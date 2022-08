CCOO y UGT esperan que el Consejo de Gobierno rechace "la vuelta al Santiago y cierra España que propone Vox"

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT en Castilla y León trasladaron hoy de nuevo su rechazo a la propuesta de calendario laboral que el Consejo Autonómico de Trabajo remitirá para su aprobación al Consejo de Gobierno de la Junta, que traslada el 2 de enero al 25 de julio día de Santiago Apostol “sin ningún razonamiento económico ni social, sólo ideológico” por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que dirige Mariano Veganzones (VOX). “Quieren que vuelva el Santiago y cierra España, un símbolo del franquismo”, dijo a la Agencia Ical, el secretario de Formación y Política Industrial de CCOO-CyL, Saturnino Fernández.

Saturnino Fernández y el secretario de Acción Sindical, Coordinación y Diálogo Social Raúl Santa Eufemia, expresaron hoy su rechazo al cambio durante una reunión telemática del Consejo Autonómico de Trabajo, un órgano de participación institucional, de consulta a los agentes económicos y sociales, donde pueden expresar su “opinión”, que no votar los planteamientos.

Los sindicatos lamentaron que se rompe así el acuerdo alcanzado sobre las fechas el pasado 27 de julio y el “tradicional” consenso en las reuniones de este órgano para abordar el calendario. “Por tradición se acuerda y siempre ha salido por consenso”, dijo Fernández, quien denunció que “jamás se ha planteado el 25 de julio” y “recuperar una fiesta con este santo apóstol y lo que supone Santiago matamoros, Santiago y cierra España, un símbolo del franquismo, se hace por motivos estrictamente ideológicos, no por el bienestar de los ciudadanos”. Saturnino Fernández incidió en que es “retrógrado, un fondo ideológico de la España ultra”, para denunciar que quieren conmemorar una “mentira, la batalla de Clavijo”. “Es absurdo y patético”, resumió.

El responsable de CCOO constató además que el director de Trabajo “no aportó” durante la reunión telemática de hoy “ninguna razón” para el cambio, y sentenció que la modificación “le ha llegado de más arriba y se ha visto obligado a convocar para informar”. Así, manifestó que el día 2 de enero es una fecha más adecuada para facilitar los desplazamientos de la gente que visita a sus familias en Navidad, es “mucho más razonable” y además “se interrumpe mucho menos el proceso productivo”. “Para los ciudadanos y los trabajadores es mejor el día 2”, dijo.

Saturnino Fernández y Raúl Santa Eufemia lamentaron en este sentido el “apoyo” de la patronal autonómica al cambio introducido hoy, porque desde CEOE “siempre han defendido que las fiestas nunca cayeran en mitad de semana”. Saturnino Fernández indicó que la patronal mostró hoy “cierta apatía, les valía el cambio” una posición “laxa” y “poco incomprensible, porque parar procesos de maquinaria en empresas importantes ha sido siempre un problema y serio”.

Aprobación en septiembre

El secretario de Formación y Política Industrial de CCOO-CyL también puso de relieve que las palabras de ayer del secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, denotan que “no sabía nada” y constató que “no es correcto” que el calendario se apruebe en diciembre, sino en septiembre, cuando sale en el BOCyL, “como todos los años”.

“Siempre se ha aprobado la propuesta del Consejo Regional de Trabajo”, dijo, para reseñar que este año “va sin acuerdo”, y no se sabe “si habrá o no cambios”, como dijo el secretario popular, aunque “me temo que para no hacer más el ridículo se aprobará como está”. “El ridículo ya está hecho y queda claro que es un objetivo de este partido tirar para adelante con todo lo que está en desacuerdo con los sindicatos, para fomentar el enfrentamiento”.

El secretario de Acción Sindical, Coordinación y Diálogo Social de UGT, Raúl Santa Eufemia, recalcó que el 27 de julio se acordó el calendario por unanimidad de todas las partes, y “hoy se tumba ese acuerdo de hace un mes” y se introduce una modificación sin consenso. En este contexto, apuntó que ahora le toca publicar el calendario al Gobierno regional, a ver si acepta ese cambio, y quita el festivo el 2 de enero “la mejor fecha festiva para las familias o si se trabaja y se solapa con las vacaciones del verano”. Eso si, dejó claro que si se aprueba finalmente la modificación, espera que “la totalidad de los procuradores y consejeros están trabajando ese día y no se lo cojan de vacaciones”.

