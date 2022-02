Ciudadanos pone un broche de oro con su futuro en juego: “Una semana más y arrasamos”

Las elecciones del domingo en Castilla y León pueden ser un revulsivo para Ciudadanos… o todo lo contrario. El partido lo sabe y ha echado el resto durante la campaña electoral para los comicios del domingo, 13 de febrero, en busca de sobrevivir, con Francisco Igea, COVID a un lado, como capitán de la nave naranja.

En la tarde de este viernes, 11 de febrero, último día de campaña antes de la jornada de reflexión, el candidato a la presidencia de la Junta por Ciudadanos ha estado arropado por Inés Arrimadas, presidenta del partido, que se ha volcado en estos comicios sabedora de lo que se juega su partido, junto al resto de los cabezas de lista de las demás provincias de la formación naranja, y también con Verónica Casado, en el Hotel Meliá Recoletos.

“Una semana más y arrasamos”, ha asegurado el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por la formación naranja, en una tarde no muy fría, para ser febrero, en la ciudad del Pisuerga. “No sabéis la pena que me da que esto se acabe”, ha añadido, en una campaña para Ciudadanos, de menos a más, sobre todo que fue mirada con otro punto de vista, también dentro del partido, tras la primera encuesta del CIS de Tezanos sobre las elecciones del 13-F, de enero, que le otorgaban, como la encuesta flash de esta semana, entre dos y cinco procuradores.

“No lo dudéis, vamos a tener un resultado espectacular. Mejor de lo que nadie podía esperar. No estábamos muertos, estábamos de parranda. Necesitamos que le gente se levante el domingo y vaya a votar porque no se puede dejar que ganen los malos”, ha añadido Igea.

El candidato por la formación naranja ha asegurado que el domingo y el lunes tienen que “cambiar las cosas en Castilla y León y en España” para que se abra “el espacio de la honestidad, cerrando la puerta a los que utilizan la mentira y la deshonestidad para llegan donde nunca debieron”.

Igea ha vuelto a defender la acción de su partido durante los dos años y medio de gestión junto al PP hasta que Alfonso Fernández Mañueco decidió, el pasado 20 de diciembre, convocar estas elecciones en la Comunidad, y ha vuelto a cargar, una vez más, contra el “popular”.

“Que un señor salga y como las encuestas le dicen que van bien convoque unas elecciones, cuando no sabe ni leer las encuestas, no es de recibo. Me voy a convertir en Isabel Díaz Ayuso, pues en Ayuso. Sánchez, Sánchez, Sánchez…”, ha añadido el exportavoz y exvicepresidente de la Junta ante unas 250 personas, en el Hotel Meliá Recoletos.

Igea ha vuelto a apostar por la libertad, aderezada de la valentía, por “un mundo sin barreras” en el que “se respete la ley” y ha rechazado la mala política definiendo la buena como “el arte de servir a los demás para cambiar la suerte de los tuyos, de tu familia…”.

Arrimadas: “Soñaban con la mayoría absoluta y ahora tienen la pesadilla del ridículo”

“Soñaban con la mayoría absoluta y ahora tienen la pesadilla del ridículo. Es una noche fría en Valladolid pero hace calor, el de la ilusión, del orgullo y la satisfacción de esta pedazo de campaña que se nos ha quedado corta y a otros se les ha hecho muy larga”, ha asegurado la presidenta del partido naranja, Inés Arrimadas, a lo que dicen las encuestas que le dan una bajada, en lo que a intención de voto se refiere, a los “populares” que partían con la esperanza de conseguir la mayoría absoluta, aunque habrá que esperar al domingo para ver lo que dicen las urnas.

Arrimadas ha calificado como “convocatoria fake” el adelanto electoral convocado por Alfonso Fernández Mañueco y ha animado a la ciudadanía a “dar un baño de realidad” a dicho adelanto ante unas “promesas fake” que “no están a la altura”.

“No hay mejor voto para elegir verdad y honradez que a Ciudadanos. Tenemos la oportunidad de que Castilla y León se ancle en el centro y eso requiere de la labor de nuestro partido. La única papeleta que asegura esto es la Ciudadanos”, ha añadido la presidenta del partido.

Arrimadas ha hecho otro llamamiento a los votantes para “evitar que las trincheras lleguen a Castilla y León, como ocurrió en Cataluña”. “Votad al partido que no cava trincheras por vosotros y por vuestros hijos”, ha finalizado al grito de presidenta.

La figura de Verónica Casado

La exconsejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha sido un baluarte y un estandarte, a lo largo de la campaña, más tras el positivo por COVID-19 de Francisco Igea, y ella ha sido la encargada de abrir el acto, con fuerza y garra. Hasta la propia Inés Arrimadas ha ensalzado la labor política de la mejor médica del mundo a lo largo de estos 15 días de campaña.

“Si creemos en algo, si tenemos la fuerza y pasión encontraremos lo que necesitamos. Nuestro sueño es ganar y que Igea sea el presidente de Castilla y León. Juntos lo vamos a conseguir”, ha añadido Verónica Casado, que ha apostado también por su partido, y por el centro, para alejarnos de los extremos.

Ciudadanos ha echado el resto en esta campaña en busca de conseguir grupo propio en las Cortes. El partido se juega su futuro, en Castilla y León, pero también a nivel nacional.

