, lamenta. Además, apunta a que estos centros también tienen sus préstamos solicitados y ahora, con la subida de los tipos de interés, están obligados a pagar una cantidad más elevada a los bancos.

Ejemplo de hoteles

Llama la atención la presencia de grandes hoteles como el Hotel Valbusenda en Zamora. El complejo hotelero más lujoso de la provincia, ubicado entre Toro y Peleagonzalo, se vende por 37 millones de euros. En pleno corazón de Valladolid, en el paseo de Zorrilla, se vende un inmueble en funcionamiento como complejo hotelero con una superficie total aproximada de 6.000 m2 y tasado en 3,2 millones de euros.

En León destaca el antiguo Cortes de León, situado en la carretera de Asturias. Cerrado al público hace más de diez años, tenía cuatro estrellas, y que se encuentra tasado en 3 millones de euros. En la provincia también destacan varios hostales correspondientes al Camino de Santiago. En Ávila, concretamente en Arévalo, destaca el edificio de uso mixto en la plaza del Salvador que se podría convertir en hotel con 37 habitaciones, está tasado en 1,2 millones o el edificio hotelero de Los Llanos de Tormes por 1.112.000 euros.

En Segovia, el edificio hotelero en venta en de mayor valor se encuentra en San Ildefonso o la Granja El hotel cuenta con dos plantas más buhardilla y existe la posibilidad de edificar una planta adicional. Todo ello por 2.990.000 euros. En Palencia, un hostal en pueblo del Camino de Santiago. Se trata, según la web, de un edificio de reciente construcción, con calefacción de suelo radiante, todas las habitaciones con baño (13 habitaciones) por 660.000 euros.

Mientras que en Soria, concretamente en Valdeavellano de Tera, puedes tener un edificio hotelero con 23 habitaciones por 1.200.000 euros.

En España, Málaga y Baleares, que cuentan con 91 hoteles en venta, encabezan este listado en España seguidas de Alicante con 72 y Gerona con 69. Cabe destacar que en importantes mercados turísticos como son Barcelona (-22,1%), Valencia (-17,5%), Baleares (-10,8%) o Castellón (-10,5%), el número de hoteles en venta ha disminuido frente a octubre de 2021.

