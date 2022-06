Tudanca augura que Mañueco no irá a elecciones en 2023 porque tiene el partido "más débil" de España

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, auguró hoy que le presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no convocará elecciones autonómicas en 2023 porque tras los comicios de Andalucía, el PP de Castilla y León es el “más débil”, “peor considerado”, “más torpe” y “con peores resultados electorales” del partido en España.



“Esto dependerá de lo que diga Mañueco. Vamos a ver qué dice y sucederá lo contrario, como él acostumbra”, afirmó Tudanca minutos antes de asistir este jueves en Burgos a la Fiesta de la Rosa del PSOE de su ciudad.



En ese sentido, el dirigente socialista sostuvo que la convocatoria del 13 de febrero fue “profundamente irresponsable” porque ahora está la “extrema derecha” en el Gobierno e hizo, en su opinión, “perder un tiempo precioso para no poner en disposición el operativo antiincendios”, que lamentó desembocó en el peor incendio de la historia de la Comunidad.



También, continuó Tudanca, ha conllevado que no se aprovechen los fondos europeos y se genere “una inestabilidad si precedentes” en una tierra que recordó era “ejemplo de moderación, paz social, entendimiento, consenso, moderación y diálogo”. Ahora, lamentó, está todos los días marcada por los “escándalos”, los “ataques” al diálogo social, a los sindicatos, a los empresarios, a las personas con discapacidad, a todos los colectivos, al feminismo o a la violencia de género.



“Creo que no es bueno. Lamentablemente el año que viene sucederá lo que le interese al señor Mañueco en relación con su interés personal y su afán por seguir en el poder a cualquier precio”, sentenció. Además, indicó que él cree que no debería haberlas, porque a su juicio no es “bueno” generar más incertidumbre en este momento a las familias y a la gente de esta tierra.



“Sí debería para empezar echar a Vox del Gobierno, nos vendría bien a todos. Debería renunciar a gobernar junto a la extrema derecha, se lo han pedido también los representantes del diálogo social, pero no tengo muchas esperanzas de eso”, afirmó. “La ideología y las políticas del vicepresidente a quien perjudican y mucho es a la gente. A las mujeres, a los trabajadores, a las instituciones, debilitan el presente y el futuro de Castilla y León”, afirmó Tudanca, a quien aseguró los juegos de poder entre el PP y Vox le importan “muy poco”.



El socialista sí se mostró preocupación por que se esté perjudicando, en su opnión, “gravemente” a la “gente de esta tierra”. “Hemos sufrido la vergüenza de ver cómo somos el único gobierno autonómico de España y prácticamente de Europa que tiene a la extrema derecha en el gobierno porque Mañueco así lo quiso, y eso es muy malo para esta tierra”. Pero ya hemos vivido esto, cómo se escudaba detrás de Igea hasta que acabó con ellos. Me da la sensación si esto sigue así de que ahora será al revés, será la extrema derecha la que acabe con el PP.

Sigue los temas que te interesan