Las cuentas de Podemos CyL: récord de microcréditos con medio millón de euros en diez días

Podemos siempre ha sacado de pecho por no depender de los bancos para buscar financiación. O eso dice. El partido morado apuesta por una fórmula para obtener dinero y sufragar los gastos de sus campañas electorales que consiste en los microcréditos, una herramienta muy popular en los últimos años. Es decir, un ‘crowdfunding’ que dirían los modernos. De esta manera, afiliados y seguidores del partido morado ceden su dinero para que se puedan solventar los gastos que supone una ‘caravana electoral’, que son muchos. Transporte, gasolina, alquiler de hoteles, dietas, publicidad, cartelería, merchandising, etc.

De momento, las cuentas le salen al partido liderado por Pablo Fernández en Castilla y León ya que la cantidad recaudada es de 440.950 euros, casi medio millón de euros. Una cifra que le va a permitir una campaña “sin depender de nadie”, tal y como explica el candidato a la Junta. Un dinero que ha superado las expectativas de Podemos, que se muestra en forma en lo económico pero que flojea en los sondeos. En cinco años, han pasado en las Cortes de Castilla y León de 10 a dos escaños, y las aspiraciones, según las encuestas, para estos comicios es de entre uno y dos. Hasta el punto de que el candidato a la Junta ha decidido presentarse por Valladolid y no por ‘su León’ al ver que es la única vía para poder obtener representación en el parlamento autonómico. "A nosotros nunca nos ha financiado ningún banco, por eso no tenemos ningún lastre ni ninguna mochila", comenta Fernández.

Volviendo a la financiación, el partido de Pablo Fernández pide en su página web: “Ayúdanos a financiar las campañas electorales suscribiendo un microcrédito Podemos. Cuando nos ingresen la subvención electoral te devolveremos la cantidad aportada”. Así, con esta ayuda quieren financiar esta campaña electoral en Castilla y León. Las donaciones son de entre 50 euros y 10.000 euros, un dinero que una vez recibe la subvención electoral correspondiente a los resultados electorales se devuelve. Es decir, no hay interés por dejar el dinero, es un “gesto” hacia el partido.

Desde el primer momento ha contado con el apoyo de sus seguidores, ya que logró más de 152.0000 euros durante las primeras 28 horas del lanzamiento de la campaña. Ahora, casi dos semanas después la cifra ya ronda el medio millón de euros. Y quizás pueda subir este fin de semana, ya que será un buen momento para solicitarlo con la visita de Pablo Iglesias, exministro y fundador del partido, para participar, este sábado, en la charla 'Bulos: la mentira como estrategia de las derechas', que se celebrará en Valladolid junto al otro Pablo, en este caso, Fernández.

Podemos siempre ha utilizado las redes sociales como su mejor altavoz y para esta causa también lo hace. Perfiles del partido de otras provincias también alertan a las donaciones. Y lo hacen con acusaciones contra el Partido Popular. “De Caja B mejor preguntad al PP. Nosotros tenemos una Caja M, que sois vosotros y vosotras. #PodemosCajaM. Ayúdanos a financiar la campaña en Castilla y León con un microcrédito”, advierte un tuit de Podemos Toledo.

Cómo se devuelve

Ahora bien, ¿y si el dinero que se consigue en las elecciones es menor al que se tiene que devolver?, pues Podemos ya reconoce que, aunque sería un “improbable caso, el total de las cantidades no cubiertas serán devueltas de forma proporcional en el plazo máximo de 12 meses.

El partido liderado por Yolanda Díaz asegura que normalmente los partidos políticos sufragan sus campañas electorales de tres formas. Mediante anticipos de subvenciones electorales basadas en los resultados obtenidos en las elecciones del mismo tipo, mediante créditos bancarios y mediante fondos ordinarios del partido. Ellos huyen de ello para no depender de nadie, solo de las aportaciones de sus seguidores.

Posibles problemas

Pero ojo, porque en este caso no es todo oro morado lo que reluce. Actualmente, la ley electoral fija un límite de 50.000 euros anuales para las donaciones a partidos procedentes de una misma persona física o jurídica correctamente identificadas y que no sean finalistas ni revocables. No es la primera vez que el partido se ve envuelto en un problema. Y el pasado mes de marzo, el Tribunal de Cuentas denunció que Podemos recibió microcréditos que excedían en 60.000 euros el máximo permitido para las últimas elecciones generales. No obstante, destacó que la formación morada había justificado haber devuelto todos estos microcréditos.

