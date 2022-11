Las Cortes debaten en un pleno monográfico unas enmiendas a la totalidad abocadas al fracaso

Este jueves, 17 de noviembre, a las 16:30 de la tarde, tendrá lugar en las Cortes la sesión plenaria en la que se debatirán las enmiendas a la totalidad de la oposición al proyecto de ley de Presupuestos Autonómicos y al proyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, presentados por las dos formaciones que sustentan al Ejecutivo regional, Partido Popular y Vox.

Unas enmiendas que se encuentran abocadas al fracaso ya que, previsiblemente, la mayoría parlamentaria de la que gozan PP y Vox, con 44 procuradores, tumbará las iniciativas tanto del Grupo Socialista, como del Mixto y de UPL-Soria Ya. La oposición ha sido especialmente crítica con el proyecto de cuentas autonómicas y es esperable un debate áspero y tenso en el que los grupos parlamentarios opositores aprovecharán para poner en la diana algunas de las partidas más polémicas como la referente a la violencia intrafamiliar o la relativa al estudio sobre la viabilidad de la energía nuclear.

Los socialistas han sido especialmente críticos con el hecho de que, a su juicio, las cuentas no plasman suficientes medidas sociales ante la crisis y han lamentado las referencias a la violencia intrafamiliar y la ausencia de la Agenda 2030. En el mismo sentido, Francisco Igea, de Ciudadanos, aseguró esta semana que los presupuestos se han hecho "cómo si nada hubiera pasado" y que no contemplan suficientes medidas para combatir la inflación. El representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, considera los presupuestos "insuficientes" y también ha lamentado lo que a su juicio es una ausencia de medidas sociales. UPL y Soria Ya, por su parte, han criticado que las cuentas plantean "muchos anuncios" que no creen que vayan a "cristalizar en nada".

Unos presupuestos que vivirán su último trámite parlamentario el próximo 23 de diciembre, cuando se aprueben definitivamente, y que son las primeras cuentas que serán aprobadas en plazo, antes del 1 de enero, en los últimos cinco años en la Comunidad. La última vez que unos presupuestos autonómicos se aprobaron en este plazo fue en 2018, unas cuentas que se prorrogaron en 2019 –ante la convocatoria electoral de ese año– y también en 2020. En 2021 los presupuestos vieron la luz en el mes de febrero y este año se prorrogaron aquellas cuentas ante la convocatoria adelantada de elecciones del mes de diciembre.

Tres grupos presentan enmiendas a la totalidad

La sesión de este jueves se iniciará con la presentación de las cuentas, por un tiempo de 20 minutos, por parte de la Junta de Castilla y León. Posteriormente, llegará el turno del debate agrupado de las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Socialista a ambos proyectos de ley. En primer lugar, habrá un turno a favor de las enmiendas, de 20 minutos, otro en contra, también de 20 minutos, un turno de réplica de 10 minutos y otro de dúplica del mismo tiempo.

A continuación, se celebrará el debate agrupado de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo UPL-Soria Ya al proyecto de ley de Presupuestos. Ambas formaciones lograron en la Junta de Portavoces del martes tener un turno compartido aunque de menor duración. El turno a favor de la enmienda durará 10 minutos, en contra también 10 minutos, la réplica cinco y la dúplica otros cinco.

Posteriormente, llegará el turno de la enmienda del Grupo Mixto –compuesto por Ciudadanos, Unidas Podemos y Por Ávila– a ambos proyectos de ley. Los partidos que componen este grupo también compartirán turno. El turno a favor de las enmiendas será de 20 minutos, el turno en contra de otros 20, el de réplica de 10 minutos y el de dúplica de la misma duración que este.

Votación

Una vez debatidas las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de oposición al Gobierno autonómico, se procederá a la votación. En primer lugar, se votarán, agrupadas en una única votación, todas las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley de Presupuestos.

Después, llegará el turno de la votación de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. Para terminar, se dará un turno de palabra de cinco minutos por persona a aquellos procuradores que no hayan votado de la forma anunciada por el portavoz de su grupo, si los hubiere.

