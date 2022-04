Tudanca pide “ponerse en pie” para evitar que la “extrema derecha y el contagio del PP tengan opciones en más gobiernos”

El líder de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, ha señalado que ayer fue un “día negro, muy triste” después de que el PP haya pactado “sin ningún pudor con la extrema derecha” tras la sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco con los votos de Vox. Asimismo, ha instado a “ponernos en pie y ser conscientes de los riesgos que afronta” esta situación con “instituciones fuertes y democráticas que no podemos permitir que las desmantelen”. Por ello, llama a una “respuesta para evitar que el crecimiento de la extrema derecha y el contagio del PP consiga tener opciones de gobierno en más CCAA”, como ha subrayado.

Tudanca ha cargado contra los populares, quienes, en su opinión, aceptaron “sin complejos el discurso de la extrema derecha”, al tiempo que ha lamentado que después de décadas de democracia, se escuche hablar de “enemigos del país”, en un discurso “absolutamente peligroso para las mujeres o los trabajadores”. Pero que además apuesta por “suprimir las autonomías, acabar con el estado autonómico que es modelo de éxito de desarrollo de los servicios públicos, y el consenso que nos ha colocado a la vanguardia en Europa”, como ha apuntado durante su intervención telemática.

Según ha expresado el socialista, la entrada de VOX en el Gobierno de Castilla y León “pone en riesgo todo lo conseguido, los derechos de las mujeres, la viabilidad de Castilla y León y de los derechos de sus ciudadanos, los avances de los trabajadores”.

No obstante, lamentó que en la sesión de investidura “no se hablara de despoblación, de la reindustrialización ni fondos europeos, de retener el talento, de sanidad pública, de educación, de atención a mayores, de mejorar la vida de trabajadores, de familias vulnerables, autónomos”, tal y como manifestó.

Para Tudanca “lo peor fue comprobar cómo tenemos a un PP sin complejos, y que Mañueco se ha convertido en un portavoz más de la extrema derecha”. Precisamente, dijo, en una “tierra moderada y de llegar acuerdos”, donde el “PP ha dejado de ser el PP, es otro".

Ayer, según el socialista, Mañueco “pudo decir lo que siempre quiso decir y no se atrevía. Cualquier esperanza de que el PP viaje al centro y aporte en los momentos más duros para el interés general se esfumó diluido en el contagio de una extrema derecha que me temo va a llevárselos por delante”. No en vano, apuntó que el PP “es un partido necesario” y que Castilla y León es el experimento con el que la “extrema derecha quiere llegar también al gobierno de España”, como subrayó durante su intervención.

