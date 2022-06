El estreno de los consejeros de Vox en las Cortes: de la firmeza de Veganzones a la cordialidad de Dueñas y Santonja

El pleno de las Cortes de este martes ha estado marcado por una relajación del tono bronco que caracterizó la sesión de hace dos semanas, en la que los ataques al vicepresidente, Juan García-Gallardo, por parte de la oposición y sus declaraciones a la procuradora socialista Noelia Frutos enfangaron el discurrir del pleno. En esta ocasión, los embites parlamentarios han tenido, en general, un tono más contenido tanto por parte del Gobierno autonómico como de la oposición.

El paro de la producción en el grupo Cerealto Siro, las críticas hacia las polémicas del vicepresidente y la dimisión del exgerente del Ecyl este lunes han sido la tónica dominante de los ataques de la oposición al Gobierno autonómico, pero la sangre no ha llegado al río. Las intervenciones de los consejeros, incluidos los de Vox –que se estrenaban en este pleno–, y las preguntas e interpelaciones de la oposición han rebajado el tono con respecto a hace 15 días, con una excepción: la del consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, que ha mantenido una retórica firme y contundente.

El estreno de los consejeros de Vox en el pleno ha estado marcado por el contraste entre el tono y el contenido de la intervención del titular de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, y el de los responsables de Agricultura, Gerardo Dueñas, y de Cultura, Gonzalo Santonja.

Veganzones ha respondido con firmeza a la pregunta de la socialista Patricia Gómez Urbán sobre los datos de empleo y ha utilizado el argumentario clásico de Vox, cargando contra el comunismo, la Agenda 2030 y el Estado de las autonomías autonomías mientras que Dueñas ha mostrado un tono más comedido y se ha limitado a responder con datos a la pregunta del socialista Juan Luis Cepa sobre la problemática de la tuberculosis bovina.

Santonja también ha hecho un discurso de cariz dialogante tras ser preguntado por el socialista José Ignacio Martín Benito acerca de la protección de los bienes Patrimonio de la Humanidad de Castilla y León. El titular de Cultura ha asegurado que su consejería está desplegando "todos los medios para la protección de los bienes patrimonio mundial" y ha tendido la mano al procurador socialista para llevar a cabo esta labor.

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, tan solo ha intervenido este martes en respuesta a una pregunta del procurador de Por Ávila Pedro Pascual, relativa a la situación socioeconómica de Ávila, en la que ambos han mantenido un tono cordial.

Mañueco y Tudanca se enzarzan por el parón de Siro

El paro total de la producción en Cerealto Siro, tras la retirada de los fondos de inversión Afendis y Davidson Kempner, ha protagonizado el primer embite parlamentario de la jornada entre Mañueco y el dirigente socialista, Luis Tudanca. Al preguntarle el socialista por esta cuestión, el presidente de la Junta ha respondido que "si algo caracteriza a la Junta es el apoyo claro a los trabajadores y a las empresas". "Trabajamos de manera constante pero con discreción, porque entendemos que es lo mejor para proteger a los trabajadores y a la empresa. Mañana me reuniré con el comité de empresa de Siro y los alcaldes de los municipios afectados",ha señalado Mañueco.

Tudanca no se ha mostrado conforme con esta explicación y se ha desviado de la cuestión para recordarle las polémicas del Gobierno autonómico durante las últimas semanas. "En estos últimos 15 días ustedes han faltado al respeto a las personas con discapacidad, han amenazado a periodistas, han usado símbolos oficiales como símbolos partidistas y ayer, solo 11 días después de ser nombrado, ha tenido que dimitir el gerente del Ecyl por dar cursos de igualdad", ha dicho.

El socialista ha asegurado que su formación "ya advirtió el 22 de septiembre del año pasado de la situación dramática que vivía el Grupo Siro". "Usted estaba a convocar elecciones anticipadas y a dejar sin Gobierno y sin presupuestos esta Comunidad. Usted no ha movido un dedo en meses porque estaba a otra cosa. ¿Tiene alguna propuesta o acción concreta para solucionar el problema del Grupo Siro? No, usted ha entregado la política industrial a Vox", ha asegurado. Y ha insistido en que "no hay nada más importante que salvar esos 1.400 empleos".

Mañueco, por su parte, ha acusado a Tudanca de utilizar los "dramas de la gente" y las "crisis industriales" para atacar al Ejecutivo autonómico. "Usted es un pirómano y eso no ayuda a los trabajadores, prefiere utilizar esto para desgastar a la Junta. Usted no sabe cuantas conversaciones hemos tenido con la empresa, con los trabajadores, con los acreedores y con los distribuidores. Nuestro objetivo ahora es ayudar a que se consiga un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, a acercar posturas, porque ese acuerdo es crucial y vital. Usted hace ruido pero nunca arrima el hombro", ha zanjado.

Igea, a Mañueco: "Usted ha nombrado un vicepresidente que ha insultado a las mujeres"

El viceportavoz del Grupo Mixto, Francisco Igea, también ha recordado las polémicas que han salpicado al socio de Mañueco, Vox, durante las últimas semanas. "Usted ha nombrado a un vicepresidente que ha insultado a las mujeres, a los discapacitados, a los profesores, que ha insultado y presionado a la prensa", ha asegurado. Además, ha afirmado que "mientras los trabajadores de Siro están abandonados a su suerte" se ha nombrado "a un consejero de Empleo que ha venido a luchar contra el comunismo en Castilla y León" y se ha nombrado "a un gerente del Ecyl que era el mejor de los mejores y resulta que le echan ustedes porque daba cursos de igualdad".

Los dardos de Igea a Vox no se han acabado ahí. El procurador ha asegurado que la Consejería de Agricultura, gestionada por Vox, "pone en riesgo la exportación" y al titular de Cultura le ha recordado que "quizás hay otras prioridades en la política cultural a parte de las novilladas". El procurador de Ciudadanos ha acusado al Gobierno autonómico de haber ofendido también a las víctimas de la guerra civil y de "dejar a 160 personas sin desenterrar por seguir las recomendaciones de su vicepresidente". "Mañueco, abandone ese flotador e intente llegar nadando usted solo a la orilla", le ha espetado.

El presidente de la Junta le ha respondido recriminándole estar acompañado en el Grupo Mixto del procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández. "Yo prefiero luchar contra el comunismo en Castilla y León que estar sentado al lado del comunismo en las Cortes", le ha dicho. Y ha querido echar sal en la herida de la deblacle electoral de Ciudadanos en las últimas elecciones autonómicas. "Entiendo que en su nueva vocación de youtuber y tertuliano le moleste que el Gobierno de Castilla y León trabaje con eficacia. A usted nadie le echa de menos, se ha cargado usted solito a su grupo parlamentario. Señor Igea, menos insultos y más trabajo", ha concluido.

Veganzones, Gómez Urbán y el comunismo

El consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox, ha vuelto a alertar de la amenaza del comunismo en Castilla y León y ha achacado la elevada tasa de paro a las políticas del Gobierno central. "España padece la deshonrra de tener varios miembros comunistas en el Gobierno, un Gobierno que condena a la economía con la Agenda 2030 y con la colaboración de unos sindicatos que solo se manifiestan para indultar a golpistas", ha afirmado con dureza.

El titular de Industria ha asegurado que "España tiene la tasa de paro más alta de Europa". "Los datos de empleo son el reflejo de las nefastas políticas económicas y laborales de Sánchez y sus secuaces", ha dicho. La procuradora socialista Patricia Gómez Urbán, en cambio, ha sacado pecho de las políticas de empleo del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha asegurado que estas han permitido el descenso del desempleo en Castilla y León. "Hay 38.000 parados menos, la reforma laboral ha sido buena para Castilla y León, a la que las dos derechas votaron no. Ustedes siempre están en el mismo sitio, en contra de mejorar la vida de la España que si madruga, de la España real", ha señalado.

Gómez Urbán ha querido separar estos datos de los que dependen de la Consejería de Industria y Empleo. "Si hoy el SMI se fija en 1.000 euros no ha sido gracias a ustedes y si hoy los pequeños comercios no han tenido que cerrar por la crisis del Covid tampoco ha sido gracias a ustedes. Los datos que dependen directamente de la consejería de Empleo ya no son tan buenos, tiene un consejero más preocupado por cazar comunistas que por las políticas de empleo, y tenemos un presidente de la Junta que lleva seis meses a sus cosas", ha señalado.

Veganzones ha respondido acusando a Yolanda Díaz, que ha calificado como "ministra comunista", de "modificar la legislación laboral". "Las autonomías construyen muros laborales y crean desigualdades en las políticas de empleo", ha añadido. Y ha finalizado su intervención abogando por "erradicar las políticas de empleo socialcomunistas que llevan a los trabajadores y a las empresas a la ruina."

Sigue los temas que te interesan