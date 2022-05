El PSOE exige a Mañueco y a Pollán que condenen las palabras de Gallardo: “Con Tudanca esto no pasaría”

El secretario general del Grupo Socialista en las Cortes, Ángel Hernández, ha exigido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, “una condena” de las palabras que realizó el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo sobre la procuradora con discapacidad Noelia Frutos.

“Mañueco es la primera persona que debería tomar medidas y la segunda el presidente de las Cortes, que antes de comenzar la sesión en el pleno de las Cortes, pidió respeto. Pues bien, parece que el señor García-Gallardo no lo escuchó”, ha insistido. Además, ha afirmado que Mañueco, "el desaparecido", “tiene toda la responsabilidad y tiene que tomar medidas. Es hora de que esta Comunidad tenga lo que se merece y no un vicepresidente que al no tener ninguna cartera se dedica a lanzar improperios, provocar y despreciar a personas que no tienen su ideología, como vimos con nuestra compañera Noelia Frutos”. Para afirmar que con un presidente como el socialista Luis Tudanca “esto no habría pasado”, ha asegurado durante la rueda de prensa donde ha analizado el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Hernández ha lamentado que el “pleno iba rodado hasta que abrió la boca” el vicepresidente de Vox. “El responsable no es Gallardo es el que lo nombra. Y ése calla. Esperemos que condene a la mayor brevedad que condenen estas declaraciones”, ha zanjado.

