El PP arropa a García-Gallardo y tumba el intento de reprobación del PSOE por sus palabras a Frutos

El Partido Popular ha tumbado este miércoles el intento de reprobación al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, presentado por el Grupo Socialista. La iniciativa, referida a las declaraciones del vicepresidente en el pasado pleno, en el que dijo a la parlamentaria con discapacidad Noelia Frutos que "le iba a tratar como si fuera una persona como todas las demás", ha sido rechazada con el voto en contra de los 44 procuradores –los 31 del PP y los 13 de Vox– que sustentan el Gobierno autonómico.

La oposición en bloque –PSOE, UPL-Soria Ya y el Grupo Mixto, conformado por Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila– ha votado a favor de esta iniciativa de los socialistas y ha censurado las palabras de García-Gallardo. En total, 37 votos favorables que no han sido suficientes para sacar adelante la iniciativa de reprobación del vicepresidente de la Junta.

Gómez Urbán califica de "falta de respeto" las palabras de Gallardo

La procuradora socialista Patricia Gómez Urbán ha sido la encargada de presentar la iniciativa y ha cargado duramente contra PP y Vox. "Lo que sucedió el pasado 24 de mayo fue una falta de respeto tal que debería avergonzarnos a todos y todas sin distinción. Unas horas después usted no solo no pedía disculpas si no que ratificaba cada una de las palabras de su comentario. El señor Mañueco lleva callado y otorgando desde entonces", ha señalado.

Gómez Urbán ha recordado que "las entidades que trabajan con las personas con discapacidad pidieron una rectificación", en referencia a CERMI y COCEMFE. "Noelia Frutos fue elegido por los burgaleses y las burgalesas, porque ella si que se presentó por su provincia. Noelia es un ejemplo para muchas mujeres, ella ha sido la primera mujer parlamentaria con discapacidad en estas Cortes, pero no será la última. Usted señor Gallardo no es ejemplo de nada", le ha espetado al vicepresidente.

La procuradora socialista ha asegurado que la tolerancia y el respeto "son incompatibles con los comentarios que se produjeron en el pasado pleno", y se ha dirigido a la bancada popular. "Hoy nos tendrán que decir de que lado están, si del de Noelia Frutos o del de quienes la vejan y la faltan al respeto. Hoy, señores del PP, tienen la oportunidad de trasladar con su voto las caras de indignación que mostraron en el anterior pleno", les ha dicho a los procuradores de la formación.

El PP arropa a García-Gallardo

El portavoz del PP Raúl de la Hoz ha criticado que las Cortes estuvieran debatiendo esta reprobación mientras los trabajadores de Siro se concentraban en la puerta de la Cámara para defender sus derechos tras el paro de la producción. "No creo que los ciudadanos de Castilla y León merezcan este debate", ha dicho De la Hoz, asegurando que la oposición está convirtiendo las Cortes en "un lodazal cada vez más repugnante".

"Nosotros no vamos a bajar al barro a pelear con quien ha perdido ya cualquier posibilidad de vencer con los hechos", ha señalado el portavoz. De la Hoz ha señalado que la prioridad de los populares es "seguir siendo útiles para los ciudadanos de Castilla y León" y ha calificado la iniciativa de la reprobación de García-Gallardo como un debate "estéril y pueril".

De la Hoz ha recordado, además, que la Junta lleva años impulsando medidas para luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Y ha anunciado la presentación de una enmienda de sustitución a la iniciativa socialista, basada en el reforzamiento de las políticas de apoyo a las personas con discapacidad. "Este es un intento para sacar este debate del fango en el que algunos intentan chapotear", ha dicho De la Hoz, dirigiéndose a Gómez Urbán.

El Grupo Mixto censura "la barbaridad" del vicepresidente

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, en representación del Grupo Mixto, censuró las palabras del vicepresidente la pasada semana. "No permitamos ni un solo paso atrás hacia discursos y actitudes que pensaba que estaban superados", aseguraba, fijando una posición favorable a esta Proposición No de Ley (PNL) por parte de su Grupo.

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, también se mostró favorable a esta iniciativa. "Aquí se faltó el respeto a una procuradora, a una mujer con discapacidad", afirmaba. Igea se dirigió a García-Gallardo y le acusó de faltar el respeto "a media Comunidad". "Esto le viene grande, muy grande", aseguró el viceportavoz del Grupo.

El representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, cargó duramente contra el vicepresidente de la Junta. "Le voy a tratar como si usted fuese un demócrata", le espetó, asegurando que "tiene muchos apellidos pero ninguna educación". "Es abyecto que usted no haya tenido la valentía de rectificar y de pedir disculpas por la barbaridad que dijo", ha afirmado.

Y se ha dirigido a los procuradores del PP instándoles a "tener valentía" y a "censurar" las declaraciones del vicepresidente. "Usted no le llega a Noelia Frutos ni a la suela de los zapatos", ha zanjado.

UPL-Soria Ya apoya la reprobación de Gallardo

El dirigente leonesista Luis Mariano Santos ha anunciado el apoyo de su grupo a la reprobación del vicepresidente de la Junta. "Llevo siete años debatiendo en esta tribuna y jamás he sobrepasado el límite del respeto personal", le ha dicho Santos a Gallardo. Y ha asegurado que "en poco más de dos meses" el vicepresidente ha sobrepasado "los límites más elementales del respeto".

"Su exceso verbal requiere como mínimo una petición de disculpas", le ha espetado, asegurando que "hay muchas cosas que hacer en estas dos regiones como para estar todos los días debatiendo sobre sus faltas de respeto".

Vox recuerda la colaboración de Gallardo con la Fundación Querer

El procurador de Vox David Hierro ha acusado al PSOE de "generar bulos para calumniar y realizar falsas acusaciones". Hierro ha defendido a García-Gallardo y ha recordado que el vicepresidente ha colaborado con la Fundación Querer en defensa de niños con necesidades educativas especiales, de la cual, según ha comentario es secretario de su patronato.

Además, ha recordado que Vox apoyó una iniciativa para combatir las enfermedades raras durante la pasada legislatura y ha acusado al PSOE de ser "socio de los herederos de ETA", que dejó más de 1.000 discapacitados en España.

