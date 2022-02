Ángel Ceña (Soria ¡Ya!) sobre si apoyarán un Gobierno PP-Vox: "No cambiaremos infraestructuras por derechos humanos"

Llega la recta final de la campaña electoral y con ella las matemáticas pasan a un plano referente viendo las últimas encuestas publicadas. En el caso de la realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL el pasado 6 de febrero, la formación de Soria ¡YA! opta a dos procuradores, mientras que el CIS de Tezanos les otorga entre 2 y 3.

Unos resultados que pueden convertirles en una formación clave en el proceso de investidura. Ángel Ceña, cabeza de lista de Soria¡Ya!, ha asegurado en una entrevista para este periódico que "intentarán apoyar la investidura de un presidente que esté en disposición de alcanzarla, independientemente de si es del PP o del PSOE, pero tiene que mostrar un compromiso vinculante con nuestro programa".

Sin embargo, ante la posibilidad de apoyar una investidura de un Gobierno del PP y Vox, Ceña señala que ellos "hablar, hablaremos con todos", pero "no vamos a cambiar infraestructuras o servicios por Derechos Humanos".

Las últimas encuestas dicen que igual pueden ser claves de cara a una investidura, ¿a qué partidos apoyarían?

Las reivindicaciones que lleva Soria ¡Ya! solo las puede satisfacer un partido que esté en el gobierno, entonces intentaríamos apoyar la investidura de un presidente que estuviera en disposición de alcanzarla. Nos daría igual que fuera del PP o del PSOE, siempre que se comprometiera de una forma vinculante con nuestro programa con un cronograma de actuaciones muy concreto y determinado porque estamos muy cansados de promesas.

En caso de que esa investidura fuese de un Gobierno con PP y Vox, ¿lo apoyarían?

Hablar hablaremos con todo el mundo. No hemos estado nunca en política solo faltaba que pusiéramos líneas rojas a hablar. Sí hay una línea roja que tenemos y es el respeto a los derechos reconocidos en la Constitución Española y en la carta de Derechos Humanos de la ONU. No vamos a cambiar infraestructuras o servicios por derechos humanos.

¿Lo dice por Vox?

Lo que puedo decir es que no sé si ellos querrán pactar con nosotros, porque hasta ahora primero nos han ignorado, luego siempre han ido en contra de todas las iniciativas de la España Vaciada y de pactos contra la despoblación. Este fin de semana ya han pasado directamente al insulto y ayer se manifestaron en contra de una de las cosas que llevamos nosotros en nuestro programa que es la fiscalidad diferenciada que aprobó la Unión Europea para las provincias más despobladas del país que son tres: Soria, Cuenca y Teruel. Y eso para nosotros es uno de los 'late motiv' de nuestro programa.

Aún así dice que se sentarán a hablar si se diese el caso...

Nosotros no tenemos experiencia en campañas electorales y siempre vemos que en las campañas se dicen unas cosas que luego cuando llegan el momento no se cumplen. Queremos ver cuando llegue el momento de la verdad a donde va cada quien. Pero desde luego esas líneas rojas de las que te he hablado no las vamos a saltar.

¿Por qué decidieron concurrir a las elecciones del 13-F?

Fue un cúmulo de circunstancias. En 2019 Teruel Existe, que tenía una plataforma ciudadana parecida a la nuestra, fue la candidatura más votada de la provincia, luego vino la pandemia y nos dimos cuenta que nos habíamos quedado abandonado por las administraciones y la crisis sanitaria aquí fue muy superior al resto de España por los problemas que teníamos de prestación de servicios. Nos sentimos abonados, cerraban consultorios rurales, no atendían por teléfono a la gente que enfermaba… ahí decidimos que algo había que hacer y dimos el paso. No podíamos seguir otros 20 años protestando y reclamando porque había servido de poco. Teníamos que probar otra alternativa.

¿Y por qué bajo el nombre de Soria ¡Ya! y no el de España Vaciada?

Son varios motivos. Creemos que tenemos una marca más potente porque toda la ciudadanía nos conoce y nos ha apoyado en algún momento en estos 21 años de reivindicaciones sociales. También porque hemos preferido ser una agrupación de electores y no un partido político. Llevamos años movilizándonos contra ellos (los partidos) acusándoles de cierto abandono e inacción y nos daba pudor.

¿Por qué concurren solo en 5 de las 9 provincias?

La coordinadora de España Vaciada en una reunión en el otoño pasado en Pliego tomó la decisión de concurrir a las elecciones y para eso se estaba preparando una herramienta política. Lo que ha sucedido es que al precipitarse estas elecciones, quizá es uno de los motivos por los que Alfonso Fernández Mañueco las ha convocado para no dejar tiempo a las plataformas de España Vaciada a organizarse, entonces cada provincia ha sido autónoma a la hora de que sus plataformas concurran o no y ha habido cuatro provincias que no han estado preparadas.

¿Cree entonces que uno de los motivos por los que adelantó Mañueco las es elecciones es por miedo a que España Vaciada tuviera más representación?

Yo estoy convencido de que sí. Alguna vez nos lo contarán, quizás en sus memorias.

¿Cuál considera un buen resultado en las elecciones de este domingo?

Ser la fuerza más votada en la provincia de Soria.

¿Qué proponen desde Soria ¡Ya!?

Lo que proponemos es un pacto contra la despoblación. Un conjunto de medias para cortar este problema. Estas medidas van a pasar por servicios esenciales que se han de prestar correctamente en toda la provincia, núcleos rurales y urbanos, como son el sanitario, el educativo y los servicios sociales. También queremos hacer mucha incidencia en la conectividad. Es esencial un internet de calidad en todas las localidades. Ahora mismo en el 85% de las localidades de Soria no hay uno de calidad, se cuelga, no puedes hacer una videollamada y en muchos sitios no puedes descargarte un vídeo de YouTube.

También queremos que las empresas para que se mantengan aquí y puedan venir nuevas tiene que darse un marco para que puedan llegar, para eso la Unión Europea aprobó la fiscalidad diferenciada para las empresas de Soria, Cuenca y Teruel que todavía no se ha empezado a aplicar y queremos que se aplique. Del mismo modo, queremos que haya suelo industrial de calidad, que se fomente con alguna medida que puedan venir trabajadores y se les ayude en sus desplazamientos. En el fondo son una serie de medidas que todas unidas pensamos que pueden hacer frente al reto demográfico.

Para finalizar, parece que estamos hablando más de repoblar que de frenar la despoblación, ¿no?

Bueno, son las dos cosas. El fenómeno es tan grave y la evolución es tan negativa que tu piensa que en 1950 teníamos unos 160.000 habitantes, ahora tenemos 88.600 y la previsión del INE es que en 2035 tengamos 83.000. Todo eso en un contexto en el que España está creciendo. Entonces algo hay que hacer, primero habrá que frenarlo y después revertir.

