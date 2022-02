Monedero: “Mañueco se ha dejado engañar por Casado para adelantar las Elecciones”

El exsecretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos, Juan Carlos Monedero, afirmó hoy que el candidato del Partido Popular a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, es “un mal estudiante que se ha dejado engañar por otro mal estudiante, que es Casado, para adelantar unas elecciones porque les interesaba” y consideró que, “a uno, le interesaba porque en sus peleas internas le va mal y necesitaba presentar una posible victoria y, al otro, porque le viene un rosario de procesos judiciales”.

Monedero hizo estas declaraciones en el Centro Cultural de La Alhóndiga, en la capital zamorana, antes de participar en un acto de campaña, junto con la número uno de la candidatura de Unidas Podemos por la provincia, Isabel Reguilón. “Es muy difícil engañar a todo el mundo todo el tiempo y se les han gastado los conejos de la chistera. Mañueco queda muy bien expresado en lo que ha ocurrido en el Parlamento español, donde dos trileros de Unión del Pueblo Navarro intentaron engañar para que no saliera adelante una reforma laboral que va a ayudar a la gente de todo el Estado”, aseguró.

Además, mencionó durante su intervención ante los medios en once ocasiones la palabra ‘Mañueco’, consideró que “esa política de las trampas no conviene a Castilla y León” y cuestionó: “Mañueco ha mentido, incluso, a los suyos. Tiene maneras de trilero y ha hecho trampas, incluso para ganar las primarias. Si es capaz de engañar a la gente de su propio partido, ¿qué no hará con los que no tiene ninguna vinculación?”, cuestionó.

Juan Carlos Monedero advirtió de que “la Atención Primaria, la corrupción que castiga a los empresarios honestos, la apuesta por las macrogranjas que perjudica a la pequeña ganadería y la ausencia de futuro para la gente joven” son “referencias que debe tener la gente en cuenta a la hora de votar” y apostilló: “Las abuelas que vayan a votar, que piensen que, si votan a Mañueco, van a seguir cerradas las asistencias primarias; la gente con hijos, que sepa que se va a tener que ir de la región porque no van tener futuro; las parejas jóvenes que quieran tener un proyecto, se les niega porque no hay trabajo vivienda, sanidad ni recursos que uno puede pensar que hay en otros lugares”.

En este contexto, recalcó que, “después de 35 años, que este señor venga a prometer nada es un insulto” y espetó: “Como decíamos en el 15M, Mañueco está meándose en la gente de Castilla y León y les está diciendo que llueve. Eso funciona cuando tienes detrás el respaldo de quienes cubren tus mentiras pero ya no”.

Extrema derecha

Asimismo, calculó que, “a la desesperada”, el líder 'popular' “va a necesitar los votos de una extrema derecha que tiene una concepción de tierra quemada para Castilla y León y, en esa pelea, ese Pablo Casado que va a Europa a decir que no nos den los fondos, que es capaz de ir a traicionar a España, a ver si en ese enfado, los españoles terminan votándole, es una señal muy clara de la persona que confía en Mañueco y Mañueco confía en él”.

Por otra parte, estimó que “en España, están empezando a caminar los relojes de acuerdo con Europa” e hizo una relación de logros del Gobierno de España. “Ahora mismo, se está discutiendo la subida del salario mínimo; los datos de empleo son espectaculares, nunca hemos tenido unos datos tan poderosos; ha habido Presupuestos donde se ha aumentado el dinero para educación y sanidad pública y no hay un solo caso de corrupción vinculado al Gobierno de coalición, a diferencia de lo que ocurre con el Partido Popular”, enumeró.

“Todos estos logros también tienen que empezar a ocurrir en Castilla y León y Mañueco es el freno para que los relojes circulen también con las manecillas de manera correcta y, aún más, cuando está dispuesto a echarse en brazos de gente franquista, enemiga de la democracia, llena de odio e ira, que desde que han aparecido han emponzoñado la convivencia democrática”, sentenció.

Por último, expresó su “optimismo y esperanza” porque Unidas Podemos “va a ser una colaboración eficaz y definitiva para que haya una mayoría diferente en Castilla y León”.

