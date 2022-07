El Ayuntamiento de Valladolid responde en menos de ocho días las 30.481 sigerencias y reclamaciones del último año

La participación en el Ayuntamiento de Valladolid ha mejorado con los mismos funcionarios y empleados públicos: se atienden todas las solicitudes presentadas por los vecinos y en menos tiempo. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones tiene como una de sus funciones, la elaboración de las memorias de Sugerencias y Reclamaciones, por un lado, y de Transparencia, por otro. Hoy el concejal que preside esta Comisión, Martín Fernández Antolín, junto a los funcionarios responsables del Servicio de Información y Administración Electrónica, ha anticipado a los medios de comunicación los datos de un documento que se conocerá y se aprobará en el Pleno de mañana martes. Después se pondrá a disposición de todos los vecinos de Valladolid en el Portal de Transparencia Municipal

En 2021 se presentaron 30.481, con un promedio de 2204 solicitudes al mes. Se ha mejorado en el porcentaje de respuesta a las solicitudes recibidas respecto a 2020 en casi un 6%, porcentaje que llega a más de un 11,35% si lo comparamos con el dato de 2019.

Si se analiza la rapidez en la respuesta que facilitan las áreas, los servicios y los entes instrumentales del Ayuntamiento a los vallisoletanos, el tiempo medio que tardan en responder se estableció en 2021 en 7,91 días, mejorando los plazos para la respuesta tanto del año 2020, que se encontraba en 10,45 días, y mejor que en 2019, cuando se situaba ese tiempo de respuesta en 11,61 días. Pero este dato es aún mejor si se atiende a la mediana de este año o, lo que es lo mismo, el promedio de respuesta para el 50% de las solicitudes, que se situó en 4 días.

Martín Fernández Antolín ha elogiado el buen trabajo de los empleados públicos y los órganos responsables del Ayuntamiento: el porcentaje de solicitudes respondidas en plazo, que, si en 2020 se encontraba en torno al 65%, en el año 2021 mejoró en más de un 5% hasta situarse a la par aproximadamente del dato que ofrecía el año 2019, pero eso sí, con un 17% más de solicitudes respondidas y con el mismo número de trabajadores municipales.

Por lo que respecta a los temas y a los órganos responsables se mantiene una tónica general respecto a lo que pudiéramos considerar preocupaciones habituales de los vallisoletanos o, al menos, a los temas que concitan sus solicitudes; de hecho, no ha habido variación en los mismos en los últimos dos años a pesar de la irrupción de la pandemia. Son los asuntos de calle y los órganos responsables de los mismos los que se llevan la mayor parte porcentual del peso de las entradas y de entre ellos destacan siete: Limpieza, Jardines, el Centro de Coordinación de Servicios Técnicos, la Policía Municipal, Información y Registro, Salud y el Gabinete de Movilidad.

Sobre los canales de participación la puesta en marcha del servicio de WhatsApp para la recepción de solicitudes y para la respuesta a las mismas se ha consolidado a lo largo del año 2021, con un crecimiento de casi un 20% respecto al año anterior, lo que ha representado, a su vez, que el otro medio de comunicación escrita más común, el correo electrónico, haya descendido casi de manera proporcional.

En segundo lugar, también se ha normalizado la publicación mensual de los datos relativos a las sugerencias y reclamaciones, facilitando, además, su posible reutilización por parte de nuestros convecinos.

Finalmente, se ha consolidado también la visibilidad geográfica de las quejas y sugerencias a través de los sistemas de geolocalización cuando esto es posible a partir de la petición, lo que sirve para disponer a simple vista de las ubicaciones de las quejas en determinadas áreas y poder homogeneizar los servicios.

Memoria de transparencia

Por lo que se refiere a la Memoria de Transparencia el presidente de la Comisión ha anunciado que los avances en este ámbito continuarán a lo largo de 2022.,

Por cuanto a la publicidad activa de la actividad de la administración municipal se refiere y que se lleva a cabo fundamentalmente a través del portal de transparencia, en el año 2021 se procedió a una completa revisión y remodelación del mismo a instancias de los miembros de la Comisión, lo que supuso, entre otras mejoras, la actualización de hipervínculos rotos o inexistentes, la inclusión de nuevos contenidos o la apertura de datos, por mencionar sólo los que han tenido un mayor impacto en la transparencia hacia la ciudadanía.

También se ha realizado en el año 2021 modificaciones sustanciales en la trastienda de los sistemas y programas que emplea el Servicio de Información y Administración Electrónica para su gestión interna, que permiten mejorar el tratamiento y la gestión de los datos en el mostrador, o en el escenario, por mantener la similitud, tales como la implementación de una guía de tramitación interna para la remisión de la información a publicar en el Portal de Transparencia.

“Y qué mejor ejercicio del derecho de los datos abiertos a los que me he referido; a lo largo del segundo semestre de 2022 estarán a disposición de los vallisoletanos 100 conjuntos de datos agrupados en 22 temáticas para el mejor conocimiento de la realidad municipal. Esta novedad no sólo está encaminada a la difusión, sino que, como también he mencionado previamente, sirve como herramienta de participación ciudadana; de hecho, se recoge como uno de los objetivos de este Portal de datos abiertos que se convierta en un foco que sirva para generar comunidad y la compartición de cuantas lecturas, estudios o análisis puedan redundar en el beneficio de todos”.

Sobre las estadísticas, únicamente mencionar que de los cuatro temas más buscados tres tienen que ver con los órganos más, digamos relevantes, del Ayuntamiento, la Junta de Gobierno y el Pleno.

Finalmente, en cuanto a las solicitudes de acceso a la información recibidas en 2021, éstas fueron 30 y se contestó a un total de 34, como parece obvio con algunas pendientes de ejercicios pasados, y quedan pendientes 7, una correspondiente a la FMC y seis al Ayuntamiento per se. Como curiosidad, la Secretaría Ejecutiva de las áreas de Movilidad y Espacio Urbano, de Planificación y Recursos y de Medio Ambiente y Desarrollo sostenible son las que más solicitudes recibieron en 2021.

Sólo dos fueron inadmitidas por no cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Sobre las que se recibió en este período y se han contestado, el porcentaje de respuesta es de un 83,33%, un 60% de las cuales se hizo dentro del plazo que la Comisión estableció como plazo máximo.

