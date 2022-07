Ana Sánchez recrimina a PP y Vox que "incrementen el número de asesores" y recorten "en democracia"

La secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, ha criticado este lunes el "incremento en el número de asesores" de la Junta de Castilla y León desde que gobiernan PP y Vox. La socialista ha remarcado que ambas formaciones "venían a recortar en gasto público pero solo recortaron en democracia, en evitar el control a un Gobierno manifiestamente ineficaz". "Mientras tanto, siguen incrementando el número de asesores a niveles de indecencia. Mañueco es el más torpe del PP de España y el vicepresidente nos hace pasar un ridículo cada semana", ha comentado con sorna.

Sánchez se ha preguntado "qué tienen que ocultar para oponerse a investigar la gestión de las residencias y el incendio de Ávila.". "PP y Vox en Castilla y León son lo mismo, son falta de transparencia, son negligencia, son abandonar a las clases trabajadoras. Quieren que no se sepa la verdad, que no se asuman responsabilidades y que no se restituyan daños", ha asegurado con rotundidad.

Sánchez critica la negativa a investigar el incendio de Ávila

Sánchez se ha mostrado muy crítica con la negativa de PP y Vox a crear una comisión de investigación sobre el incendio de la Sierra de la Paramera, en Ávila, el año pasado. "La consecuencia directa de no haber investigado el incendio de Ávila es que 10 meses después se arrasaron 30.000 hectáreas en Zamora. Estamos ante una Junta de Castilla y León manifiestamente negligente e incompetente. Esto es lo que tenemos en la reserva ultraderechista europea de Castilla y León y mientras tantos seguimos conociendo como se sigue incrementando el número de asesores", ha afirmado.

