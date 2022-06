Igea, sobre Veganzones: "No es un consejero, es un ultrasur de Vox"

El procurador de Ciudadanos Francisco Igea ha asegurado este jueves que "la forma de hacer política de Vox es la mentira y el enfrentamiento", en referencia al anuncio del vicepresidente, Juan García-Gallardo, de la reducción al 50% de las subvenciones a sindicatos y patronal. "El acuerdo no existe y el consejero de Industria no es un consejero, es un ultrasur de Vox", ha afirmado con rotundidad, en su intervención tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Igea ha anunciado que su formación apoyará la Proposición No de Ley (PNL) del PSOE en el pleno de la próxima semana sobre el Diálogo Social, pero presentará una enmienda a la misma. "Queremos asegurarnos de que se mantiene y se avanza en la neutralidad de las subvenciones y en la evaluación de las políticas públicas", ha señalado. El viceportavoz del Grupo Mixto ha asegurado que "es un auténtico sainete tener al vicepresidente anunciando una cosa que en realidad no existe". "Esperemos que esto no continúe mucho más allá de la campaña andaluza", ha afirmado.

Igea ha insistido en que "el señor Mañueco está muy interesado en que Vox saque un gran resultado en Andalucía para no ser el único presidente que gobierna con la extrema derecha". "Es imprescindible una desautorización expresa del presidente al vicepresidente", ha señalado.

Moción sobre la acción exterior de la Junta

El procurador de Ciudadanos ha anunciado que su partido presentará en el próximo pleno una moción sobre la acción exterior de la Junta, orientada a mantener los compromisos con la Agenda 2030. "Estamos viendo como la entrada de Vox ha hecho decaer este compromiso. Queremos evitar que la presencia del vicepresidente en el Comité de las Regiones acabe perjudicando a nuestra acción exterior, a nuestro comercio y a la imagen de nuestra comunidad", ha dicho.

Igea ha afirmado que, durante estos dos meses desde que se conformó el Ejecutivo de PP y Vox, "cada intervención del vicepresidente supone una mancha en el buen nombre de esta comunidad y nos parece altamente preocupante que vaya a ser él quien represente a la Comunidad en el Comité de las Regiones". "Es una seria preocupación, bastante tenemos con sufrirlo en casa como para andar enseñándolo por Europa", ha dicho.

Igea también ha anunciado que presentará una PNL y una pregunta parlamentaria sobre la situación de los trabajadores de Castilla y León Televisión. "Es urgente que se convoque la comisión de seguimiento para tomar decisiones al respecto. Hay que apostar por mantener un modelo que es mejorable pero no es un mal modelo, y exigir mayor neutralidad, estabilidad y mejorar la calidad del servicio público", ha dicho. Además, ha añadido que "esto no le gusta a la mitad del Gobierno", en referencia a la parte de Vox. "No se puede tener en el albur a más de 300 profesionales, el Gobierno tiene que gobernar", ha zanjado.

El procurador de Ciudadanos ha señalado que en la Junta de Portavoces se ha comentado también una carta recibida por la Fundación Triángulo, instando a la Junta a hacer una declaración institucional de apoyo al colectivo LGTBi con ocasión del Día del Orgullo. "Todos los grupos menos Vox hemos transmitido nuestra opinión a favor y el PP no se ha pronunciado. Esta decisión da soporte a la lucha por los derechos del colectivo LGTBi. El PP está a rastras del partido de ultraderecha que le ha llevado al poder y no tiene posición sobre nada", ha afirmado.

También ha anunciado que este viernes su formación registrará una pregunta "sobre las sorprendentes declaraciones del consejero de Sanidad que ha dicho que quizás tendrán que retomar el plan que ellos mismos se encargaron de hacer fracasar".

Fernández: "Vox está parasitando las instituciones"

El portavoz del Grupo Mixto y procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que "Vox está parasitando las instituciones". "Es gravísimo que se anuncie una medida que no está acordada en Consejo de Gobierno, es muy grave que Vox utilice una medida para hacer campaña electoral en Andalucía", ha dicho, en referencia al anuncio de la reducción de subvenciones a sindictos y patronal.

Fernández ha denunciado ese recorte, anunciado el lunes por García-Gallardo. "Esto es un ataque frontal al sindicalismo, a la ultraderecha no le gusta que los sindicatos defiendan a los trabajadores y trabajadoras de esta Comunidad", ha señalado, añadiendo que "tenemos un consejero de Empleo que hace política en contra de los trabajadores y las trabajadoras".

Sobre la declaración institucional con motivo del Día del Orgullo LGTBi, ha señalado que Unidas Podemos dará todo su apoyo a esa iniciativa pero se ha mostrado convencido de que no va a seguir adelante por el rechazo de PP y Vox. "Tenemos un Gobierno que niega los derechos al colectivo LGTBi, el PP está arrastrado ante la ultraderecha negando los derechos LGTBi. Esto es lo que nos está deparando el Gobierno del señor Mañueco", ha señalado.

Fernández ha recordado también que Castilla y León "es la segunda Comunidad de España con peor saldo vegetativo". "Este dato pone bien a las claras la incapacidad del Gobierno de PP y Vox a la hora de ejecutar políticas que fijen población en Castilla y León. Aquí no hay las condiciones de vida para que nuestros paisanos y paisanas puedan tener hijos", ha zanjado.

