Reyes Maroto: “Estamos escuchando a Mañueco decir más Sánchez que Castilla y León”

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, sostuvo hoy que, en esta campaña electoral, “estamos escuchando más a Mañueco decir Sánchez que Castilla y León”. En su visita a la villa de Cuéllar, junto a la candidatura del PSOE de Segovia a las Cortes, Maroto aseguró que los cambios, si gana el PSOE el domingo, “se van a notar en la actitud, de inmediato” porque “ahora” lo que hay es “un PP de Mañueco y de Casado, ya no hay ninguna diferencia, que la única política que hacen es confrontar con el Gobierno”.

La ministra socialista sostuvo que, en Castilla y León, “no estamos jugando el bienestar porque “no estamos hablando de cuáles son o no las políticas del Gobierno Sánchez que yo claramente tengo que defender como parte del Gobierno que soy”. Maroto insistió en la actitud del PSOE que sí va a trabajar por el futuro de esta región. “Vamos a aprovechar los Fondos Europeos, esos que el PP quiere ir a Bruselas a poner de nuevo en cuestión porque no ha conseguido que no llegasen”, subrayó.

En su opinión, es muy fácil constatar cómo lo hacen unos y otros, ya que sólo hay que “ver gobiernos del PSOE y del PP”. Además, recordó a los castellanos y leones que la Sanidad y la Educación son competencias autonómicas, de la Junta de Castilla y León. “Basta ya de privatizaciones, de cerrar, o no atender las necesidades del medio rural que necesita servicios públicos de calidad”.

Maroto sostuvo que “proteger la Sanidad también está en ese voto del domingo, donde sin duda, el voto rojo socialista va a llenar de ilusión”, con palabras y con hechos, para “reforzar esas infraestructuras sanitarias y educativas que necesitan pueblos y ciudades que se les atienda correctamente”

La ministra, acompañada del alcalde Cuéllar, Carlos Fraile, y la candidatura del PSOE de Segovia a las Cortes, que encabeza José Luis Vázquez, reclamó pasar de las promesas a los hechos, con un PP que “lleva 35 años gobernando en esta región, prometiendo lo mismo y con promesas que no cumplen”.

Movilización del medio rural

En su visita, la líder del PSOE reivindicó el medio rural. “Vengo de un pueblo de 600 habitantes y, el medio rural, no quiere que se nos trate como si fuésemos tontos, que venga a hacerse fotos porque estamos en campaña, al medio rural se le quiere todos los días y se le visita todos los días”.

Maroto recordó sus anteriores visitas a Cuéllar, como ministra, para conocer la fiesta de los Encierros, declarada de Interés Turístico Internacional, y también como turista de Tierra de Pinares, una comarca que, según recordó, “merece un respeto”.

La ministra reclamó a los vecinos del medio rural que aprovechen la oportunidad de cambiar las cosas. “Si llevan a cabo una gran movilización, van a votar cambio, van a votar al PSOE se van a dar cuenta de que las promesas incumplidas del PP, se van a convertir en hechos y certezas, como están haciendo ya en las alcaldías, en las diputaciones que gobiernan y desde el Gobierno de España”, argumentó.

Según Reyes Maroto, este domingo en las urnas, “nos jugamos seguir con la pasividad, con la despoblación, con una comunidad sin oportunidades, frente a la esperanza, al cambio, ilusión y esperanza que ya nos merecemos, los castellanos y leoneses para hablar de futuro y dejar atrás 35 años, que no han generado ningún cambio en la calidad de vida de los vecinos que hoy reivindicamos el cambio”.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo dio un paseo por las calles más céntricas de la villa cuellarana y después se trasladó al polígono de Malriega, donde el alcalde le ha explicado los planes de desarrollo industrial de dos subsectores.

