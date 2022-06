Gómez Urbán: "Si en esta Comunidad hay un gasto inútil es el de la Vicepresidencia de la Junta"

La viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, ha cargado con dureza este jueves contra el recorte en un 50% de las subvenciones a los sindicatos y la patronal, anunciado el lunes por el vicepresidente, Juan García-Gallardo. "Si en esta Comunidad hay un gasto inútil y superfluo es el de la Vicepresidencia de la Junta", ha señalado tras la reunión de la Junta de Portavoces, y ha añadido que "el ataque a los sindicatos lo está haciendo la ultraderecha pero con el consentimiento del presidente Mañueco".

Gómez Urbán ha defendido la Proposición No de Ley (PNL) que su formación va a prsentar en el próximo pleno "para poner en valor la importancia del Diálogo Social". "Instamos a la Junta para reconocer la trayectoria del Diálogo Social, y a evitar los ataques ideológicos extremos. Nosotros venimos a reivindicar el Diálogo Social, algo que era incuestionable e intocable y con la entrada de la ultraderecha, y la connivencia de Mañueco, hemos visto los ataques que están recibiendo los sindicatos", ha señalado.

La viceportavoz de los socialistas ha tenido unas palabras de reconocimiento hacia las organizaciones sindicales. "Quiero reconocer el valor de los sindicatos, gracias a ellos hoy en este país los trabajadores disfrutan de derechos laborales que sin ellos no hubiera sido posible. Si hoy no se puede despedir a los trabajdores que están de baja, si se ha conseguido el Salario Mínimo Interprofesional de 1.000 euros, si tenemos muchas mejoras, es gracias a los sindicatos", ha afirmado, añadiendo que "a pesar del mantra de la ultraderecha, los sindicatos no viven de las subvenciones, viven de las cuotas de sus afiliados".

Y ha lanzado otro dardo al Gobierno de coalición entre PP y Vox a cuenta de la crisis en Cerealto Siro. "Nos gustaría saber que labor ha tenido la Junta y la consejería de Empleo en la crisis de Siro. Si no hubiera estado la ministra Reyes Maroto tendríamos a 1.700 trabajadores en la calle", ha afirmado con rotundidad.

Dos interpelaciones y una moción

La procuradora ha anunciado que el PSOE presentará, en el próximo pleno, dos interpelaciones "en materia de industria y en materia de cooperación transfronteriza". "Llevaremos también una moción sobre emergencia climática, resultante de la interpelación del pleno pasado. Una moción en la que destacamos las medidas de prevención de incendios y de emergencia y llevaremos también un punto sobre el cambio climático. El cambio climático es una realidad con la que tenemos que trabajar y poner medidas necesarias para afrontar sus consecuencias", ha señalado.

Respecto a las proposiciones, los socialistas presentarán una sobre la exclusión financiera. "Hemos visto todos como en pequeños municipios las entidades bancarias han ido cerrando, con el problema que eso supone para la gente mayor. Castilla y León es una de las comunidades más afectadas por este cierre, en 2008 había 3.180 sucursales y a finales de 2020 solo quedaban 1.596. En nuestra propuesta nos dirigimos al Gobierno para que impulse la asunción por parte del sector financiero de medidas que limiten el impacto negativo en la sociedad", ha detallado.

Gómez Urbán critica la falta de posición del PP sobre el Orgullo

Gómez Urbán también ha criticado la falta de posicionamiento del Partido Popular en relación a la solicitud de la Fundación Triángulo de que en el próximo pleno de las Cortes se haga una declaración institucional de apoyo al movimiento LGTBi, con motivo del Día del Orgullo. "El PSOE, como no podría ser de otra manera, está a favor de esa declaración y el Grupo Mixto y UPL-Soria Ya también, Vox ha dicho que no está a favor y el PP nos ha dicho que ese no era el foro para manifestarlo. Nos ha dicho que no se iban a manifestar, supongo que ahora estarán telefoneando al portavoz de Vox para que le dé su consentimiento", ha zanjado con sorna.

