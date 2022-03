Ángel Hernández: "No he leído el acuerdo entre el PP y Vox ni me hace falta. Dimito igualmente"

Ángel Hernández, aún presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de esta Comunidad, se mantiene firme en su decisión: presentará su dimisión en cuanto quede finalmente conformado el Gobierno regional y se sepa a qué consejero ha de hacerlo.

Ya lo anunció en su día. El que fuera histórico secretario general de CCOO en Castilla y León no se mantendría en su cargo si Alfonso Fernández Mañueco formaba Gobierno con Vox, como finalmente ha sucedido.

A pesar de que en el programa para esta XI legislatura firmado por el Partido Popular y Vox no recoge la derogación del Decreto de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, Ángel Hernández no quiere estar un minuto más al frente de este Consejo Asesor.

"No me hace falta leer el programa de Gobierno al que han llegado PP y Vox, me da igual lo que haya en el papel. Es suficiente motivo que hayan permitido entrar a Vox en el Gobierno. Dimitiré igualmente", asegura.

Para Ángel Hernández es incompatible permanecer al frente de este cargo porque "supondría blanquear a Vox. Es una cuestión de ética. Yo sí sé por dónde voy".

El que fuera líder de CCOO en Castilla y León durante 14 años, se incorporó al frente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica en 2018 cuando se creó este órgano colegiado, adscrito a la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, de carácter consultivo en todas aquellas cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de su normativa de desarrollo y del Decreto 9/2018, de 12 de abril.

