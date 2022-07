El PSOE denuncia que el operativo contra incendios de la Junta "sigue sin estar al 100%"

El PSOE de Castilla y León ha denunciado este lunes que el operativo contra incendios de la Junta "sigue sin estar operativo al 100%" a fecha de este lunes, 4 de julio. La secretaria de Organización del partido, Ana Sánchez, ha asegurado que la formación ha recibido información de que en varias provincias el operativo no está desplegado al completo y lo ha contrapuesto con el caso de Extremadura, región gobernada por los socialistas y cuyo operativo lleva en funcionamiento, según ha dicho, desde el pasado 23 de mayo.

Sánchez ha recordado que "el día que se produce el incendio en la Sierra de la Culebra solo había dos de las 18 torretas de vigilancia, una de cinco cuadrillas nocturnas, ocho de 14 autobombas". "Están tardando en dimitir y en asumir responsabilidades porque si no las asumen de forma honesta van a tener que asumirlas en los juzgados", ha asegurado, añadiendo que "o Suárez-Quiñones dimite o los juzgados decidirán cuando dimite".

Sánchez muestra su apoyo a la huelga del 112

La procuradora socialista, que ha definido Castilla y León como "la reserva ultraderechista europea", ha mostrado el apoyo de su partido a la huelga de los servicios del 112 y del 061. "Hoy conocemos que un nuevo colectivo más se pone en huelga por sus lamentables condiciones laborales", ha señalado, informando de que el líder de la formación, Luis Tudanca, se reunirá este mismo miércoles con el Comité de Empresa del 112.

"Abandonan al 112 y al 061 pero también a los bomberos, a los agentes medioambientales, ¿Cómo pueden mirar a los ojos de los miles de zamoranos que salieron a la calle a exigir una respuesta a la Junta?", ha dicho.

El PSOE critica que se impida investigar el incendio de Ávila

Sánchez se ha mostrado muy crítica con la negativa de PP y Vox a crear una comisión de investigación sobre el incendio de la Sierra de la Paramera, en Ávila, el año pasado. "La consecuencia directa de no haber investigado el incendio de Ávila es que 10 meses después se arrasaron 30.000 hectáreas en Zamora. Estamos ante una Junta de Castilla y León manifiestamente negligente e incompetente. Esto es lo que tenemos en la reserva ultraderechista europea de Castilla y León y mientras tantos seguimos conociendo como se sigue incrementando el número de asesores", ha afirmado.

La socialista ha remarcado que PP y Vox "venían a recortar en gasto público pero solo recortaron en democracia, en evitar el control a un Gobierno manifiestamente ineficaz". "Mientras tanto, siguen incrementando el número de asesores a niveles de indecencia. Mañueco es el más torpe del PP de España y el vicepresidente nos hace pasar un ridículo cada semana", ha comentado con sorna.

Sánchez se ha preguntado "qué tienen que ocultar para oponerse a investigar la gestión de las residencias y el incendio de Ávila.". "PP y Vox en Castilla y León son lo mismo, son falta de transparencia, son negligencia, son abandonar a las clases trabajadoras. Quieren que no se sepa la verdad, que no se asuman responsabilidades y que no se restituyan daños", ha asegurado con rotundidad.

Sánchez saca pecho de las cifras del paro

La secretaria de Organización del PSCyL ha presumido de las cifras del paro conocidas este lunes. "4.707 personas han encontrado empleo este mes en Castilla y León y hay 9.086 afiliados más a la Seguridad Social. Son auténticas cifras de récord. Es una buena manera de reconocer que este es el camino, el camino que marca el Gobierno de Pedro Sánchez, marcado por el acuerdo con los agentes sociales. Un presidente del Gobierno que defiende a las clases medias y trabajadoras frente a los poderosos", ha señalado.

Para Sánchez, los datos del paro "ponen encima de la mesa que se requería voluntad política cambiar el modelo". "Igual que es voluntad política negociar y pelear por las empresas de Castilla y León, defender mantener la actividad económica y el empleo, y ahí está el ejemplo de Siro. Mientras algunos escondían la cabeza abandonando a cientos de trabajadores y a sus familias, el Gobierno de España y los socialistas de Castilla y León trabajaban para defender los puestos de Siro. No somos todos iguales, no somos ni parecidos", ha zanjado Sánchez.

