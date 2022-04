El primer discurso de García-Gallardo en las Cortes: atiza a Tudanca, Igea y Fernández

El vicepresidente de facto de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se ha estrenado este lunes en las Cortes con un contundente discurso en el que no ha dejado títere con cabeza. El dirigente de Vox en la Comunidad ha agradecido al presidente Alfonso Fernández Mañueco "haber estado a la altura" y no "haber cedido a presiones" a la hora de llegar a un acuerdo con su formación. Y ha atizado a los principales líderes de la oposición: Luis Tudanca, Francisco Igea y Pablo Fernández.

Gallardo, al Grupo Mixto: "No se maten por dinero, no merece la pena"

García-Gallardo se ha dirigido al portavoz del Grupo Mixto y procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, en relación a sus palabras de la semana pasada, cuando afirmó que Vox fusilaría si pudiera a varios integrantes de su grupo. "Sabe que dijo una soberana estupidez. Nosotros no queremos ilegalizar a su partido ni acudimos a sus mítines a tirarles piedras porque no somos como ustedes", le ha espetado. Y le ha lanzado otro dardo. "No es mi culpa que usted entrara en política para defender a los trabajadores y acabara convirtiéndose en el mamporrero de las élites globalistas".

Además, ha pedido a los componentes del Grupo Mixto que "no se maten por dinero" ya que, a su juicio, "no merece la pena", en referencia a las quejas de Francisco Igea y Pablo Fernández por la eliminación de la dedicación exclusiva para el viceportavoz del grupo. "Pueden hacer sus labores parlamentarias con 100.000 euros al año entre los dos", ha dicho.

El vicepresidente se ha dirigido a Francisco Igea y le ha deseado "mayor éxito como youtuber que el que ha tenido como vicepresidente" aunque le ha augurado "un estrepitoso fracaso". "Ya nadie le escucha, ya nadie le quiere. De tanto practicar la transparencia se ha vuelto usted transparente, es un fantasma político", ha señalado. Y ha lanzado otra pulla a los componentes del Grupo Mixto. "Va siendo hora de que dejen de ir llorando por los pasillos de las Cortes, porque llorado se viene de casa", les ha dicho con sorna.

García-Gallardo, a Tudanca: "Su partido está condenado a la desaparición"

García-Gallardo se ha dirigido también al líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, a quien le ha recordado los resultados de la candidata del Partido Socialista en las elecciones presidenciales francesas de este domingo, Anne Hidalgo, que sufrió una absoluta debacle y no llegó al 2% de los votos. "Es usted la señora Hidalgo, es el Hidalgo castellano, y yo le auguro un estrepitoso fracaso, su partido está condenado a la desaparición", le ha dicho.

Además, le ha afeado el gesto de algunos procuradores socialistas que se negaron a saludar al presidente de la Cámara, Carlos Pollán, en la sesión constitutiva de las Cortes, el pasado 10 de marzo. "La vergüenza de los cinco procuradores en Cortes que deshumanizaron al señor Pollán negándole el saludo", ha afirmado.

Felicita a Mañueco por "haber estado a la altura"

El vicepresidente de facto ha asegurado que "por fortuna los castellanos y los leoneses pueden contar con un partido coherente como es Vox, que en cuanto ha podido ha provocado un ahorro del 25% del gasto político". "Ese ha sido solo el principio, hemos venido a la política para acabar con el gasto superfluo", ha incidido.

García-Gallardo ha agradecido a Mañueco su presentación del programa del Gobierno de coalición y su postulación como presidente de la Junta. "El acuerdo alcanzado es una prueba de la madurez de ambas formaciones políticas, que han aceptado que las negociaciones no son un concurso para llegar a la victoria o a la derrota. Señor Mañueco, le felicito por haber estado a la altura y no haber cedido a presiones", ha señalado.

El dirigente de Vox se ha dirigido a Mañueco para asegurarle que "en esta ocasión podrá contar con un socio leal", en otra poco velada crítica a Ciudadanos. "La disposición a llegar a acuerdos y la conservación de los principios no son incompatibles. Le pido que se mantenga firme, que confíe en Vox, un partido coherente, serio y de fiar", ha dicho. Y ha calificado como "un honor" poder formar parte durante los próximos cuatro años de esta coalición de Gobierno.

García-Gallardo defiende la derogación de la Ley de Violencia de Género y el Decreto de Memoria Histórica

García-Gallardo ha insistido en el "empeño" de su partido de acabar con la Ley de Violencia de Género y el Decreto de Memoria Histórica autonómicos. "Todos los españoles deben ser iguales ante la ley. ¿Qué sentido tiene que un huérfano de padre no tenga las mismas ayudas que un huérfano de madre? Pues de eso trata la nueva Ley de Violencia Intrafamiliar", ha señalado, defendiendo la nueva normativa que contempla el acuerdo entre PP y Vox.

"La izquierda ha utilizado la historia para dividir a los españoles, por eso recuerdan el bombardeo de Guernica y olvidan el bombardeo de Cabra. Cada español debe tener la oportunidad de aproximarse a nuestro pasado con la mirada limpia. La aprobación de un Decreto de Concordia es un primer paso para interpretar, cada uno a su manera, la historia en nuestro país", ha insistido García-Gallardo.

El nuevo vicepresidente ha asegurado que "este acuerdo devuelve la esperanza a una parte relevante de la España olvidada". "Tenemos una oportunidad en los antiguos reinos de León y de Castilla de recuperar su proyecto de vida en común. Toda España mira a Castilla y León", ha afirmado, ante los aplausos de los suyos.

García-Gallardo ha insistido en que "el camino a seguir" es el de "las naciones fuertes y la soberanía". "Ha llegado la hora de la Agenda España de Vox que tenemos la obligación de aplicar en Castilla y León", ha señalado.

Vox insiste en la necesidad de acabar con el Estado de las autonomías

García-Gallardo ha insistido en la necesidad de acabar con el Estado de las autonomías, uno de los ejes clave del programa político de Vox desde su fundación en 2014. "Nuestros objetivos políticos no quedan colmados con este pacto. Vox es el partido de la ley y el orden y nuestro objetivo político fundacional es y será siendo la devolución de competencias al Estado central para después derogar el Título VIII de la Constitución Española. La descentralización administrativa y la vertebración del territorio no requieren la existencia de 17 parlamentos regionales", ha asegurado.

Y ha hecho referencia a las principales líneas de actuación de su formación. "En Vox creemos en una España unida y fuerte frente a sus enemigos internos y externos, una España de las provincias, en las que los españoles tengan los mismos derechos y los mismos deberes. Que ponga a la familia en el centro de sus políticas y que apueste por la natalidad", ha dicho.

Defensa de los nuevos consejeros

García-Gallardo ha concluido su intervención haciendo un elogio y una defensa férrea de los tres consejeros que tendrá Vox en el nuevo Ejecutivo de coalición: Mariano Veganzones, de Industria y Empleo, Gerardo Dueñas, de Agricultura y Ganadería, y Cultura y Turismo, en manos de Gonzalo Santonja, columnista de EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León, a los que ha definido como "patriotas".

La defensa de Santonja ha sido especialmente intensa ya que García-Gallardo ha respondido a las críticas por parte de la bancada de la izquierda, que han acusado al nuevo consejero de Cultura de haber simpatizado con Herri Batasuna a finales de la década de los 70. El nuevo vicepresidente ha subrayado que la "evolución de Santonja los últimos 40 años", desde la militancia comunista hasta recalar en su formación, es un buen ejemplo de la "España del abrazo y la concordia" que Vox defiende.

