Más de 15.000 personas recibirán la ayuda al alquiler en la primera quincena del mes de junio

Las ayudas al alquiler 2021 ya son una realidad. Después de varios meses de parón y de inquietud provocado por la convocatoria de elecciones y la formación del nuevo Gobierno en Castilla y León, más de 15.000 castellanos y leoneses van a ir recibir la famosa ayuda al alquiler, una subvención que, según el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial, Juan Carlos Suárez-Quiñones, “hace años era una desconocida” ya que “nadie conocía a quién se la otorgaban” y ahora mismo “toda Castilla y León sabe de ella”. Y el mejor dato es que lo harán en la primera quincena del mes de junio.

En total han sido 15.221 los beneficiarios de esta convocatoria de un total de 21.562, lo que pone 1.506 más que el pasado año cuando se presentaron 20.056. De las 5.457 que no cumplían los requisitos que se establecen, en la mayoría (3.566) ha sido por tener ingresos superiores a los permitidos. Pagar una renta de alquiler de la permitida, que está fijada en algo más de 500 euros (1.006). No estar al corriente con la Agencia Tributaria o Seguridad Social (948) o que la vivienda no es residencia habitual y permanente por no empadronarse (914).

En total han sido 26 millones de euros, una cuantía ampliada ya que al principio fue de 15 millones, lo que ha “permitido eliminar la lista de reserva y atender a todos los beneficiarios”, tal y como ha afirmado el consejero Suárez Quiñones durante la rueda de prensa de presentación de las ayudas al alquiler 2021 donde ha estado acompañado por los representantes del Diálogo Social (CEOE, CCOO y UGT).

Menores de 35 y mayores de 65

Otros datos llamativos es que el porcentaje de subvención, que es en general del 40% de la renta pagada, se incrementa hasta el 50% para dos colectivos, jóvenes menores de 35 años y los mayores de 65 años. Además el consejero ha señalado que las “ayudas llegan a los que más las necesitan” y ha puesto como ejemplo que del total de los beneficiarios, 15.221, el 81,7% tiene ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM (11.279 euros al año). Así, la ayuda media es de 1.754 euros para la renta entre enero y diciembre de 2021. "Esto supone "llegar a todos los peticionarios que cumplían con los requisitos, por lo que “no se deja a nadie atrás”, ha apuntado.

Por último, Suárez-Quiñones ha adelantado que para la próxima convocatoria se preparan “novedades” con la intención de poder llegar a más familias que lo necesiten, aunque no ha querido desvelar más detalles.

