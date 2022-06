Tudanca cifra en más de 300 millones el coste de los incendios de la Sierra de la Culebra y Navalacruz

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha estimado que el coste de la extinción de los incendios en Sierra de la Paramera de Ávila, en agosto de 2021, y de la Sierra de la Culebra en Zamora es de más de 300 millones de euros. Una cifra en la que, asegura que, no se tiene en cuenta la recuperación ambiental que será necesaria en ambas zonas.

Unas declaraciones que el líder socialista en la Comunidad ha realizado en Zamora, junto a la secretaria de Organización del PSOECyL y procuradora por la provincia, Ana Sánchez, donde ha acudido para presentar la solicitud de comisión de investigación en las Cortes por el incendio de la Sierra de la Culebra. En este contexto, Tudanca ha justificado esta petición porque "todo el mundo ha estado a la altura en el incendio de la Sierra de la Culebra menos la Junta de Castilla y León".

Por su parte, Ana Sánchez, volvió a lamentar la "desvergüenza" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medioambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, a quien volvió a pedir que dimitiera, tras afirmar que "la culpa había sido de la naturaleza". "En esta Comunidad, donde no pasan más que desgracias, nunca nada es responsabilidad de quienes la gobiernan", sentenció.

Tudanca se lamentó también sobre "¿qué ayudas van a dar si no les queda nada? Y, ¿a quién? si no les queda nadie en los pueblos". El líder socialista aprovechó para trasladar su "afecto y solidaridad" con los zamoranos y el agradecimiento y reconocimiento al operativo por "hacer que esta enorme tragedia no fuera aún peor". "Han sido muchos los que se han dejado la piel y se han jugado vida por la precariedad del operativo, con turnos de 22 horas", recordó Tudanca.

Igualmente, sostuvo que "nadie tiene la culpa de que se produzcan incendios", pero la Junta es "responsable de no tener los medios para hacerlos frente". Por ello, insistió en que ha habido una "negligencia absoluta" por parte de la Junta y recordó que su formación ha reclamado en la última década la actualización del Infocal para no esperar al 1 de julio para declarar el riesgo alto. "Hay que tener el operativo durante todo el año, reforzar medios humanos y materiales. No nos hicieron ni caso, ni tampoco a la carta enviada por los agentes medioambientales diciendo que no tenían medios suficientes", manifestó.

También denunció que la Junta "ha ridiculizado" las propuestas del PSOE en esta materia y que incluso el responsable de Medio Ambiente en el Grupo Parlamentario, José Luis Vázquez, "ha sufrido burlas". En este sentido, reprochó que los partidos que sostienen al Gobierno de Mañueco han tenido bloqueada la comisión de investigación del incendio de Ávila: "Si hubieran extraído conclusiones precisas no estaríamos aquí y la sierra de la Culebra no estaría arrasada", destacó Tudanca, quien recordó que ayer mismo, en el Pleno de las Cortes, con todo el operativo "protestando, con las brasas aún calientes, PP y Vox volvieron a votar en contra de la propuesta socialista de mantener el operativo todo el año".

Aparte de esto, dijo, el PSOE solicita una ley de emergencia climática y nueva prevención y extinción que "fortalezca el operativo". "Van a ir a peor. Sigue sin estar al 100 por 100", advirtió.

"Los zamoranos merecen saber qué pasó"

Por todo ello, Tudanca ha insistido en que los zamoranos "merecen saber qué paso, cuantos medios había, por qué había más de otras comunidades". "Merecen saber por qué nos han ocultado información. Vamos a exigir saber qué pasó mediante la comisión de investigación", explicó Tudanca, quien reiteró su petición de dimisión inmediata del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. "Se tiene que marchar. Es el responsable de los dos peores incendios de la historia, porque si no, volverá a pasar", vaticinó.

Por último, avanzó que el su formación exigirá ayudas a todas las administraciones "para paliar las consecuencias" y prometió que no permitirá "que esto caiga en el olvido", ya que PP y Vox "están acostumbrados a que cuando desaparecen los focos, duermen los escándalos para que parezca que no ha pasado nada".

El olvido

Por su parte, Ana Sánchez, quien advirtió de que, "como zamorana", el principal problema "es el olvido y cuando se vayan los focos del incendio, que se irán, el problema seguirá vivo". "Nuestro compromiso una vez se vayan es seguir aquí luchando y dando la cara para que se asuman responsabilidades, para que se restituya todo el daño y todas las responsabilidades patrimoniales" de un incendio que ha asolado casi 31.000 hectáreas y una veintena de localidades desalojadas.

"Queremos saber cómo discurrieron los hechos y conocer todo el operativo. ¿Cómo es posible que hubiera más medios de Castilla-La Mancha que de Castilla y León y que a nadie se le caiga la cara de vergüenza y que nadie asuma responsabilidades contra ese olvido?", ha detallado.

"Todo el mundo a estas alturas tiene claro quienes son los responsables. Lo tienen muy claro todos los partidos, sindicatos, asociaciones, la sociedad civil, que hizo un grito pidiendo responsabilidad. Pero los que las tienen que asumir miran a otro lado en un claro desprecio y humillación a los zamoranos", reprochó Sánchez, quien exigió "respuestas" y avanzó "lucha contra ese olvido para los verdugos de la Junta no dejen solos a los zamoranos".

Sánchez mencionó algunos de los aspectos por lo que, a su juicio, se podría haber evitado el incendio, ya que a causa del cambio climático, estaba prevista para el 16 y 17 junio una "ola de calor extremo y había que poner en marcha operativos solventes", un parámetro ya activado desde el 23 mayo en Extremadura, pero con "solo dos torretas activas de 18 en Castilla y León".

También recordó que el Infocal, a pesar de datar de 1999, "establece los criterios de transparencia e información que se han incumplido por la Junta" y que choca con los del Gobierno y otras comunidades.

"Queremos saber conocer qué medios materiales y humanos, la justificación criterios y que protocolos determinan alto riesgo o riesgo medio, que medios movilizados en el incendios, cuantos contratados, que trabajos silvícolas previos, en qué momento de tramitación se encuentra el operativo, conocer opinión de colectivos…", indicaba la procuradora zamorana.

Para concluir, se dirigió a los procuradores por Zamora de otras formaciones, a quienes nombró: Leticia García, Óscar Reguera, Isabel Blanco y María Luisa Calvo, para que apoyen la petición de la comisión "si quieten que se conozca la verdad, que se asuman responsabilidades y se restituya el daño". "Queremos saber si van a estar con nuestra gente o se van a dedicar a ser cómplices de una negligencia manifiesta".

"Hay una falta de modelo, de planificación y de prevención"

Luis Tudanca se ha pronunciado en el mismo sentido en las Cortes este mediodía, tras clausurar la Jornada 'Energías Renovables' organizada por el Grupo Socialista. "Han sido muchos años los que hemos trabajado en jornadas como esta y veníamos advirtiendo de lo que pasaba y de lo que podía pasar, de los riesgos que tenía esta Comunidad en materia de incendios", ha asegurado, para añadir que "hay una falta de modelo, de planificación y de prevención". "Escuchar la voz de los colectivos es la única manera de hacer políticas útiles", ha afirmado.

El dirigente socialista ha recordado algunos casos de corrupción que ha vivido Castilla y León en los últimos años. "Aquí hemos tenido tramas solares, trama eólica, hemos tenido de todo, precisamente en la tierra que más capacidad tiene de aprovechamiento de los recursos de nuestro territorio de forma equilibrada", ha dicho.

El líder socialista ha afirmado que "hay que dar una respuesta" a la crisis económica. "Espero que se baje el IVA al 5% pero que también se ponga en marcha un impuesto a las grandes eléctricas", ha comentado. Para Tudanca, la Comunidad "llega tarde a un modelo de implantación de las energías renovables que nos hubiera permitido hacer mejor esta transición energética". "Tenemos que ir a un modelo mucho mas transparente", ha zanjado.

