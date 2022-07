El primer paro del 112 en 20 años: "Si la Junta no nos hace caso plantearemos una huelga indefinida"

Los próximos 15 y 16 de julio los trabajadores de la sala de emergencias del 112 y el 061 irán a la huelga por primera vez en sus dos décadas de existencia para reivindicar una mejora del servicio y de sus condiciones laborales. Un paro que irá acompañado de una protesta convocada ante la sede del 112, en el Paseo del Hospital Militar de Valladolid, a las 11:00 horas, punto del que los huelguistas partirán hacia la sede de las Cortes de Castilla y León.

Pascual Diez Losada, delegado del Comité de Empresa del 112 por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), lleva 18 años trabajando en este servicio, prácticamente desde que se puso en funcionamiento en el año 2002. De esos años, más de una década la ha pasado como miembro del Comité de Empresa, velando por los intereses de sus compañeros y de un servicio de asistencia que define como "vital para la sociedad".

P.- Los proximos 15 y 16 de julio convocan una huelga, la primera que se promueve en 20 años de existencia del servicio, ¿por qué ahora?

R.- La Junta cada cuatro años establece unos pliegos de condiciones para el servicio del 112. Hasta 2021, la empresa que gestionaba el servicio, hasta su quiebra, fue Grupo Norte y desde entonces ha sido Ilunion, que se presentaron al llegar como unos grandes profesionales con experiencia, porque gestionan también el 112 de Valencia y el de Murcia.

La Junta ha manejado unos presupuestos durante los últimos 20 años y jamás esos presupuestos han revertido en mejoras del servicio ni en mejorar las condiciones de los trabajadores. Lo único que se ha conseguido en los últimos 20 años es un acuerdo interno para mejorar los pluses, porque en todo este tiempo el salario no se ha tocado. Nosotros necesitamos un idioma y trabajamos 356 días al año y con llamadas que consisten en atender emergencias. En el último pliego hemos visto que no había ninguna mejora y no solo eso, estamos viendo que hay un retroceso, y esa ha sido la gota que ha colmado el vaso.

P.- Esa falta de mejora en el servicio a la que hace referencia, ¿en qué les afecta en su día a día?

R.- Los presupuestos jamás se han invertido en mejorar el servicio. Por ejemplo, nosotros trabajamos con unos mapas que hay que refrescar y con herramientas que deberían estar actualizadas y no lo están. Y ese deterioro del servicio tenemos que irlo compensando los que atendemos las llamadas, porque ya sabemos que tal tramo de carretera no es bueno porque está en obras, por ejemplo. Nosotros mismos tenemos que adaptarnos. La Junta cada vez que hemos solicitado una mejora nos ha dicho que eso no iba con ellos.

Además, las sumas que se manejan son elevadas. Hace dos o tres días han sacado la parte económica de la nueva licitación, que consta de 9.400.000 euros a tres años, y la Junta jamás ha pensado que parte de ese dinero debería ir a la mejora del servicio.

P.- ¿Cuales son sus principales reivindicaciones en esta huelga?

R.- Una de las medidas necesarias para mejorar el servicio sería la contratación de más gente. El gran problema del 112 es que, si pones a una empresa privada al mando, la empresa lo que va a hacer es limitar los recursos, es decir, la gente que está haciendo llamadas, para ahorrarse dinero. Estamos en una situación en la que el 112 no contrata a nadie si no es de forma puntual. Ahora mismo, la mayor parte de la gente que entra está en formación y así se reduce la calidad y la rapidez del servicio.

Es muy bonito que se intenten optimizar los recursos pero esto no es una tienda de teléfonos, esto es emergencias. Tiene que haber una parte presupuestaria destinada a la mejora del servicio y la contratación de más personal tiene que ser uno de los aspectos clave de esa mejora.

También hay que mejorar la situación de los trabajadores que están, porque si no se van. Hace nada se han ido tres o cuatro operadores veteranos por las condiciones de trabajo, y yo creo que un veterano siempre es un activo para una empresa. Pero también hay que refrescar los mapas y muchas otras cosas que no se han hecho en estos últimos 20 años.

P.- Hace más de dos años, en las Cortes, se alcanzó el compromiso de garantizar medidas de mejora en las condiciones laborales del 112, ¿no se ha cumplido ninguna de esas promesas?

R.- No, en absoluto. Eso fue una Proposición No de Ley que llevó la Confederación General de Trabajadores (CGT), que también forma parte del Comité de Empresa, a las Cortes. Hubo un compromiso, que se repitió el año pasado, pero no hemos visto ninguna mejora real. La Junta se mantiene impasible y sigue diciendo que todo está perfecto.

Tenemos a 25 personas formándose, a gente haciendo horas extra y se va improvisando sobre la marcha, y la culpa de eso la tienen tanto la empresa como la Junta. Esta situación se repite todos los años y es un deterioro del servicio que hace que cada vez vayamos a peor y que la calidad del mismo se vea resentida.

P.- Sus salarios siguen congelados desde 2009, ¿Como les justifican que esta situación se mantenga?

R.- Nosotros cobramos 1.099 euros netos y luego tienes unos pluses por trabajar noches o domingos. El acuerdo interno de 2009 aumentó un poco los pluses pero el salario base sigue dependiendo del convenio y la Junta se desentiende y consideramos que no hay una valoración del trabajo que hacemos. Es un salario que no se corresponde con el nivel de exigencia y responsabilidad que tenemos.

El discurso de la Junta siempre ha sido el mismo, nos dicen que tenemos que hablar de la cuestión de los salarios con la empresa adjudicataria pero a la hora de la verdad es un servicio que ellos adjudican. Por ejemplo, en los dos servicios de 112 que tiene Ilunion en Valencia y Murcia los Gobiernos autonómicos intervinieron para mejorar el servicio y no solo a nivel económico, también redujeron las horas de los trabajadores manteniendo el mismo sueldo. Eso es algo fundamental.

P.- ¿Van a mantener servicios mínimos durante la huelga de este mes?

R.- Si, y supongo que al principio no se notará la huelga, porque son servicios mínimos que instaura la Junta y supongo que les pondrán a un 90%. Hay que tener en cuenta que somos un servicio esencial.

P.- Este miércoles se reunirán con el dirigente socialista, Luis Tudanca, ¿qué esperan de la reunión?

R.- Esperamos un compromiso por su parte y confiamos en que traslade nuestras reivindicaciones a las Cortes. A la hora de la verdad creo que es la única forma de sacar los colores a la Junta y conseguir que se reúnan con nosotros, porque por ahora no han querido reunirse.

Con la Junta no hemos celebrado ningún encuentro en más de un año, lo intentamos cuando llegó la nueva empresa a gestionar el servicio del 112 pero no han querido.

P.- ¿Tienen en mente llevar a cabo alguna iniciativa más allá de la huelga de los días 15 y 16?

R.- Nuestra intención es seguir. Esto nunca se había hecho y no nos gusta hacerlo porque además ahora en verano es cuando más trabajo hay, y somos muy conscientes de ello. Pero hemos llegado a un límite y hasta el 31 de diciembre si hace falta nos plantearemos una huelga indefinida con días de paro.

Si la Junta no nos hace caso la idea es mantener días de huelga todos los meses hasta el mes de diciembre. De momento es un toque de atención con dos días, y en un inicio teníamos pensado solo uno, pero la plantilla terminó apostando por dos días. Por ahora el objetivo es hacer un poco de ruido y ver que pasa, pero la idea es seguir hasta que nos reciban, nos den una explicación y nos ofrezcan una solución.

