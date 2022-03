A la Junta no le preocupa que Castilla y León no tenga Gobierno "porque sigue funcionando con calidad"

Noticias relacionadas 150 alumnos de Ucrania ya estudian en Castilla y León

Castilla y León sigue sin gobierno. Son ya cuatro meses desde que el presidente Fernández Mañueco convocara elecciones y la Junta sigue en funciones ya que Partido Popular y Vox no llegan a un acuerdo para la fecha de investidura. Todavía se ha convocado la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces que pongan en marcha la investidura de Mañueco tras el pacto alcanzado entre las dos formaciones.

Sin embargo, a la Junta no le preocupa porque “confía” en el trabajo del órgano legislativo, las Cortes. “Somos respetuosos con el órgano que tiene que convocar al Pleno, ya que están para controlar al Ejecutivo y no al revés. Podemos asegurar que pese a estar en funciones seguimos gobernando y atendiendo los problemas reales de los ciudadanos. Estar en funciones no nos impide la gestión del día a día de las personas de Castilla y León”, ha asegurado el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Aunque es cierto que su condición de funciones le impide algunas funciones, Carriedo ha insistido en que la Junta “está tomando decisiones”, y ha recordado que se está trabajando para mitigar las consecuencias de la crisis económica, de la pandemia o para exigir “medidas ya” al Gobierno nacional. “La Junta sigue funcionando con calidad y atendiendo lo que nos demanda los ciudadanos”.

Insistido en la situación de estar sin Gobierno, Carriedo no ha querido entrar en polémicas y ha reiterado en que “respetamos la decisión del órgano que tiene competencia”. Incluso declinó realizar valoraciones de sí existe “una intencionalidad” de Vox para retrasar la investidura de Fernández Mañueco y que no llegue al congreso del PP, de los días 1 y 2 de abril, como presidente elegido por las Cortes y con el Gobierno formado. “El Ejecutivo no controla al Legislativo”, ha zanjado.

