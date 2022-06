El PSOE acusa a la Junta de "tocar la lira mientras Zamora se quemaba" y Quiñones pide tiempo

“¿Por qué la Junta de Castilla y León no tenía listo ni pertrechado al 100 % el operativo de incendios sabiendo como se sabía que el invierno y la primavera habían sido muy secos, que venía una ola de calor y que en Zamora, estadísticamente, los peores incendios tienen lugar en junio?”, ha preguntado el procurador socialista en su debate hoy con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para el que ha pedido su dimisión.

Así, el procurador por Zamora del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Ignacio Martín Benito, ha hablado de “indignación” entre la ciudadanía de Zamora debido a la “inoperancia e incapacidad” de la Junta de Castilla y León a la hora de impedir que unas conocidas condiciones climatológicas adversas y un invierno seco llevaran a que una tormenta eléctrica provocara el mayor incendio de la historia de Castilla y León y uno de los peores de España con más de 30.000 hectáreas. Por eso, preguntó a Mañueco y al consejero si se asumirá alguna “responsabilidad” por su “fracasada política de prevención de incendios y por los daños ocasionados”. “Si tienen valor miren a Zamora, miren a los ojos de las gentes de una tierra calcinada, a la que se le ha quemado su paisaje y su medio de vida y presenten su dimisión”. Para rematar diciendo: “La Junta ha estado tocando la lira mientras Zamora ardía”.

La respuesta

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha pedido no no atribuir responsabilidad, “de buena o mala fe”, por el incendio de los últimos días en la Sierra de la Culebra, en Zamora, sin contar con los informes técnicos de la Junta de Castilla y León y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que aún no están elaborados. “Si no hay datos, no se pueden atribuir culpas”, ha afirmado.

“Quien apagó el incendio entre el sábado por la noche y el domingo por la noche, en lugar de los días anteriores, fue el mismo operativo. Y eso fue posible por algo muy sencillo, por que las condiciones de temperaturas, vientos, condiciones de humedad lo impidieron hasta entonces”, ha sentenciado.

