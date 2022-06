La declaración del Día del Orgullo LGTBI en las Cortes, en el aire ante la negativa de Vox y las dudas del PP

La declaración institucional con motivo del Día del Orgullo LGTBI en el próximo pleno de las Cortes podría no producirse este año ante la negativa de Vox y la posición dubitativa del PP, los dos partidos que conforman el Ejecutivo autonómico y que tienen mayoría absoluta. La oposición en bloque ha denunciado este jueves, tras la reunión de la Junta de Portavoces en la que se ha debatido esta cuestión, que el Gobierno autonómico "niega los derechos LGTBI" y que el PP se ve "arrastrado por la ultraderecha".

La viceportavoz socialista Patricia Gómez Urbán ha criticado la falta de posicionamiento del Partido Popular en relación a la solicitud de la Fundación Triángulo de que en el próximo pleno de las Cortes se haga una declaración institucional de apoyo al movimiento LGTBI. "El PSOE, como no podría ser de otra manera, está a favor de esa declaración y el Grupo Mixto y UPL-Soria Ya también, Vox ha dicho que no está a favor y el PP nos ha dicho que ese no era el foro para manifestarlo. Nos ha dicho que no se iban a manifestar, supongo que ahora estarán telefoneando al portavoz de Vox para que le dé su consentimiento", ha señalado con sorna.

El procurador de Ciudadanos Francisco Igea se ha pronunciado en el mismo sentido en su rueda de prensa tras la reunión. "Todos los grupos menos Vox hemos transmitido nuestra opinión a favor y el PP no se ha pronunciado. Esta declaración daría soporte a la lucha por los derechos del colectivo LGTBI. El PP está a rastras del partido de ultraderecha que le ha llevado al poder y no tiene posición sobre nada", ha afirmado.

Sobre esta declaración institucional ha hablado también el procurador de Unidas Podemos Pablo Fernández que ha anunciado que su formación "dará todo su apoyo a esa iniciativa" pero se ha mostrado convencido de que no va a seguir adelante por el rechazo de PP y Vox. "Tenemos un Gobierno que niega los derechos al colectivo LGTBI, el PP está arrastrado ante la ultraderecha negando los derechos LGTBi. Esto es lo que nos está deparando el Gobierno del señor Mañueco", ha zanjado.

