El PSCyL asegura que la bandera LGTBI ondeará en las Cortes "se empeñe quien se empeñe"

El Grupo Socialista en las Cortes hará ondear hoy la bandera arcoíris en la sede del parlamento autonómico con motivo de la celebración mañana, 28 de junio, del Día del Orgullo. Así lo avanzó su portavoz y secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, quien aseguró que el edificio de "todos" lucirá los colores de la diversidad del colectivo LGTBI "se empeñe quien se empeñe", según informa Ical.

En una comparecencia, Luis Tudanca aseguró que los socialistas van a colocar la bandera arcoíris y no se van a dejar "arredrar": "Nosotros no, el colectivo tampoco". El socialista señaló que otro de los "retrocesos" que a su juicio se producen en la Comunidad es que por primera vez la fachada de las Cortes no será iluminada por la bandera del Orgullo.

Esta decisión, explicó Luis Tudanca, obedece a la decisión del presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), que ha denegado la posibilidad de proyectar la bandera arcoíris sobre la fachada de la cámara autonómica, tras la petición de la Fundación Triángulo, que llevará a cabo esta noche una acción reivindicativa, que los socialistas apoyarán.

Además, Tudanca avanzó que las Cortes tendrán este año también la bandera LGTBI y los despachos del PSOE, para que un edificio que representa en su opinión "a todos", también luzca este símbolo del Orgullo.

En ese sentido, el secretario general del PSCyL indicó que las Cortes han apoyado "justas causas" y a diferentes colectivos y también al movimiento LGTBI, mientras este año no lo hará por la decisión del presidente de las Cortes. Además, apuntó que la "extrema derecha" dirige el parlamento porque lo permitió el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Al respecto, el dirigente socialista afeó a Fernández Mañueco que no sea capaz de defender con "dignidad" los derechos del colectivo LGTBI.

El adelanto del riesgo alto, "maniobra de propaganda"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, tachó hoy de "maniobra de propaganda" que la Junta aplique con cuatro "míseros" días de adelanto el periodo de riesgo alto de incendios forestales, que se mantendrá hasta el 30 de septiembre. "No tienen vergüenza", dijo al asegurar que no se adoptó esta medida con una ola de calor y se hace ahora para "sacarse una foto" y "pagar una portada".

Tudanca, que compareció este lunes en la sede de los socialistas de Castilla y León, aseguró que tras el "drama" y el "sainete" de los últimos días con el incendio de la Sierra de la Culebra (Zamora), que recordó se suma a otro como el registrado el pasado año en Ávila, llega hoy el "asombro" y la "estupefacción" al publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la orden por la que se declara el riesgo alto.

En ese sentido, el dirigente socialista afeó que se adelante cuatro días esta declaración prevista para el 1 de julio, como había asegurado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, "ignorando todas las advertencias" de "expertos" y de la oposición ante una "tremenda" ola de calor y "adversas condiciones" los días 15 y 16 de junio.

De esta forma, Tudanca cuestionó desde el punto de vista técnico que con un riesgo bajo o moderado, en virtud de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Junta declare el peligro alto, cuatro días antes de la llegada del mes de julio, cuando con un riesgo "extremo" no lo hizo hace un par de semanas, al negarse "al 100 por 100".

"Es una vergüenza", afirmó el secretario general del PSCyL, quien pidió a los dirigentes de la Junta que eviten ponerse el "chaleco de explorador" y acudir a la Sierra de la Culebra con "zapatos de ante y americana" diez días después, ya que aseguró es "mejor para todos" y para la imagen de la Comunidad.

Tudanca aseguró que la Junta se negó a contar con todo el operativo unas semanas antes y tampoco ha decidido movilizar los recursos ya, a pesar de que los bomberos forestales se tuvieran que jugar la vida ante la "escasez" de medios en el incendio de la Sierra de la Culebra.

Además, el socialista volvió a pedir la dimisión de Suárez-Quiñones, ya que sostuvo que la Comunidad no puede permitirse tener al frente del operativo contra incendios alguien "tan tremendamente irresponsable", ya que señaló que mientras siga el consejero y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no va a "quedar nada sin quemar".

Finalmente, el secretario general del PSCyL reiteró que seguirán exigiendo responsabilidades a la Junta, ayudas para la zona y que la comparecencia de Suárez-Quiñones en las Cortes se produzca "lo antes posible". De ella, dijo, lo único que espera es que ofrezca "explicaciones", información, se disculpe y presente su "dimisión".

