Este lunes expira el plazo dado por Igea a Pollán para que presente su renuncia como presidente de las Cortes

Mañana, lunes 26 de septiembre, finaliza el plazo que el procurador de Ciudadanos Francisco Igea dio al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, para que presentara su renuncia al cargo o, en caso contrario, anunció que acudirá a los juzgados para interponer contra él una denuncia “por difamación”, según informa Ical.

Igea realizó esta amenaza después de que Pollán retuitease una foto -publicada por el secretario general y portavoz del Vox en el Parlamento, David Hierro- donde aparece Igea durante el juicio por las supuestas amenazas a uno de sus militantes, de las que salió absuelto. En el tweet Hierro escribió: “No estaba esperando que le sacaran a bailar, estaba en el banquillo de los acusados por una denuncia de amenazas a uno de sus militantes. Ex vicepresidente macarra”.

El viernes, en unas declaraciones realizadas en Burgos, el ex vicepresidente de Junta, aseguraba que Pollán ni siquiera había retirado el mensaje de sus redes y aseguraba que la “foto con la que trata manchar mi buen nombre es la foto de un inocente. Un señor que en unas circunstancias, alguien trata de apartarlo de una carrera con una maniobra y decide resistir a pesar del daño personal, e ir a juicio”, explicó.

Además, indicó que el asunto ya se encontraba en manos de sus abogados y de los de los del partido. “Si no se produce lo que hemos solicitado, la renuncia de quien no está capacitado para ejercer el papel de neutralidad que piden las Cortes y no se muestra arrepentido, presentaremos en los juzgados la denuncia”, afirmó. En este sentido recordó que lo que ocurre en las Cortes es “inviolable”, pero considera que fuera de ellas se ha cometido lo que entienden como un “posible delito de difamación y atentado contra nuestro honor”.

A estos hechos suma que el pasado martes, en el Pleno de las Cortes, Pollán no llamara la atención al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que calificó de “imbécil” y “presunto delincuente” a Igea, así como la solicitud de disculpas no atendida, que contó con el silencio del presidente de la Cámara autonómica.

“¿Imaginan a alguien viendo cómo se se insulta a un portavoz en público, mientras el presidente de las Cortes permanece en silencio, ni le llama al orden?, ¿han visto esto en alguna parte? Esto es Castilla y León y no lo vamos a permitir”, sentenció y aseguró que desde Ciudadanos no dejarán que esto ocurra porque vinieron a “defender la democracia liberal”.

Por su parte, Carlos Pollán aseguró que no va a entrar en las “provocaciones” de Igea. “No es el papel del presidente entrar en las provocaciones de este procurador”, afirmaron a Ical desde la Presidencia de las Cortes Autonómicas.

