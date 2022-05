El mensaje más patriota del presidente de las Cortes de Castilla y León: “Mi amada España”

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha sido hoy uno del medio centenar de civiles que han jurado o prometido hoy su fidelidad ante la bandera de España en un acto civil organizado por la Academia Básica del Aire junto al puente del Passo Honroso de Hospital de Órbigo (León).

Pollán, de Vox, ha querido dejar constancia del momento en las redes sociales con un mensaje de lo más patriota. "Sí, lo hacemos". Este mediodía he realizado el juramento más bonito que se puede hacer. Es la expresión de un vínculo que pasa de padres a hijos y que me une con la tierra de mis ancestros, mi amada España. Hoy, en la maravillosa Hospital de Órbigo, he jurado bandera”, ha narrado el presidente de las Cortes junto a cuatro imágenes del acto.

El acto se celebró en el mismo lugar en el que en 1434 tuvieron lugar las Justas de don Suero de Quiñones, una gesta de caballerías que ha unido a la ABA y a la localidad, ya que el ‘Passo Honroso’ luce como lema en el escudo del centro militar, que este año conmemora su 30 aniversario. También asistieron otras autoridades como el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, o el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez.

