Ayudas al alquiler en Castilla y León: ¿dónde van a parar los 26 millones de euros?

La pasada semana la Junta de Castilla y León hizo público el listado de personas que reciben la ayuda al alquiler. En total, 26,7 millones de euros repartidos entre 15.221 beneficiarios. O lo que es lo mismo, todos los que lo solicitaron y justificaron el cumplimiento de los requisitos. Es cierto que cuando las ayudas se hacen públicas siempre llega la misma pregunta ¿quién se las lleva?

Pues el Ejecutivo regional ha hecho públicos los datos donde se pueden consultar y además ha realizado una radiografía de los destinatarios. Hay que recordar que estas ayudas se entregan en función de unos criterios objetivos sobre la situación económica y social de quién lo solicita sin tener en cuenta la nacionalidad. Por eso, La idea es dar apoyo a las familias en más apuros que estén dentro de una horquilla de necesidades y requisitos para lograr ser beneficiado. Es decir, que no hay ayudas para todos si no hay una justificación. Tampoco es una ayuda a la integración sino a la estabilización de un proyecto del núcleo familiar ya consolidado.

Se tiene la idea de que una gran parte de los beneficiados suelen ser inmigrantes y esto es criticado entre ciertos sectores de la población que ve una desigualdad de oportunidades y derechos para con los ‘suyos’. “Se las dan siempre a los mismos”, “a mí no me dan nada, pero a mi vecino de Marruecos seguro que sí”, son las típicas frases sin sentido que se suelen decir ante de conocer los datos y el proceso. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La Junta reconoce que de las 15.221 ayudas entregadas de 2021, el 70% era para españoles, mientras que el 30% es para extranjeros. Es decir, que 10.654 solicitudes son de 'castellanos y leoneses' mientras que 4.567 son de personas extranjeras.

Subvenciones

Y como especifica la Junta en sus normas, hay que tener la nacionalidad española. Y en el caso de los extranjeros deberán tener residencia legal en España, por lo tanto, todas las ayudas son a personas ‘legales’. Es decir, ningún inmigrante en situación irregular puede acceder al programa.

Lo que está claro es que son muchas las familias de inmigrantes que reciben ayudas al alquiler por varias razones, una que se tiene en cuenta el número de miembros de la unidad familiar y dos, los ingresos. Los nacidos en España no cumplen con estos requisitos o bien prefieren embarcarse en una hipoteca antes que alquilar. Los nacidos aquí, además, suelen contar con avalistas y más facilidades hipotecarias que los de fuera no tienen.

Es cierto que el argumento en contra se agarra a otro dato: el 6,4% de la población que reside en Castilla y León es extranjera, de manera que, si el 30% de los beneficiarios son extranjeros, el saldo final favorece a los inmigrantes.

Perfil del beneficiario

Por otro lado, según los datos de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el 61% de los beneficiarios en Castilla y León es mujer y el 39 % son varones: 9.295 y 5.926 solicitantes, respectivamente. Por edad, 4.004 solicitantes son jóvenes menores de 35 años, el 26,3%, de los cuales 2.728 son mujeres y 1.276 varones. La cuantía de estas ayudas a jóvenes es de 8.442.677 euros (el 31,6 % del total). Asimismo, 8,5 % de los beneficiarios totales son mayores de 65 años, 1.288, de los que 801 son mujeres y 487 varones. Estas ayudas a mayores ascienden a 2.444.628 euros (el 9,1 % del total).

Asimismo, el 27% de los 15.221 beneficiarios reside en el medio rural, 4.012 (entre 6.178 solicitudes presentadas), lo que supone el 26,9 % del total de beneficiarios. Unas ayudas que en total van desde los 500 euros hasta los 3.000 dependiendo de la situación de cada unidad familiar.

Por provincias

Además, también sabemos cuáles son las provincias que solicitan más ayudas al alquiler. En este caso, la mayoría de los beneficiarios son de Valladolid con 3.272 aceptados, lo que supone un gasto para la Junta de más de seis millones de euros y un 21,5% respecto al total de toda Castilla y León. Le sigue muy de cerca León con 3.256 vistos buenos, es decir, algo más de cinco millones y un 21,3% del total. Salamanca ha recibido el OK a 2.391 solicitudes (4,5 millones de euros y 15%). Burgos tiene 1.736 beneficiarios (3,2 millones de euros y 11,4%), seguidos de Ávila con 1.263, o lo que es lo mismo una inversión de casi dos millones de euros y un 8,3% sobre el total. Segovia tiene 1.077 aceptados (1,8 millones y 7%), Palencia acumula 910 con 1,5 millones de euros y un 6%, mientras que Zamora cuenta con 889 solicitudes OK (1,4 millones y 5,4) Cierra el listado Soria con 675.000 euros en ayudas para alquiler (2,81) tras 427 aprobadas.

¿Quiénes no la cobran?

En esta convocatoria fueron rechazadas 5.457 solicitudes. El primero es de tener ingresos superiores a los máximos donde han sido 3.566 rechazos. En este caso, ganar más de 11.279 euros de ingresos al año. Así el 81,6 % tiene ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM por lo que lo ha recibido. El segundo motivo es el de pagar una renta superior a los límites máximos (1.006) que está cifrado en algo más de 500 euros. La tercera causa de rechazo es no estar al corriente con la Agencia Tributaria o tener deudas con la Seguridad Social (948), o que la vivienda no es residencia habitual y permanente por no empadronarse (914).

Con estos datos se podría hacer una radiografía del beneficiario de la ayuda que responde a una mujer, menores de35 años, de nacionalidad española, que reside en la ciudad (sobre todo en Valladolid y León) y que cobra menos de 11.200 euros al año. “Hemos pasado de no saberse quién recibía las ayudas a que todo el mundo que las necesite las reciba y crea en la Junta y en que las ayudas al alquiler llegan a tiempo”, ha asegurado el consejero Suárez-Quiñones.

