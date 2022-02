Santiago Abascal: "El PSOE es capaz de vender ya no sólo a su madre sino a sus muertos"

A menos de 48 horas de la cita con las urnas en Castilla y León, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cerrado hoy la campaña electoral en Valladolid, asegurando que el PSOE "no es ni obrero ni español", y que "ya no sólo es capaz de vender a su madre, sino a sus muertos", en clara referencia a los mensajes que se han difundido sobre la interlocución directa de miembros de Bildu con Instituciones Penitenciarias para coordinar el traslado de presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra.

El líder de Vox ha arropado en el último día de campaña al candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por esta formación política, Juan García-Gallardo, con un mitin en clave nacional y un mensaje claro: "Nosotros no estamos pensando sólo en los resultados de estas elecciones autonómicas, sino mucho más allá, para cambiar el rumbo de nuestra patria".

Un último acto de campaña que ha congregado a cerca de 2.000 personas en la plaza de San Pablo de Valladolid y aledaños, en el que García-Gallardo ha pedido a los castellanos y leoneses que "no se confíen" y acudan a las urnas el próximo domingo, "porque ha llegado el momento de una alternativa para Castilla y León".

En este sentido, García-Gallardo ha lanzado un mensaje al PP para que diga "claro" con quién quiere gobernar tras el resultado de las urnas, en caso de que Alfonso Fernández Mañueco necesite los votos de Vox para formar gobierno tras los resultados del próximo domingo, tal y como pronostican las últimas encuestas.

Aspecto que presentaba el cierre de campaña hoy de Vox en la plaza de San Pablo de Valladolid NCYL

"Mañueco: aclárese. Y diga a sus electores con quién quiere gobernar, si con el partido socialista traidor de Tudanca o con el de Ortega Lara", ha manifestado el candidato de Vox. Precisamente ha sido el exfuncionario de prisiones, secuestrado por ETA en 1996, quien ha abierto el cierre de campaña de Vox, refiriéndose a la necesidad de recuperar "las obligaciones y los derechos" de los españoles.

Guiño a los votantes de la España vaciada

Durante todo el acto, tanto García-Gallardo como Santiago Abascal se han referido en numerosas ocasiones a Castilla y León como "Castilla La Vieja y León", así como han manifestado su voluntad de, si llegan a una cogobernanza con el PP, "atender las demandas legítimas de los ciudadanos de la España vaciada, porque con el resto de partidos caerán en saco roto".

Abascal ha tenido también palabras para los sindicatos, de quienes ha recordado que "no han dicho que no votéis al PP, sino que no votéis a Vox", a la vez que ha afirmado que "vamos a recuperar ese dinero para los castellanos y leoneses, los autónomos y las familias".

El presidente de Vox ha aprovechado las últimas filtraciones que apuntan a que en Génova preferirían repetir elecciones en Castilla y León antes que gobernar con Vox, para asegurar que si bien su formación política "jamás gobernaría con el PSOE, sí lo haría con el PP".

El candidato a la Junta de Castilla y León por Vox, Juan García-Gallardo, en un momento de su intervención de hoy en el cierre de campaña ICAL

Por su parte, el candidato García-Gallardo se ha comprometido a trabajar por aumentar la natalidad "para que haya un futuro en Castilla y León y no haya que elegir emigrar". "De qué vale prometer en campaña que van a llevar el 3G a los pueblos, si no hay niños. No vale de nada", ha añadido.

"Ha llegado el momento de la verdad", ha insistido, "es el momento de ir a votar para que se produzca el gran cambio".

El candidato de Vox ha animado a los asistentes con su voto a "construir una alternativa patriótica y social" así como a defender unas aulas "libres de activistas para que los maestros de Castilla y León se centren en enseñar matemáticas, Historia y lengua castellana".

